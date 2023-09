Veja como é composto o Mapa Astral e a influência dele em sua vida

O mapa astral é como se fosse uma radiografia do céu no momento do nosso nascimento, ou do nascimento de algum evento. Mostra a posição dos astros nesse momento e permite traçar pontos importantes da nossa vida.

“[Ele] é simbólico e, nele, o local que você nasceu representa o centro do universo. Por isso, para confeccionar um mapa astral, vários dados são necessários: dia, hora exata e local do nascimento. O mapa é a representação do céu naquele momento e a partir daquele ponto geográfico”, explica Giane Portal, especialista em astrologia.

Importância do mapa

Por meio do mapa astral, é possível identificar nossas características, pontos fortes e fracos, talentos etc. “Indicações acerca da nossa predestinação nesta vida em todos os níveis: pessoal, familiar, trabalho, saúde, das relações de forma geral; possibilitando identificar este direcionamento traçado pelo espírito anteriormente ao nascimento, para que ele possa ter, através destes desafios traçados, o movimento que deseja, que é a evolução”, analisa a astróloga védica Cristiane Mariano.

Composição de um mapa astral (Imagem: Mikhail Sheleh | Shutterstock)

Composição do mapa

De um modo geral, o mapa é composto por planetas, luminares, signos, casas, os aspectos e a ligação entre eles. “Pode ter vários formatos e vários estilos, dos mais diferentes possíveis. Ele pode ter o formato de mandala, que é um mapa ocidental; ser gerado através de vários gráficos – que é o formato do mapa védico”, explica Cristiane Mariano. Segundo ela, o mapa é lido e orientado por meio das correlações existentes entre os pontos citados.

Pessoas do mesmo signo com características diferentes

Com a data de nascimento, identificar o signo solar regente não é um problema, mas o Sol transita entre 28 e 30 dias em um mesmo signo. Por isso, pessoas do mesmo signo podem ter características tão diferentes.

“Quando temos uma informação mais precisa acerca da data, hora do local, podemos observar com mais foco esta informação saindo do plano generalizado, trazendo mais foco a outras informações”, analisa a astróloga.

Cálculo do mapa astral

Em sites de astrologia, é possível fazer um cálculo resumido do mapa astral. “O ideal é que quem deseja informações mais aprofundadas e específicas possa consultar um astrólogo, porque só a mandala que é gerada não traz todos os elementos para que os leigos consigam entender com maior profundidade suas informações”, explica Cristiane Mariano.