Veja como cada signo se comporta no amor

Cada pessoa possui características próprias que definem o seu comportamento nos relacionamentos amorosos. Há aquelas carinhosas e românticas, do tipo que adora uma demonstração de afeto, ou mais reservadas e misteriosas, que expressam seus sentimentos somente para a pessoa amada.

Contudo, por meio da astrologia, podemos compreender um pouco mais sobre as peculiaridades de todos os nativos do zodíaco e, até mesmo, identificar características que também nos definem. Por isso, a astróloga Katiuscia Zanatta revela detalhes da personalidade de cada signo no amor. Confira!

Áries

A pessoa do signo de Áries é uma companhia repleta de energia para tudo que envolva esportes, competição e novidades. Por isso, vai acompanhar quem ama em todos os programas, mas precisa sentir que está na frente. Carente de afeto, mas cheia de energia, também vai sempre propor coisas novas e diferentes. Entretanto, é importante, de vez em quando, deixá-la vencer.

Touro

Pessoas do signo de Touro estão sempre buscando maneiras de apimentar a relação (Imagem: Nagib | Shutterstock)

O nativo de Touro sabe aproveitar os prazeres da vida. Por isso, nunca vai deixar o romance esfriar. Vai sempre propor jantares à luz de velas, dar presentes especiais para ser lembrado e fazer de tudo para que a pessoa amada – e ele também – se sinta confortável, já que esse signo busca conforto em suas relações.

Gêmeos

As pessoas do signo de Gêmeos são dinâmicas por natureza. Por isso, não peça jamais para fazerem sempre a mesma coisa. Considerado o rei da mudança, Gêmeos vai querer programações diferentes e muito bate-papo. Além disso, são pessoas do tipo que vão querer postar fotos do casal nas redes sociais e, até mesmo, criar um perfil juntos.

Câncer

Superfamília, Câncer exala muito amor! Gosta de programas em casa e, talvez, pensando no futuro, já queira planejar como será o lar do casal. Por isso, prepare-se para construir com Câncer. Só tome cuidado para não ferir os sentimentos dele, pois todos os signos de água sofrem demais.

Leão

As pessoas do signo de Leão amam a beleza – neles e nos outros. E, como um bom signo de Fogo, vão querer fazer programas dinâmicos e mostrar a vida do casal. Generosas, essas pessoas jamais vão querer ser melhor do que a pessoa amada. Pelo contrário, vão sempre levar quem ama para onde for.

Virgem

Para Virgem, nada melhor do que planejar. Signo de Terra, os virginianos gostam de estar perto da natureza, de fazer passeios culturais e de construir uma vida a dois. Mas não mexa nas coisas desses nativos, respeite o jeito deles de organização.

Libra

Librianos adoram agradar aos parceiros (Imagem: Nagib | Shutterstock)

As pessoas do signo de Libra adoram agradar e vão se sentir muito bem sabendo exatamente o que fazer para deixar a pessoa amada feliz. Além disso, são excelentes companhias, mas podem se irritar se tiver que tomar todas as decisões, então facilite para elas. Para agradá-las, inclua na rotina do casal programas com arte.

Escorpião

Apaixonadas, as pessoas de Escorpião entendem quem amam e oferecem momentos incríveis. Profundas, ajudam a pessoa amada a se abrir para o romance, mas podem ir para o polo oposto se ficarem ciumentas demais. Equilibre a relação e aproveite os momentos de prazer.

Sagitário

As pessoas de Sagitário gostam de se sentir livres, mesmo em uma relação. Por isso, se diz que gosta de alguém, é porque gosta mesmo. Logo, aproveite o ritmo leve e alegre delas e não se prenda a detalhes. Encha a vida a dois de aventura, conhecendo lugares novos e, inclusive, fazendo algum curso juntos. Sagitário adora aprender!

Capricórnio

A linguagem do amor dos capricornianos está em oferecer bem-estar aos parceiros (Imagem: Nagib | Shutterstock)

Não espere demonstrações exageradas de afeto de Capricórnio, pois estes nativos dão o que consideram necessário, mas também demonstram que amam promovendo bem-estar e uma vida equilibrada. Para elas, as ações são o que contam e planejar o futuro precisa estar na rotina do relacionamento a dois.

Aquário

As pessoas do signo de Aquário vão sempre pensar e fazer diferente. Racionais, terão ideias inovadoras. Por isso, viver com Aquário é apostar na surpresa e querer evoluir sempre. Talvez não sejam indivíduos tão românticos, mas quem precisa de romance quando se tem ao lado pessoas com paixão pela vida e amam a liberdade?

Peixes

Estes nativos são apaixonados e sonhadores; assim, trazem muito romance à vida da pessoa amada. Em troca, ofereça a elas o melhor, pois as suas expectativas podem ser altas, assim como o sofrimento. Por isso, invista na vida a dois e evite ferir o frágil coração de Peixes.

Por Katiuscia Zanatta

Estudiosa dos astros, realiza um trabalho de astrologia terapêutica, com foco em autoconhecimento e entendimento dos desafios da vida por meio da simbologia do universo.