Horóscopo de agosto de 2025 para todos os signos

O horóscopo de agosto de 2025 começa com um chamado à paciência. Até o dia 11, Mercúrio segue retrógrado, o que pode trazer atrasos, desencontros e dificuldades para colocar ideias em prática.

Esse início mais confuso, porém, dá lugar a um movimento mais fluido a partir da segunda semana, quando a comunicação volta a se organizar e os planos ganham novo ritmo.

Ao longo do mês, os trânsitos de Vênus e Júpiter ajudam a equilibrar o clima, trazendo leveza, sorte e bons encontros para alguns signos. Agosto também é tempo de rever escolhas, aprimorar relações e abrir espaço para mudanças que já estavam pedindo passagem.

DICA! Para uma análise mais completa, leia as previsões para o seu signo Ascendente, além do signo solar.

Além disso, lembre-se de que estas são previsões gerais para todas as pessoas. Mas você pode pode entender como estes trânsitos mexem, especificamente, com você. Para isso, consulte aqui gratuitamente o seu Horóscopo Personalizado.

Áries

O signo de Áries começa agosto com o pé no freio – pelo menos até o dia 11. Com Mercúrio retrógrado, questões afetivas, criativas ou ligadas a filhos e pessoas mais jovens podem parecer travadas.

A mente está cheia de ideias, mas pode haver dificuldade em colocá-las em prática. É importante checar mensagens, evitar decisões impulsivas no amor e dar um tempo antes de tentar resolver tudo de uma vez.

A boa notícia é que, a partir do dia 12, Mercúrio volta ao movimento direto. Assim, a comunicação se solta, os mal-entendidos tendem a se resolver e há mais espaço para leveza nos relacionamentos. É um ótimo momento para retomar conversas, projetos e contatos que ficaram no meio do caminho durante a retrogradação.

Mas agosto também traz tensão: Marte, planeta regente de Áries, se opõe ao seu Sol a partir do dia 6. Essa configuração pode acender seu senso de urgência, mas também seu pavio curto.

A energia é intensa, podendo impulsionar atitudes corajosas, mas também gerar brigas desnecessárias. Atividades físicas, criatividade e foco em metas são saídas produtivas para essa força toda.

O desafio do mês é agir com mais presença e menos pressa. Cuidado com a impulsividade, principalmente em situações que envolvem trânsito, esportes ou conflitos.

Agosto pede que você encontre novas formas de se afirmar sem explodir. Quando canalizada com consciência, sua coragem pode abrir portas importantes.

Anote as datas!

Até 11/08: revise planos e evite discussões no calor do momento.

revise planos e evite discussões no calor do momento. A partir de 06/08: energia em alta, mas use com sabedoria para evitar conflitos.

energia em alta, mas use com sabedoria para evitar conflitos. A partir de 12/08: ideias e relações voltam a fluir. Aproveite!

Touro

O signo de Touro inicia agosto com um convite à introspecção. Com Mercúrio retrógrado até o dia 11, é possível que assuntos familiares mal resolvidos voltem à tona, junto com lembranças do passado ou pequenos imprevistos domésticos.

Objetos que quebram, conflitos sutis ou emoções acumuladas podem atrapalhar a rotina, mas também apontam o que precisa ser reorganizado dentro de casa e do coração.

Apesar dos incômodos, esse é um bom momento para rever decisões sobre o lar, retomar conversas com familiares e pensar com mais calma sobre como criar mais conforto emocional no cotidiano.

Depois do dia 12, Mercúrio volta ao movimento direto e tudo tende a fluir melhor: os diálogos se tornam mais claros e há mais disposição para colocar ordem no que parecia bagunçado.

Enquanto isso, Vênus, seu planeta regente, favorece boas conversas, passeios curtos e trocas leves com pessoas próximas. É um ótimo momento para se expressar com mais suavidade, principalmente após o dia 12.

Atividades como escrever, ensinar ou simplesmente compartilhar pensamentos com quem você confia ganham força. Se der vontade de fazer uma pequena viagem ou sair da rotina, aproveite, pois essas experiências trarão mais prazer do que você imagina.

Agosto pede que você encontre equilíbrio entre o acolhimento e a leveza. Primeiro, cuidando do que está dentro: emoções, casa, vínculos familiares. Depois, se abrindo aos poucos para o entorno, com mais presença e menos rigidez.

Anote as datas!

Até 11/08: revise pendências familiares com paciência e evite decisões definitivas.

revise pendências familiares com paciência e evite decisões definitivas. Dias 1, 2, 10, 11, 18 e 19: ótimo período para conversar com afeto e fazer algo diferente.

Gêmeos

Para o signo de Gêmeos, o mês de agosto começa com desafios típicos de Mercúrio retrógrado, que vai até o dia 11. A comunicação pode ficar truncada, viagens e deslocamentos podem ter imprevistos, e há chance de confusões no dia a dia.

Por isso, conversas importantes merecem cuidado redobrado, assim como compromissos que exigem organização e clareza. Por outro lado, esse também é um bom período para revisar ideias antigas, reencontrar pessoas próximas ou repensar hábitos automáticos.

Após o dia 12, Mercúrio volta ao movimento direto, e tudo tende a ganhar mais ritmo. A mente fica mais leve, as palavras se alinham melhor, e é possível retomar planos criativos com mais confiança.

Vênus segue favorecendo seus talentos e pode até abrir espaço para ganhos extras, especialmente se você trabalha com algo que envolva prazer ou estética.

Além disso, há uma valorização do que já é seu, inclusive você mesma(o). Comprar algo bonito e funcional, organizar o orçamento ou investir em pequenos prazeres do cotidiano pode fazer muito bem nesse momento.

A partir do dia 6, Marte traz um impulso animado e criativo para quem é de Gêmeos. Você pode sentir mais desejo de se divertir, criar, se expressar ou viver romances leves.

Essa energia aumenta ainda mais depois do dia 11, com Mercúrio direto. Aproveite para tirar ideias do papel, fazer algo prazeroso ou explorar novos caminhos com leveza e ousadia.

Anote as datas!

Até 11/08: evite decisões importantes e redobre o cuidado com comunicações.

evite decisões importantes e redobre o cuidado com comunicações. A partir de 06/08: energia criativa e romântica em alta, mas aproveite com consciência.

energia criativa e romântica em alta, mas aproveite com consciência. A partir de 12/08: ideias voltam a fluir e a comunicação se fortalece.

Câncer

O signo de Câncer vive um mês de agosto iluminado por Vênus, que transita pelo seu signo até o dia 25. Esse trânsito suaviza as relações, realça seu charme natural e fortalece os laços afetivos.

Assim, você tende a se sentir mais confiante no que tem a oferecer, e isso atrai conexões mais verdadeiras e agradáveis. A sensibilidade também fica mais evidente e acolhedora.

O grande destaque do mês, porém, é a rara conjunção entre Vênus e Júpiter em Câncer. Essa combinação amplia o magnetismo pessoal e abre portas importantes, seja em questões afetivas, oportunidades profissionais ou até momentos de autoconhecimento e expansão.

A sensação é de que o mundo responde melhor à sua presença, e isso se reflete em acontecimentos positivos e crescimento pessoal.

Os dias 18 e 19 são especialmente poderosos. Neles, a Lua, seu planeta regente, se alinha com Vênus e Júpiter, criando uma onda emocional e afetiva muito potente.

Pode ser um ótimo momento para se conectar com quem você ama, demonstrar sentimentos ou cuidar de si com mais ternura. Decisões tomadas a partir da escuta interna tendem a dar frutos duradouros.

Se os meses anteriores foram de recolhimento, agosto chega como uma fase de florescimento emocional. Não se trata de buscar holofotes, mas de permitir que sua presença doce, sensível e firme encontre espaço no mundo com autenticidade.

Anote as datas!

Até 25/08: Vênus no seu signo favorece autoestima, afeto e encontros leves.

Vênus no seu signo favorece autoestima, afeto e encontros leves. Dias 18 e 19: emoções em alta, ou seja, ótimo momento para decisões afetivas e autocuidado.

Leão

O signo de Leão começa agosto em um momento mais introspectivo do que gostaria. Com Mercúrio retrógrado passando pelo seu signo até o dia 11, pode haver dúvidas sobre como se expressar e até uma sensação de que você não está sendo plenamente compreendida(o).

Questões ligadas à imagem, à comunicação e a decisões importantes podem parecer confusas, pedindo mais reflexão do que ação imediata.

Essa é uma fase valiosa para revisar a forma como você tem se colocado no mundo. É hora de questionar se a maneira como você se apresenta está, de fato, alinhada com quem você é hoje.

Pode ser desconfortável dar esse passo atrás, mas ele é essencial para ajustar o foco e recuperar a confiança. Depois do dia 12, com Mercúrio direto, você tende a se sentir mais claro, direto e pronto para se posicionar com mais segurança.

No dia 25, Vênus entra em Leão, reforçando seu magnetismo e vontade de brilhar. A autoestima ganha um impulso positivo, e há um desejo maior de cuidar da aparência, dos vínculos e da forma como você se relaciona com o prazer.

É uma energia que favorece encontros, conexões e até mudanças estéticas que expressem sua identidade com mais autenticidade.

Agosto é um mês de reorientação pessoal para quem é de Leão. Você começa calibrando o tom da própria voz e termina com brilho renovado – não por vaidade, mas porque sabe o valor de se expressar com verdade.

Anote as datas!

Até 11/08: revise como tem se comunicado e evite decisões impulsivas.

revise como tem se comunicado e evite decisões impulsivas. A partir de 12/08: ideias e falas voltam a fluir com mais firmeza. Aproveite!

ideias e falas voltam a fluir com mais firmeza. Aproveite! A partir de 25/08: Vênus entra no seu signo e reforça charme, autoestima e conexões.

Virgem

O signo de Virgem começa o mês com muita energia disponível, graças ao alinhamento de Marte com seu signo até o dia 6. Essa força favorece decisões, iniciativas e a afirmação dos próprios limites.

Mas é importante tomar cuidado com a impaciência, especialmente diante de contrariedades. Com estratégia, essa energia ajuda a colocar planos em prática com precisão.

Enquanto isso, Mercúrio, seu planeta regente, segue retrógrado até o dia 11. Isso pode trazer um cansaço mental inesperado, pensamentos repetitivos ou até sonhos intensos.

Você pode se sentir mais recolhido, reflexivo ou sobrecarregado – e tudo bem. Essa fase pede silêncio, revisão e uma escuta mais compassiva de si. Evite excesso de tarefas que exijam concentração e aposte em rotinas mais suaves.

Depois do dia 6, Marte muda o foco e passa a estimular assuntos práticos como finanças e recursos. É uma fase interessante para lidar com dinheiro com mais iniciativa e clareza, valorizando suas habilidades.

E, a partir do dia 12, com Mercúrio direto, sua mente ganha nitidez e você sente mais segurança para agir com base no que sentiu nas semanas anteriores.

Agosto é um mês para equilibrar ação com introspecção. Você começa em movimento, passa por um período de revisão e termina com os pés no chão, pronta(o) para reorganizar a vida de modo mais eficiente.

Anote as datas!

Até 11/08: cuide do cansaço mental e revise planos com calma.

cuide do cansaço mental e revise planos com calma. A partir de 06/08: foco em temas financeiros e valorização pessoal.

foco em temas financeiros e valorização pessoal. A partir de 12/08: momento ideal para tomar decisões com mais clareza.

Libra

Agosto chega movimentado para quem é do signo de Libra. Até o dia 11, Mercúrio retrógrado pode trazer confusão nas relações com grupos, amizades ou projetos coletivos.

Vale redobrar a atenção com o que é dito e avaliar se certos vínculos ainda fazem sentido. Essa fase pode trazer reencontros ou reavaliações importantes sobre as suas trocas mais amplas.

A partir do dia 6, a entrada de Marte em Libra traz um impulso raro de ação e coragem. Esse trânsito, que acontece, em média, a cada dois anos, te convida a se posicionar, agir com firmeza e deixar de lado a hesitação habitual.

Você pode sentir mais energia para tomar decisões e enfrentar situações que vinha adiando. É um excelente momento para liderar e dar o primeiro passo em questões que exigem iniciativa.

Por outro lado, Marte também pode intensificar impaciência e reatividade. Como Libra tende a buscar equilíbrio e evitar conflitos, essa nova energia pode parecer desconfortável.

Ainda assim, ela é necessária para ajudar você a afirmar seus desejos e estabelecer limites mais claros. Basta cuidar para que o impulso não se transforme em tensão com pessoas próximas.

Agosto é um mês para revisar laços e agir com mais autenticidade. Depois de questionar onde você tem colocado sua energia, será hora de redirecioná-la para o que realmente importa. Quando você confia no próprio valor, consegue encontrar um ponto de equilíbrio entre firmeza e gentileza.

Anote as datas!

Até 11/08: revise suas relações com grupos e avalie onde vale investir energia.

revise suas relações com grupos e avalie onde vale investir energia. A partir de 06/08: coragem e atitude em alta, mas use com intenção.

coragem e atitude em alta, mas use com intenção. A partir de 12/08: hora de retomar decisões com mais clareza e objetividade.

Escorpião

O signo de Escorpião começa o mês num clima mais introspectivo e estratégico. Com Mercúrio retrógrado até o dia 11, questões ligadas à carreira, imagem pública ou relações com figuras de autoridade podem ficar confusas.

Além disso, projetos profissionais podem ser revistos, e conversas importantes podem não sair como o esperado. Portanto, evite decisões definitivas até a segunda semana do mês.

Esse é um ótimo período para repensar o que você quer construir na vida profissional e como tem se posicionado diante do mundo. Após o dia 12, você tende a retomar o controle de pendências e pode avançar com mais segurança em decisões que foram amadurecidas no silêncio.

Ao mesmo tempo, Marte, regente tradicional de Escorpião, ativa uma fase mais sensível e voltada para os bastidores. Essa energia não favorece grandes movimentações externas, mas sim o mergulho interno.

Pode surgir a vontade de se isolar, se recolher e refletir sobre processos que estavam sendo empurrados. É um momento importante para fazer ajustes emocionais e limpar o que pesa.

Agosto pede pausa e escuta profunda. O que você resolver por dentro agora fará diferença nos próximos meses, quando Marte entrar no seu signo e a ação voltar com tudo.

Até lá, respeite seus ritmos e use esse tempo para se fortalecer longe das pressões externas. Você sabe a força que tem e vai usá-la com mais sabedoria depois dessa preparação.

Anote as datas!

Até 11/08: evite decisões profissionais definitivas e revise estratégias.

evite decisões profissionais definitivas e revise estratégias. A partir de 06/08: momento ideal para se recolher, refletir e fortalecer sua base emocional.

momento ideal para se recolher, refletir e fortalecer sua base emocional. A partir de 12/08: conversas destravam e metas ganham direção mais clara.

Sagitário

O signo de Sagitário vive dois climas distintos em agosto de 2025, dependendo da sua data de nascimento. Para quem nasceu até 30 de novembro, a oposição de Urano em Gêmeos pode chacoalhar bastante a vida.

Urano é o planeta das mudanças inesperadas e, quando se opõe ao seu signo, tende a provocar rupturas em padrões que já estavam desgastados, principalmente nos relacionamentos e no estilo de vida.

Essa energia traz tanto libertações quanto instabilidades. É possível que você se veja diante de escolhas importantes que envolvem abrir mão do que é seguro para seguir algo mais autêntico.

Pode haver encerramentos ou viradas súbitas em vínculos pessoais e profissionais. O segredo para navegar essa fase é manter flexibilidade e observar onde há real necessidade de mudança. Afinal, nem tudo precisa ser rompido de vez, mas o que for mantido, precisa evoluir.

Para as pessoas sagitarianas nascidas depois de 1º de dezembro, o mês tende a ser mais fluido. Com Mercúrio voltando ao movimento direto a partir do dia 12, você pode sentir mais clareza mental e motivação para retomar planos.

Viagens, estudos, contatos com o exterior ou com novas ideias ganham força. É um bom período para reativar projetos de médio prazo e para tomar decisões com mais segurança.

Agosto é um convite à expansão, mas com mais consciência. Aproveite para buscar o novo com os pés no chão, mantendo seu entusiasmo, mas sem se perder em exageros. As oportunidades vêm para quem está disposto a crescer.

Anote as datas!

Até 11/08: mudanças inesperadas podem balançar relacionamentos, portanto, respire antes de decidir.

mudanças inesperadas podem balançar relacionamentos, portanto, respire antes de decidir. A partir de 12/08: ótimo momento para estudos, viagens e conversas importantes.

Capricórnio

O signo de Capricórnio pode viver momentos significativos no campo das relações em agosto. A conjunção entre Vênus e Júpiter até o dia 25 traz um clima fértil para parcerias, seja no amor, no trabalho ou em acordos legais.

Essa união planetária costuma gerar crescimento através dos vínculos e favorece oportunidades que envolvem confiança, apoio mútuo e expansão emocional.

Você pode se sentir mais aberta(o) a trocas verdadeiras ou perceber o quanto certos relacionamentos já amadureceram.

É um bom momento para avançar em alianças, reatar relações com mais sabedoria ou iniciar uma conexão com alguém que realmente soma. Além disso, pode ser uma fase propícia para contratos e acordos justos.

Por outro lado, essa mesma conjunção forma oposição ao Sol em Capricórnio, o que pode gerar um certo desequilíbrio emocional. Há risco de se doar além da conta ou de entrar em acordos em que você anula suas vontades para manter a harmonia.

Se notar esse padrão, pare e reflita. O equilíbrio entre dar e receber será essencial para manter relações saudáveis e duradouras.

Agosto tem tudo para ser positivo, desde que você alinhe expansão com discernimento. Sua tendência a assumir responsabilidades pode ser um trunfo, mas também um peso, se você esquecer de cuidar também das suas necessidades.

Anote as datas!

Até 25/08: conexões afetivas e profissionais podem crescer, então cultive parcerias com presença.

conexões afetivas e profissionais podem crescer, então cultive parcerias com presença. Dias 14 a 20: bom momento para resolver mal-entendidos com mais empatia.

Aquário

Para o signo de Aquário, agosto de 2025 coloca os relacionamentos em primeiro plano. Com Mercúrio retrógrado até o dia 11, parcerias amorosas e profissionais podem passar por mal-entendidos, principalmente se houver ressentimentos antigos não resolvidos.

A comunicação fica mais sujeita a distorções, e pode ser difícil entender exatamente o que a outra pessoa quis dizer – ou o que você mesma(o) está sentindo.

Esse período pode gerar uma revisão profunda de vínculos importantes, trazendo à tona aquilo que estava sendo evitado. Se perceber ruídos, tente escutar mais antes de reagir.

Perguntar com honestidade e dar espaço para o outro pode evitar brigas desnecessárias. Relações que sobreviverem a esse momento podem sair ainda mais fortalecidas.

A partir do dia 12, com Mercúrio direto, os diálogos se tornam mais claros e as emoções se estabilizam. Esse é o momento ideal para retomar conversas difíceis, tomar decisões sobre parcerias e perceber com mais nitidez onde há troca verdadeira.

E tem mais: a partir do dia 25, Vênus entra em Leão, seu signo oposto, favorecendo as relações de forma mais leve, afetiva e carismática.

Você tende a se sentir mais aberta(o) ao amor, ao encantamento e ao prazer de estar com outras pessoas. Se estiver só, pode conhecer alguém interessante. Se já estiver em uma relação, esse é um ótimo momento para renovar o romance.

Anote as datas!

Até 11/08: revise conversas antes de tirar conclusões. Escutar vale ouro!

revise conversas antes de tirar conclusões. Escutar vale ouro! A partir de 12/08: aproveite a clareza emocional e a retomada de laços importantes.

aproveite a clareza emocional e a retomada de laços importantes. A partir de 25/08: Vênus em Leão ativa o amor, o charme e as boas parcerias.

Peixes

O signo de Peixes começa agosto sentindo certa sobrecarga emocional ou física, por conta da oposição entre Marte e o Sol, ativa até o dia 6.

Essa tensão pode abalar sua disposição, trazendo irritabilidade, cansaço ou sensação de estar em conflito consigo. Além disso, pode surgir a vontade de se defender de tudo, mesmo quando não há ameaça real.

Depois do dia 7, no entanto, a energia muda de tom. Com Marte ativando sua área das finanças e dos recursos, há mais impulso para lidar com questões práticas.

Você pode sentir um desejo mais forte de organizar a vida material, resolver pendências financeiras ou fazer ajustes importantes no trabalho. Essa fase ajuda a transformar sonhos em ação, algo fundamental para Peixes, que tende a se perder no campo das ideias.

Outro ponto importante: Mercúrio segue retrógrado até o dia 11, mexendo diretamente com sua rotina. Pode haver atrasos, desencontros, falhas na comunicação profissional e cansaço acumulado.

Não é o melhor momento para decisões imediatas. Em vez disso, vale cuidar do corpo, ajustar horários, repensar métodos de organização e diminuir a autocrítica. Você não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo.

Com Mercúrio direto a partir do dia 12, a rotina se ajusta, e você pode sentir mais clareza no dia a dia. As tarefas andam, o foco volta e a conexão entre trabalho e bem-estar se fortalece.

Agosto termina mais estável do que começa e com chances concretas de colocar a vida nos trilhos, respeitando seu ritmo e sua sensibilidade.

Anote as datas!

Até 06/08: respire antes de reagir e evite confrontos desnecessários.

respire antes de reagir e evite confrontos desnecessários. A partir de 07/08: ótimo período para organizar finanças e transformar planos em ação.

ótimo período para organizar finanças e transformar planos em ação. A partir de 12/08: rotinas se ajustam e o foco melhora. Aproveite para cuidar do corpo e da mente.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

O post Horóscopo de agosto de 2025 para todos os signos apareceu primeiro em Personare.