Aprenda rituais de proteção para cada signo do zodíaco

Você sabia que a astrologia é uma importante ferramenta de autoconhecimento? Pois é! Os astros são capazes de revelar a personalidade das pessoas, bem como ajudar a lidar com os desafios de forma mais sábia. Juliana Viveiros, espiritualista e especialista em esoterismo, explica que realizar um mapa astral ao longo da vida é muito importante, pois ele ajuda a pessoa a se compreender melhor e a fazer escolhas mais seguras.

Além disso, a especialista também indica rituais para cada signo. “Eles podem ajudar a atingir os objetivos mais profundos, além de trazer diversos benefícios para todas as áreas de nossas vidas. São capazes de despertar sorte, amor, prosperidade, harmonia familiar, afastar o mau-olhado e trazer proteção”, garante. Confira, a seguir, o ritual energético indicado para cada nativo!

Áries

Materiais

1 saquinho de pano

Arruda

Sal grosso

Anil

Ritual

Pegue o saquinho de pano e acrescente arruda e sal grosso. Carregue com você por 7 dias. Depois, descarte o sal grosso e a arruda, lave o saquinho com anil e repita a simpatia sempre que precisar. Lembre-se: o segredo está na fé depositada em todas as coisas, por mais simples que pareçam.

Touro

Materiais

1 lenço verde

1 caneta de tecido

1 vela branca de 7 dias

Ritual

Em uma noite de Lua Cheia, escreva seu nome 7 vezes no lenço. Depois, abaixo do seu nome, escreva 7 vezes o nome do Arcanjo Miguel. Enquanto dá 3 nós no lenço, repita: “Eu sou invisível aos olhos do mal!”. Feito isso, acenda a vela e guarde o lenço em um lugar que ninguém possa ver.

Gêmeos

Ritual para o signo de Gêmeos (Imagem: dragancfm | Shutterstock)

Materiais

1 folha de papel

1 vaso com espada-de-são-jorge

1 lápis de grafite

Ritual

Para os nativos de Gêmeos, a simpatia será uma que combina com a sua energia: toda expansiva e confiante. Por isso, em uma folha de papel, escreva o seu nome três vezes. Abaixo, escreva três vezes a palavra “proteção”. Compre um vaso de espada-de-são-jorge e enterre essa simpatia com a planta.

Câncer

Materiais

1 maço de arruda

1 maço de alecrim

Água

Ritual

Como o elemento do signo de Câncer é a Água, é essa energia que será trabalhada para que tenha um resultado sinérgico. Por isso, a indicação é o banho de arruda com alecrim para energizar. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo para ferver. Depois, desligue o fogo, coloque a arruda e o alecrim e tampe a panela. Deixe descansar por aproximadamente 20 minutos. Depois do seu banho de higiene, jogue essa mistura do pescoço para baixo e descarte o restante das ervas na natureza.

Leão

Materiais

1 saquinho de pano

1 folha-de-louro

1 galho de Guiné

1 galho de Arruda

1 cravo-da-índia

1 pedra de sal grosso

1 dente de alho-poró

1 grão de café

Ritual

Para a proteção dos leoninos, será usada a energia dos amuletos de proteção. Por isso, coloque todos os ingredientes dentro do saquinho, feche-o e carregue sempre com você.

Virgem

Materiais

7 velas brancas

Rituais

Os nativos de Virgem devem fazer essa simpatia por 7 dias seguidos. Por isso, acenda uma vela por dia às 19h00, todas as noites, e faça a seguinte oração: “Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar e agradecer. O meu amor eu Te ofereço. Te agradeço, meu Deus, por tudo o que Tu, Meu Senhor, me destes. Guarda-me, ao meu irmão, ao meu pai e a minha mãe. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me destes, dás e darás. Amém!”.

Libra

Ritual para o signo de Libra (Imagem: dragancfm | Shutterstock)

Material

1 enfeite de elefante

Ritual

Os librianos podem adentrar na concentração de energia por meio dos simbolismos e objetos. Por isso, a sua simpatia é simples e eficaz por tempo indeterminado. Compre um enfeite de elefante e coloque ele de costas para a porta de entrada da sua casa. Lave ele em água corrente todas as semanas. Além de o elefante atrair prosperidade, também te deixará paz, equilíbrio e proteção.

Escorpião

Materiais

Amuletos com mão de Fátima

Ritual

Em virtude da sua energia vital, os nativos de Escorpião devem se proteger da inveja. Assim, eles devem investir em um colar, chaveiro ou símbolo da mão de Fátima.

Sagitário

Material

1 folha de São Jorge

Ritual

Os sagitarianos vão precisar ir a um lugar que consigam ver o céu e apontar uma folha de espada-de-são-jorge, dizendo: “Forças do bem, peço que todas as energias negativas caiam por terra!”. Em seguida, devem ir a um jardim, ou local em que tenha árvores, e jogar a folha, sem olhar para trás.

Capricórnio

Materiais

3 pedrinhas de carvão

3 pedaços de comigo-ninguém-pode

1 copo

Água

Ritual

Os nativos de Capricórnio devem colocar todos os ingredientes dentro do copo e deixar toda essa mistura por 7 dias embaixo da cama. Após o término desses dias, devem jogar tudo no lixo.

Aquário

Ritual para o signo de Aquário (Imagem: dragancfm | Shutterstock)

Material

1 vela de 7 dias

Ritual

Os aquarianos devem acender uma vela de 7 dias e agarrar toda a fé no seu anjo da guarda. Com a famosa e mais energética oração: “Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém”. Faça em voz alta e com afinco. Se preferir, poderá comprar a imagem de um anjo, para que você olhe e saiba que está falando diretamente com ele.

Peixes

Materiais

1 punhado de aroeira, de erva-doce e de capim-limão

Água

Ritual

Os piscianos devem investir em banhos de limpeza energética. Assim, devem colocar as folhas dentro de uma bacia e jogar 1 litro de água fervente. E, depois do banho de rotina, precisarão jogar essa mistura do pescoço para baixo. “Uma dica muito importante: neste dia, não coloque roupas estampadas ou escuras”, aconselha a especialista.

Por Luana Farias