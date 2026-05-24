Saudação ao Sol: as 12 posturas para começar o dia com energia

A Saudação ao Sol, também conhecida como Surya Namaskar, é uma prática milenar do Yoga que combina movimento, respiração e conexão espiritual.

É uma das sequências mais difundidas no mundo, e funciona como ritual de abertura ou prática completa, dependendo da intenção e da repetição.

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O que é a Saudação ao Sol?

A Saudação ao Sol é uma sequência tradicional de Yoga praticada em quase todas as escolas e linhas.

O nome vem do sânscrito Surya Namaskar: “Surya” significa “Sol”, enquanto “Namaskara” significa “saudação”. A tradução literal é, portanto, “saudação ao Sol”.

A reflexão por trás da sequência é a frase: “o Sol que habita em mim, saúda o Sol que habita em você”. Mais do que um cumprimento, é o reconhecimento de uma energia comum entre quem pratica e o que está ao redor.

Praticar a Saudação ao Sol é uma forma de reverenciar a energia criativa que gera movimento, expansão e pulsação em todo o planeta.

A sequência integra corpo, respiração e atenção, e funciona como uma meditação em movimento.

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Origem da Saudação ao Sol

A Saudação ao Sol tem raízes profundas na antiguidade indiana, quando o Sol era visto como uma divindade central, fonte de toda vida na Terra.

Os povos antigos meditavam e oravam ao amanhecer e ao entardecer, conectando-se com os raios solares, considerados portadores de energia revitalizante.

Nessa visão, o Sol simboliza o conhecimento e a clareza que existem dentro de cada pessoa. Essa luz interior é uma fonte eterna que pode ser despertada com a prática constante.

Não se trata apenas de uma metáfora: o ritual diário visa cultivar internamente o que o Sol representa externamente.

A boa notícia é que essa energia não depende de dias claros. Mesmo sob o céu nublado, os raios solares continuam presentes. Por isso, a conexão com o universo e o cultivo do bem-estar podem acontecer em qualquer situação, em qualquer estação.

Benefícios da Saudação ao Sol

Praticar a Saudação ao Sol traz inúmeras vantagens para o corpo, a mente e o espírito. Os efeitos se intensificam com a constância e tendem a aparecer já nas primeiras semanas de prática.

Os principais benefícios são:

Benefícios físicos

Fortalecimento muscular : a sequência de movimentos desenvolve a musculatura, proporcionando mais tônus e flexibilidade.

: a sequência de movimentos desenvolve a musculatura, proporcionando mais tônus e flexibilidade. Desintoxicação : a prática estimula os órgãos internos e as articulaçõe, ajudando o corpo a eliminar toxinas.

: a prática estimula os órgãos internos e as articulaçõe, ajudando o corpo a eliminar toxinas. Saúde geral : o aquecimento da musculatura estimula o sistema respiratório e circulatório, contribuindo para um corpo mais saudável e resistente.

: o aquecimento da musculatura estimula o sistema respiratório e circulatório, contribuindo para um corpo mais saudável e resistente. Postura e coluna: mantém a coluna vertebral alinhada e funcional, prevenindo dores e desconfortos.

Benefícios emocionais e espirituais

Equilíbrio interno : O trabalho nos chakras auxilia na regulação hormonal, promovendo calma e bem-estar mental.

: O trabalho nos chakras auxilia na regulação hormonal, promovendo calma e bem-estar mental. Clareza mental : A prática ajuda a acalmar os pensamentos e aumentar a concentração.

: A prática ajuda a acalmar os pensamentos e aumentar a concentração. Conexão espiritual: O despertar da energia interna ativa a intuição e amplia a percepção de si mesmo e do mundo ao redor.

Como fazer a Saudação ao Sol: orientações antes de começar

Antes de detalhar o passo a passo, vale considerar três pontos sobre respiração, ritmo e frequência. Essas orientações ajudam a praticar com segurança e a colher mais benefícios.

Respiração consciente

A respiração deve ser feita pelo nariz, com inspirações e expirações longas. A Saudação ao Sol clássica conecta 12 posturas com as quatro fases da respiração: inspirar, reter ou suspender, expirar e manter vazios os pulmões.

A sincronia entre movimento e respiração não acontece imediatamente. Aparece naturalmente, à medida que o corpo começa a assimilar a sequência. Não force.

Ritmo da prática

Você pode praticar a Saudação ao Sol de forma lenta e pausada, ou fluida e mais rápida. Tudo depende da sua capacidade, biotipo e momento.

Outra opção é permanecer um determinado número de respirações (3, 6 ou 12) em cada postura. Em qualquer ritmo, mantenha a atenção na respiração e no “aqui e agora”.

Frequência e número de repetições

O ideal é fazer a sequência sempre em número par. Ou seja: comece o exercício com a perna esquerda e, na sequência seguinte, com a perna direita. Isso ajuda a alcançar harmonia entre os dois hemisférios do cérebro e os dois lados do corpo.

Como progredir:

Iniciantes : comece com 2 sequências completas

: comece com 2 sequências completas Praticantes em desenvolvimento : 4 a 6 sequências

: 4 a 6 sequências Praticantes mais experientes: até 12 sequências, uma a duas vezes por dia

A constância vale mais do que o volume. Duas sequências por dia, todos os dias, geram mais resultado do que sessões esporádicas com muitas repetições.

Desafios iniciais e adaptações

No começo, sincronizar movimento e respiração pode parecer difícil. Com prática, a coordenação se torna automática. Não cobre perfeição já nas primeiras vezes.

Contraindicações: em casos de hérnia de disco, problemas graves nas articulações ou intervenções cirúrgicas recentes, consulte um professor ou profissional de saúde antes de começar.

À medida que você evolui, é possível ajustar a sequência. Praticantes mais avançados, por exemplo, podem pular algumas posturas intermediárias (9 e 10) e passar diretamente da postura 8 para a 11.

Passo a passo da Saudação ao Sol

A sequência abaixo detalha cada movimento da Saudação ao Sol clássica. Faça com atenção à respiração e ao alinhamento. Comece pela perna esquerda e, na segunda sequência, repita começando pela direita.

1. Centramento

Faça três respirações profundas e conscientes. Deixe os polegares tocarem o centro do peito para ativar a energia do amor e da intenção da prática.

2. Postura da Saudação (Pranamasana)

Inspirando, eleve os braços pela lateral do corpo, unindo as mãos no alto da cabeça. Se possível, olhe para os seus polegares.

3. Flexão para a frente (Uttanasana)

Expirando, incline o tronco para a frente. Desça os braços pela lateral do corpo até que as mãos toquem o chão ou se aproximem dele.

4. Postura do Cavaleiro (Ashwa Sanchalanasana)

Inspirando, leve a perna esquerda para trás, com o joelho apoiado no chão. O joelho direito fica flexionado, alinhado com o tornozelo direito.

5. Postura da Prancha (Dandasana)

Leve também a perna direita para trás, fazendo uma pausa. O corpo fica em linha reta, com mãos e pés apoiados no chão.

6. Postura dos Oito Apoios (Ashtanga Namaskara)

Expirando, leve os joelhos, o peito (entre as mãos) e o queixo ao chão. As mãos ficam no chão, na linha do peito, e os cotovelos apontam para trás.

7. Postura da Cobra (Bhujangasana)

Inspirando, aperte as mãos no chão e eleve o tronco. Gire os ombros para trás, com a intenção de projetar o peito para frente.

8. Postura da Criança (Balasana)

Expirando, leve os glúteos até os calcanhares, mantendo os braços estendidos à frente. Sinta o alongamento da coluna.

9. Quatro Apoios (Marjaryasana)

Inspirando, entre em quatro apoios, com mãos alinhadas aos ombros e joelhos alinhados aos quadris.

10. Postura do Cachorro Olhando para Baixo (Adho Mukha Svanasana)

Expirando, coloque as mãos firmes no chão e empurre o quadril para cima, formando um “V” invertido. Distribua o peso entre mãos e pés.

11. Retorno ao Cavaleiro

Inspirando, leve o pé esquerdo entre as mãos. Em seguida, traga o pé direito também para a frente.

12. Flexão para a frente (Uttanasana)

Expirando, solte completamente o tronco para a frente, com os braços relaxados.

13. Postura da Saudação

Inspirando, eleve os braços pela lateral do corpo. As mãos se unem novamente no alto da cabeça.

14. Fechamento (Anjali Mudra)

Expirando, traga as mãos em frente ao peito, em gesto de oração e agradecimento.

Repita a série começando agora com o pé direito, mantendo a simetria entre os dois lados do corpo.

Saudação ao Sol e ciclos lunares: e quando praticar à noite?

Embora seja ideal pela manhã, a Saudação ao Sol pode ser feita em qualquer horário, conforme a sua disponibilidade. Para fases mais introspectivas, no entanto, há uma contraparte poderosa: a Saudação à Lua (Chandra Namaskar).

Enquanto a Saudação ao Sol gera calor e ativa a vitalidade, a Saudação à Lua esfria o corpo e preserva energia. Praticantes mais experientes costumam alternar as duas conforme o momento do dia, o ciclo lunar e o estado interno.

Veja o Calendário Lunar 2026 para acompanhar as fases ao longo do ano.

Conclusão

A Saudação ao Sol é uma das práticas mais completas e acessíveis do Yoga. Em poucos minutos, mobiliza o corpo inteiro, regula a respiração e centra a mente. Com a constância, transforma a relação do praticante consigo, com a energia do dia e com a percepção do tempo.

O segredo da prática não está na perfeição das posturas, e sim na presença com que você atravessa cada uma delas. Comece com 2 sequências por dia e ajuste conforme o corpo pedir. Quando você se conecta com o real significado da prática, a sensação muda: o Sol que habita em você saúda o Sol que habita no mundo.

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FAQ

Quanto tempo dura uma Saudação ao Sol completa?

Uma sequência completa, com as 12 posturas executadas em ritmo moderado, dura em torno de 1 a 2 minutos. Praticantes mais lentos, que permanecem alguns segundos em cada postura, podem levar de 3 a 5 minutos por sequência. Para uma prática diária consistente, 10 a 15 minutos com 4 a 6 sequências costumam ser suficientes.

Posso fazer a Saudação ao Sol todos os dias?

Sim. A Saudação ao Sol foi criada para ser uma prática diária. Em quase todas as tradições, ela é parte do ritual matinal. A regularidade aprofunda os benefícios físicos, mentais e energéticos. Se você sentir cansaço ou dor, reduza o número de repetições ou intercale com práticas mais lentas, como a Saudação à Lua.

Saudação ao Sol é bom para iniciantes?

Sim, com adaptações. Iniciantes podem começar com 2 sequências completas e progredir gradualmente. Algumas posturas, como a Cobra ou os Oito Apoios, têm versões mais simples e podem ser substituídas por variações mais acessíveis no início. O ideal é fazer as primeiras vezes com orientação de uma instrutora ou em aulas guiadas.

Qual o melhor horário para fazer a Saudação ao Sol?

O horário mais tradicional é o amanhecer, em sintonia com o nascer do Sol. Pela manhã, a prática energiza o corpo, ativa a circulação e prepara a mente para o dia. Mas a sequência pode ser feita em qualquer horário, desde que respeitada uma distância mínima de 2 horas após refeições mais pesadas. À noite, a contraparte mais indicada é a Saudação à Lua.

Saudação ao Sol queima quantas calorias?

Uma sequência completa, executada em ritmo moderado, queima entre 15 e 20 calorias. Em ritmo mais dinâmico, com 12 sequências encadeadas, esse número pode chegar a 200 calorias. O gasto calórico, no entanto, é apenas um dos efeitos da prática. A principal contribuição é a regulação do sistema nervoso, do sono e da energia ao longo do dia.

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Maísa Farina Colla

Astróloga e Instrutora de Yoga. Idealizadora do Programa Amaré, projeto que une esses dois saberes milenares com foco no cuidado individualizado e no equilíbrio físico, emocional e energético.

maisafarinacolla@gmail.com

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