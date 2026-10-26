Que tipo de escorpiano é você?

Em 2023, o Sol entra em Escorpião dia 23 de outubro, às 13h20 e ativa uma parte específica da vida de todos nós, independentemente do seu signo solar ser Escorpião ou não. A seguir, a gente te conta como descobrir onde você tem Escorpião no Mapa e, assim, que tipo de escorpiano você é.
Escorpião é o signo mais intenso, profundo e transformador da Astrologia. Também é visto como o mais forte do zodíaco, pois é o único que enfrenta corajosamente o mais temido e misterioso dos assuntos: a morte.
Mas nem todo mundo usa as qualidades escorpianas da mesma forma. Tem o escorpiano nível fácil, o nível intermediário e tem o escorpiano nível avançado. A dica é: todo mundo tem o signo no mapa. Aqui a gente te ajuda a entender.
O primeiro passo é fazer o seu Mapa Astral gratuito e observar 3 pontos. Para isso, siga o passo a passo, é super fácil:
- Acesse o Mapa Astral grátis Personare aqui.
- Insira seus dados de nascimento e então gere o seu mapa.
- Então, abaixo da sua mandala, no lado esquerdo, veja a lista do seu Perfil Astrológico.
- Primeiro, selecione a opção Planetas. Então, observe se Escorpião aparece ao lado de algum planeta e anote qual é esse planeta.
- Depois, escolha a opção Casas Astrológicas e veja se o seu Ascendente é ou não em Escorpião.
- Por fim, nessa mesma opção de Casas, confira em qual Casa está Escorpião no seu mapa. Anote também.
Agora que você já sabe esses três pontos, veja a seguir que tipo de escorpiano você é.
Tipo de escorpiano
Escorpiano fácil: quando tem planeta no signo
Na Astrologia, os planetas têm funções psicológicas. Por exemplo, o Sol fala sobre como você tem consciência sobre si mesma. Já a Lua é sobre como você reage emocionalmente. Enquanto Saturno fala sobre medos e responsabilidades. Aqui tem um super guia dos planetas no mapa astral.
Se você viu no seu mapa que tem algum planeta no signo, veja a seguir o que diz sobre você:
- Sol em Escorpião: Também conhecida como a pessoa que nasceu nesse período do final de outubro e os últimos dias de novembro. Típico de pessoas com muita energia emocional, vontade de controlar e sabem enfrentar situações e limites com bastante desenvoltura. Essas pessoas costumam exalar mistério e especial fascínio.
- Lua em Escorpião: Costuma viver as emoções com muita intensidade e não costuma esquecer traições (de relacionamentos, de amizades, de familiares, de colegas, de ninguém!)
- Mercúrio em Escorpião: tem mente de detetive. Tem coragem de dizer o que outras pessoas não têm.
- Vênus em Escorpião: Ama com muita paixão e intensidade.
- Marte em Escorpião: tem muito impulso sexual.
- Júpiter em Escorpião: Encontra oportunidades com sua sagacidade super desenvolvida.
- Saturno em Escorpião: Gosta controlar as próprias emoções e tem medo de admitir sentimentos profundos.
- Urano em Escorpião: pode ter dificuldades para lidar com grandes transformações.
- Netuno em Escorpião: tem atração pelos tabus e mistérios da vida.
- Plutão em Escorpião: tem forte interesse em assuntos como morte e ocultismo.
Escorpiano intermediário: o Ascendente
Quem tem Ascendente em Escorpião pode apresentar as seguintes características:
- Pessoas introvertidas e reservadas
- Têm uma postura autoprotetora inicialmente
- Não costumam ser muito sociais
- Apesar de ter poucos amigos, a relação com esses amigos é de lealdade
- É leal nos bons e nos maus momentos.
Você pode ler esse guia completo sobre o Ascendente em Escorpião.
Escorpiano nível avançado
Todo mundo tem Escorpião no mapa. Todo mapa tem 12 casas e cada uma delas representa uma área da vida. Isso significa que Escorpião está presente em uma casa do seu mapa e está trazendo suas características para uma parte da sua vida.
Por exemplo, uma pessoa com Escorpião na Casa 2 é o do tipo que precisa ganhar poder, principalmente financeiro. Quem tem Escorpião na Casa 6 pode ter vício no trabalho por acredita que esse é o caminho do poder.
Veja aqui o significado das 12 Casas astrológicas e observe o que representa a Casa que você tem Escorpião.
Como o signo está relacionado ao oculto, o que você não vê — seja porque está no seu inconsciente, seja porque não quer ver —, essa área da sua vida mostra onde você tem poder de transformação, onde você quer ter total controle e até onde você quer manipular.
Você sabe ver onde tem Escorpião no mapa astral? Aqui você pode entender melhor.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
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