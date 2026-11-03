Que tipo de escorpiano é você?

O Sol entrou em Escorpião em 23 de outubro e fica no signo até 21 de novembro. É a temporada dos escorpianos, mas não só deles.
Escorpião é o signo mais intenso, profundo e transformador da Astrologia. E todo mundo tem Escorpião no Mapa Astral, mesmo quem não é do signo. O que muda é onde e como ele aparece.
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Abaixo, veja os quatro tipos de escorpiano, do mais evidente ao que quase ninguém percebe.
1. O escorpiano de nascença: o seu decanato
Quem nasceu entre 23 de outubro e 21 de novembro tem o Sol em Escorpião. Mas nem todo escorpiano é igual, e a diferença começa nos decanatos de Escorpião, as três divisões de cerca de 10 dias dentro do signo, cada uma com um planeta regente.
- 1º decanato (23/10 a 1º/11), regido por Plutão: pessoas intensas, determinadas e investigativas, que só se abrem quando sentem confiança. É a essência pura do signo.
- 2º decanato (2 a 11/11), regido por Netuno: pessoas mais sensíveis, imaginativas e espirituais, com grande empatia.
- 3º decanato (12 a 21/11), regido pela Lua: pessoas afetuosas, intuitivas e muito ligadas à família e às origens.
2. O escorpiano por dentro: Lua e planetas no signo
Na Astrologia, cada planeta tem uma função psicológica, e o significado dos planetas no Mapa Astral muda de tom quando eles estão em Escorpião. A Lua é a mais reveladora, porque fala de como você reage emocionalmente.
- Lua em Escorpião: vive as emoções com muita intensidade e não costuma esquecer traições.
- Mercúrio em Escorpião: tem mente de detetive e coragem de dizer o que outras pessoas não dizem.
- Vênus em Escorpião: ama com muita paixão e intensidade.
- Marte em Escorpião: tem forte impulso sexual.
- Júpiter em Escorpião: encontra oportunidades com uma sagacidade muito desenvolvida.
- Saturno em Escorpião: gosta de controlar as próprias emoções e tem medo de admitir sentimentos profundos.
- Urano em Escorpião: pode ter dificuldade para lidar com grandes transformações.
- Netuno em Escorpião: sente atração pelos tabus e mistérios da vida.
- Plutão em Escorpião: tem forte interesse por assuntos como morte e ocultismo.
3. O escorpiano de primeira impressão: o Ascendente
Quem tem Ascendente em Escorpião costuma ser uma pessoa introvertida e reservada, com uma postura autoprotetora no começo.
Ao chegar a um lugar novo, tende a passar um bom tempo observando antes de se envolver, e só mostra do lado emocional o que quer. Tem poucos amigos, mas uma lealdade enorme com eles, nos bons e nos maus momentos.
4. O escorpiano que quase ninguém vê: a Casa
Todo Mapa tem 12 Casas, e Escorpião está em uma delas. Segundo a astróloga Marcia Fervienza, do Personare, o signo representa o oculto, a intensidade, a morte e o renascimento, o controle e o poder. A Casa onde ele está mostra em que área da vida esse lado escorpiano no Mapa Astral aparece.
- Casa 1: é o próprio Ascendente. A pessoa observa muito antes de se envolver e controla o que mostra.
- Casa 2: busca poder pelo lado financeiro, e o dinheiro tem a ver com autoestima.
- Casa 3: controla muito o que diz e presta muita atenção no que os outros falam.
- Casa 4: precisa de privacidade e de controle dentro de casa, com emoções intensas ligadas à família.
- Casa 5: ter filhos tende a ser uma transformação maior do que para outras pessoas.
- Casa 6: tende a trabalhar de forma obcecada, porque vê no trabalho o caminho para o poder.
- Casa 7: vive disputas de poder nos relacionamentos e tem medo de se entregar.
- Casa 8: é a casa natural de Escorpião. A pessoa compreende de forma profunda as mudanças inevitáveis da vida.
- Casa 9: tem paixão por questões filosóficas e sede de conhecimento, sem se contentar com respostas superficiais.
- Casa 10: tem grande poder de transformar o próprio mundo, e pode ter dificuldade com figuras de autoridade.
- Casa 11: tem amizades intensas, num círculo pequeno de pessoas leais.
- Casa 12: tende a projetar o poder no imponderável e precisa cuidar da autossabotagem.
Marcia lembra que esse é só um recorte do Mapa. Planetas e aspectos mudam a forma como essa energia é canalizada, e às vezes a identificação não acontece de cara.
Como saber o seu tipo de escorpiano?
Você pode ter um tipo só ou vários ao mesmo tempo: o Sol num decanato, a Lua em Escorpião e o signo numa Casa que diz muito sobre você.
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