4 formas de se proteger de energias negativas

As energias negativas são inevitáveis e nem sempre é fácil se afastar de pessoas que as cultivam ou, ainda, desejam o seu mal. E isso não se limita apenas às pessoas com as quais você tem algum tipo de desavença, as energias negativas podem vir de colegas de trabalho e, até mesmo, de familiares. Sendo assim, a solução é buscar alternativas para se proteger, principalmente com relação às energias que circulam na casa, como indica o astrólogo e tarólogo Victor Valentim.

Ele explica que a energia pode fluir pelos ambientes e afetar tanto você quanto outras pessoas na casa. “Por isso, esse magnetismo dessa pessoa precisa ser purificado”, diz o astrólogo, que indica 4 maneiras simples para se proteger das vibrações negativas. Confira!

1. Tampe o umbigo

Victor Valentim ensina um truque para caso você sinta muita energia negativa de pessoas no trabalho ou em outros ambientes externos: “Você pode tampar o umbigo. Isso é uma forma de tampar o campo vibracional de entrada e saída das suas energias vitais […]”, diz o astrólogo.

2. Invista em pedras e cristais

Utilizar pedras e cristais que protejam sua energia, como turmalina negra, obsidiana, ônix e cianita negra (vassoura de bruxa), também é uma ótima maneira de evitar a inveja. “Essas quatro pedras são muito boas para proteção energética […]”, conta Victor Valentim.

3. Cruze os braços

Outra maneira simples de manter as energias negativas longe é cruzando os braços, pois, segundo o especialista, esse ato ajuda a fechar os campos energéticos. “É como se fosse uma linguagem corporal. Quando você cruza os braços ou as pernas, é uma forma de você se proteger para que nenhuma influência energética de pessoas externas venha para você”, diz o astrólogo.

Incensos e ervas ajudam a purificar as vibrações do ar (Imagem: Sunny Forest | Shutterstock)

4. Purifique o ar

Segundo o especialista, a energia do ar, normalmente, pode ser purificada por meio da defumação natural dos ambientes, utilizando ervas como palo santo e sálvia branca. “Isso pode ser feito em casa ou no trabalho para se proteger das energias ruins”, comenta.

Sinais que indicam absorção de energia negativa

Para saber se você está absorvendo energia negativa de alguém ou se tem alguém desejando o seu mal mentalmente, Victor Valentim pontua alguns dos principais sintomas:

Dor de cabeça;

Dificuldade para dormir;

Dor muscular.

É importante salientar que alguns desses sintomas podem ser causados por problemas de saúde. Então, é importante você procurar um médico, além de cuidar do seu lado espiritual. Neste último caso, o astrólogo indica um banho de ervas e defumações.

“Pegue um ramo de alecrim fresco, pendure no seu chuveiro e ligue a água do chuveiro. Só de o alecrim bater na água e tocar o seu corpo, vai auxiliar em uma purificação energética positiva”, afirma. Além disso, ainda de acordo com Victor Valentim, os banhos de mar ou na cachoeira, bem como a reconexão com a terra, são importantes para harmonizar as energias do corpo e trazer mais calma.

Por Thiago Freitas