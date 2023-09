Como usar o horóscopo a seu favor e controlar a sua vida

O ser humano é algo bastante complexo de ser estudado e compreendido. Tendemos a ser uma grande incógnita, principalmente porque estamos o tempo todo agindo com uma certa demagogia sobre nossas vidas. Em primeiro lugar, não se ofenda com isso, pois logo eu me explico.

O nosso cérebro funciona por meio do controle. Buscamos controle sobre tudo o que é possível. Isso nos dá uma sensação de segurança e faz com que busquemos andar de forma mais fácil. Quando sabemos que 1 + 1 = 2, não importa em que lugar do planeta estamos, isso nos deixa mais tranquilos.

Quanto mais controle temos, mais seguros nos sentimos

O que estou dizendo aqui não é um chute ou algo que concluí porque achei mais fácil: a neurociência nos diz isso. Quanto mais controle temos, mais seguros nos sentimos. Aqui vem nossa demagogia: nós queremos ter controle sobre as coisas, mas assim que temos…

… damos esse controle de presente a uma outra coisa.

O que seria o horóscopo senão a nossa busca por controle da vida? Queremos saber sobre o nosso amanhã e sobre aquilo que pode acontecer, exatamente porque queremos estar prontos para lidarmos com essa situação da melhor forma possível, não é mesmo? Pois é… só que isso é só ilusão.

Só controlamos a nós mesmos

E não adianta nos debatermos sobre isso. O universo, como alguns gostam de chamar, não está muito preocupado conosco. Só podemos controlar a nós mesmos. E é exatamente aqui que está a situação mais divertida do horóscopo: ele tira de você o controle e dá para uma situação universal, como se sua vida fosse responsabilidade de outra coisa, não sua. Entende? Como se você, ao nascer de uma determinada forma, não fosse capaz de mudar, mas tivesse que simplesmente aceitar o que está escrito nas estrelas. Felizmente, não é bem assim.

Você controla a si e pode conseguir o que quiser

Você controla a si. Com um pouco de treino e prática, você pode conseguir o que quiser. Pode aprender uma nova profissão e mudar, assim como pode aprender a lidar com seus demônios interiores e mudar até sua própria personalidade.

Pois é, isso pode acontecer, sim. Pode deixar de ter uma personalidade explosiva se compreender o motivo pelo qual você explode. Pode aprender a ser menos complacente se aprender o que te faz ser complacente – e temos ferramentas muito boas para isso hoje em dia, em psicoterapias formais.

Utilize o horóscopo a seu favor, sem considerar “destinos escritos nas estrelas” (Imagem: pikisuperstar | Freepik)

Então, o horóscopo não serve para nada?

Não é bem assim. Confesso que o horóscopo, originalmente, era somente uma forma de medir o tempo e os signos. Eles são símbolos do que acontecia naquele período na roda do ano [calendário pagão]. Áries, por exemplo, representa o fim do inverno, quando as cabras montanhesas batem a cabeça umas nas outras em disputa para o acasalamento.

Peixes simboliza a época da pesca; Câncer, a época das vazantes (quando os animais do mangue aparecem, entre eles, o caranguejo); Aquário representa a época de cheias do rio Nilo; e assim por diante. Não precisamos, entretanto, jogar tudo o que conhecemos sobre esse assunto fora.

O que o horóscopo nos ensina

O horóscopo é um mapa mental bem competente, que pode nos mostrar o que é melhor fazer em determinada sequência e/ou época do ano. Não adianta você tentar colher (que vemos em Virgem, dos festivais de colheita do trigo, por isso o ramo na mão da imagem icônica do signo), antes de plantar (o que acontece em Touro, que puxa o arado). O horóscopo também nos mostra que a colheita não acontece logo após a plantação, o que nos faz pensar a respeito da paciência que temos que ter entre os períodos.

O aparecimento de Gêmeos, que acontece logo depois de Touro, nos mostra que precisamos descansar depois de uma árdua plantação. Gêmeos representa a época dos grandes festivais, em que o teatro grego se sobrepunha às demais situações. É por isso que Gêmeos aparece com duas máscaras, assim como a do teatro.

Depois de se divertir e descansar um pouco, é hora de preparar seu próprio corpo para o trabalho que virá, pois a recompensa de Virgem exige ainda a colheita em si. Então, Leão aparece mostrando como você precisa ser e se sentir: forte, bravo, corajoso.

Símbolos por todos os lados

O trabalho dos Magos aparece e é contado por meio dos símbolos. Nós somos assim. Isso acontece porque o símbolo fala sem dizer e é exatamente isso de que precisávamos para manter o conhecimento só com quem o precisava ter. O horóscopo não foge muito disso, e não fugia até que Nostradamus transformou-o em “previsões zodiacais” para satisfazer a uma rainha e manter seu trabalho (e sua cabeça).

Claro que, com isso, não estou dizendo que você não deva consumir horóscopo. Estou só dizendo que você pode levar isso a um outro nível e explorar sua vida de uma forma nunca feita: pegando o controle da sua vida para si e usando o mapa como um mapa.

Por Nino Denani

Pós-graduado em neuropsicologia, Mago Hermetista, Grão Mestre da Ordem do Grande Oriente Místico e host do canal do Nino Denani no YouTube.