Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de setembro de 2023

O Sol em Virgem faz oposição a Netuno e rege o signo de Peixes. Esses movimentos indicam tendência a confusões mentais, dificuldade para lidar com a realidade, esquecimentos, desorganização e frustrações. Tudo isso pode deixar a sua rotina bagunçada.

Mercúrio retrógrado faz conjunção com a Lua na quarta-feira, aumentando a sensibilidade e a dificuldade em pensar com clareza e objetividade. Logo, para evitar maiores conflitos, o período pede introspecção e paciência.

Vênus segue em quadratura com Júpiter, indicando tendência ao aumento dos lucros, mas também a gastos excessivos. O autoconhecimento e o desenvolvimento do amor-próprio poderão amenizar tais energias. Marte segue em bom aspecto com Vênus, o que sugere uma possível fase de romance e conexão.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você ficará mais sensível aos acontecimentos do dia a dia. Além disso, tenderá a cometer alguns enganos, se esquecer de coisas importantes e ser vítima de mal-entendidos. Portanto, procure prestar atenção ao que ocorre ao seu redor, redobre a cautela em seus afazeres e busque se interiorizar mais, evitando conversas que possam lhe causar má interpretação. Haverá muita energia para encontrar o equilíbrio na vida a dois. No entanto, poderá exagerar na dose e ultrapassar os limites alheios. Logo, atente-se a essas questões e respeite a vontade do outro.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: rizky dirgantoro | Shutterstock)

Será o momento de cuidar da sua rotina e de torná-la uma fonte de prazer. A ideia é que você consiga se organizar para que o seu dia a dia não seja cansativo e estressante. Pelo contrário, que ele seja revigorante.

Você estará mais sensível aos acontecimentos da sua vida. A tendência será que isso acarrete angústia, confusão e dificuldade para pensar com clareza, podendo inclusive afetar a sua saúde e disposição. Portanto, para lidar melhor com essas situações, procure diminuir o ritmo e organizar os sentimentos, bem como cuidar da energia e espiritualidade.

Gêmeos

Você viverá um período de conexão com o amor-próprio. Haverá a tendência ao vigor, à disposição, à alegria e ao entusiasmo pela vida. Também será um momento de muita criatividade. Todavia, você poderá se confundir e não ter clareza sobre si e sobre o que realmente faz o seu coração pulsar.

Para equilibrar as energias e perceber a origem dos sentimentos incômodos, tente entrar em contato com o seu inconsciente. Isso poderá ser feito por meio da terapia, das artes e da espiritualidade. No ambiente familiar, esta fase será desafiadora para a comunicação. Além disso, situações mal resolvidas poderão vir à tona.

Câncer

Apesar da busca por tornar mais clara a sua relação com o passado, você poderá se deparar com desconfortos, o que deixará tudo um tanto confuso e nebuloso. Segredos e mentiras tenderão a surgir, podendo causar muitas confusões nas relações familiares. Procure compreender a possibilidade de nenhum dos envolvidos conseguir pensar e agir com muita clareza.

A fim de evitar conflitos no dia a dia, exercite a paciência e a compaixão. Por fim, busque olhar para o seu interior, compreendendo o impacto que todos esses acontecimentos causam em você e a melhor forma de lidar com eles.

Leão

Você terá mais vontade de sair, de encontrar gente interessante e de se comunicar. Haverá também maior inclinação a se importar com os acontecimentos à sua volta. Ademais, você buscará respirar novos ares, mudar a rotina e aprender algo novo. Todavia, haverá a tendência a confusão mental e excesso de sensibilidade.

De modo geral, esses sentimentos poderão atrapalhar os seus planos, pois eles farão com que sinta cansaço e esgotamento. Portanto, caso queira começar um novo estudo, procure investir em temas voltados para as artes ou espiritualidade. Por fim, evite qualquer tipo de negociação, pois tenderá a se iludir.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: rizky dirgantoro | Shutterstock)

Após um período de entusiasmo e vitalidade, você poderá se deparar com um certo desânimo e uma alta sensibilidade. Tudo isso tenderá a te confundir e te deixar com uma sensação de esgotamento. Ainda nesta fase, você poderá se deparar com medos que dificultam as suas conquistas. Portanto, procure se recolher e cuidar melhor da sua energia e das suas emoções.

Ademais, busque agir com clareza e cautela, evitando dar passos incertos. Afinal, eles só farão com que gaste energia e acarrete confusões. Por fim, haverá a tendência ao aumento da autocobrança e da autocrítica. Logo, lembre-se de ser gentil consigo e respeitar o seu tempo.

Libra

Nesta semana, procure diminuir o ritmo, voltar-se para o seu interior e se afastar das movimentações externas. Além disso, finalize os ciclos necessários antes de iniciar uma nova etapa. Afinal, quanto mais resistir aos encerramentos, mais irá se perder e se confundir.

De modo geral, este período será mais vulnerável e você tenderá a avaliar as situações de forma um tanto distorcida. Portanto, não siga a primeira impressão que tem de um acontecimento. Ao contrário, reflita melhor e se proponha a esperar até que sinta mais confiança e segurança em suas ações e decisões.

Escorpião

Período de ascensão no setor profissional. Será um momento muito favorável para criar boas parcerias corporativas, receber reconhecimento e ter um aumento significativo na renda. Além disso, esta semana será favorável para encontrar mais prazer em sua carreira ou começar um trabalho que desperte paixão e entusiasmo.

Os movimentos em grupo continuarão em destaque, especialmente se você se dedicar a realizar algo que favoreça a sociedade e que esteja alinhado com os seus propósitos. Apesar das boas energias, tenha cautela com os gastos excessivos e as ações equivocadas baseadas em idealizações internas.

Sagitário

Você viverá uma fase importante no setor profissional. Haverá muito movimento, bem como a tendência a receber o reconhecimento merecido por toda a sua dedicação aos seus projetos. No entanto, a inclinação a vivenciar situações confusas e contraditórias irá aumentar.

Diante disso, busque se interiorizar e encontrar as respostas necessárias dentro de você, evitando tomar decisões importantes ou iniciar algo. Afinal, poderá se enganar em relação ao que realmente deseja ou ser influenciado(a) por alguém, se desviando do próprio caminho.

Capricórnio

Você terá muita disposição para batalhar pelas conquistas profissionais. Haverá também a possibilidade de receber maior reconhecimento e destaque. Você terá a coragem necessária para deixar de lado o medo que te paralisa. Contudo, todas essas energias poderão resultar em um excesso de competitividade, desencadeando conflitos, disputas, impaciência e agressividade.

Atente-se a essas questões e busque dosar as suas ações. Você viverá uma fase de muito entusiasmo para realizar os seus sonhos. Ao mesmo tempo, existirá uma dificuldade em diferenciar os caminhos que se apresentam. Logo, tome cuidado com as ilusões.

Aquário

Previsão da semana para o signo de Aquário (Imagem: rizky dirgantoro | Shutterstock)

Após um período desafiador, no qual esteve em contato com as suas sombras, a tendência será que experimente uma dose de entusiasmo e confiança em si. Também haverá a coragem necessária para ressignificar todos os desafios que têm vivido e caminhar em direção à sua verdade. Tudo isso te ajudará a encarar os medos e traumas, o que te fará conhecer melhor o seu interior.

No setor afetivo, poderá experimentar um período mais leve. Haverá a possibilidade de viver momentos harmônicos ao lado da pessoa amada, bem como uma maior facilidade para compreender as necessidades do outro.

Peixes

Apesar dos seus esforços e da dedicação para encontrar o equilíbrio no campo afetivo, ainda será preciso muita atenção de sua parte. Isso porque tenderá a criar falsas expectativas em relação ao outro, além de se enganar com facilidade sobre alguma situação. Nessa perspectiva, evite acreditar na primeira impressão que tem sobre algo e volte o olhar para o seu interior, buscando compreender os seus sentimentos.

Você viverá um bom momento para harmonizar a sua rotina e deixá-la mais prazerosa. Além disso, conseguirá descansar, se cuidar e nutrir a autoestima. Por fim, poderá também harmonizar as relações de trabalho.

Por astróloga Thaís Mariano