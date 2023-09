Horóscopo semanal: previsão dos signos de 18 a 24 de setembro de 2023

No início da semana, o Sol em Virgem continuará em oposição a Netuno, indicando tendência a dificuldades de organização e clareza, assim como mal-entendidos e confusões. No dia 23, o Astro-Rei ingressará no signo de Libra, mantendo a oposição a Netuno.

Mercúrio, em movimento direto, fará oposição a Saturno. Isso sugere um momento importante para organizar os pensamentos, o que pode ajudar a amenizar as energias confusas do Sol. Vênus em Leão segue em quadratura com Júpiter e, nesta semana, entrará em quadratura com Urano, sugerindo a possibilidade de rompimentos repentinos e imprevistos que podem gerar bastante tensão.

Marte faz bom aspecto com Vênus, aliviando as tensões nos relacionamentos e ajudando a ter mais coragem e vontade de conquistar o que faz bem. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Será o momento de buscar o equilíbrio nos relacionamentos, especialmente nos afetivos. Você terá mais habilidade para se colocar no lugar do outro, percebendo como ele se sente e o que ele espera de sua parte. Devido a isso, terá mais consciência sobre o que espera da relação.

No entanto, apesar das boas energias, você tenderá a criar muitas expectativas e entrar em mecanismos de fuga para não encarar a realidade. Ao se perceber nesse estado, busque compreender que, assim como os outros, você tem seus próprios medos e defeitos.

Touro

Você se envolverá de forma intensa nos assuntos da rotina. Além disso, sua sensibilidade em relação a esse setor ficará bem aflorada. Haverá a possibilidade de ter reações alérgicas ou algum mal-estar devido ao excesso de atividades ou à falta de organização. Portanto, atente-se a essas questões.

Você entrará em um período muito importante para o relacionamento consigo e para o desenvolvimento do amor-próprio. Poderá se apaixonar com mais facilidade por alguém ou por alguma coisa. Contudo, tome cuidado com os impulsos, pois eles poderão te levar a gastos impulsivos e a atitudes egoístas.

Gêmeos

Após um período turbulento, você terá a oportunidade de encontrar mais equilíbrio e harmonia no ambiente familiar e nas relações de modo geral. Haverá mais habilidade e disposição de sua parte para compreender o outro e criar uma atmosfera harmoniosa. Apesar disso, poderão ocorrer situações inesperadas que irão abalar suas emoções. Portanto, procure ter maturidade e altruísmo para lidar com tudo isso.

Por fim, você viverá uma fase de muita conexão com a sua essência. Todavia, atente-se às armadilhas do seu ego, afinal elas poderão te levar a se fazer de vítima ou a se aproveitar dos acontecimentos sem muita clareza.

Câncer

Você terá a chance de harmonizar seu relacionamento com irmãos, parentes e pessoas próximas. Dessa forma, haverá mais afetividade, compreensão e equilíbrio nessas relações. O momento será favorável para se comunicar com mais tolerância, estudar, ler e conversar sobre assuntos com que tem afinidade.

No entanto, alguns imprevistos poderão ocorrer, trazendo tensões, algum tipo de rompimento ou decisões precipitadas. Você se envolverá mais com as suas memórias e com as relações familiares. A tendência será que ocorram situações que tragam à tona mentiras e ilusões. Apesar dos desconfortos, será preciso esclarecer tudo isso.

Leão

Você viverá um período movimentado. Buscará por atividades que lhe tirem da rotina e estimulem a sua curiosidade. Entretanto, poderá exagerar na quantidade de compromissos, não conseguindo cumpri-los ou se agitando muito. No caso, evite começar novos estudos sem ter concluído aqueles aos quais já se propôs a fazer.

Você se conectará de forma mais intensa com a autoimagem e com a forma como lida com as situações. Além disso, poderá aproveitar a energia desta semana para realizar algumas transformações necessárias em suas ações, se desapegando de comportamentos que não lhe fazem bem.

Virgem

Será muito importante organizar a vida financeira, tomar consciência de como lida com os seus recursos e ter mais controle dos gastos. Haverá a tendência à produtividade e dedicação de sua parte para conquistar os objetivos materiais que lhe geram segurança. Todavia, você poderá cometer alguns enganos, se atrapalhando com as contas.

Além disso, haverá a possibilidade de que alguém te engane. Desse modo, atente-se a essas questões. No setor afetivo, a fase de encerramentos continuará. Finalmente, você poderá se libertar de algo ou de algum padrão de comportamento nocivo.

Libra

Com a entrada do Sol em Libra, você poderá desfrutar de uma fase mais leve, na qual terá mais energia. Contudo, ainda haverá a possibilidade de se deparar com fantasmas internos e medos, especialmente quando precisar tomar alguma decisão ou iniciar algo.

Procure ter cautela antes de começar um projeto e investigue dentro de si suas reais motivações. Afinal, também existirá a chance de se iludir e se frustrar. Além disso, atente-se ao que habita em seu inconsciente. Dessa forma, conseguirá lidar com tudo isso de maneira realista e madura, sem se deixar levar por temores e ilusões.

Escorpião

Será um período favorável para harmonizar as relações, especialmente com os colegas de trabalho e com a pessoa amada. Haverá maior habilidade de compreensão e reflexão de sua parte. No entanto, ainda poderão surgir imprevistos, acarretando uma certa tensão.

Além disso, algum rompimento poderá ocorrer. Mesmo que pareça algo ruim, esse término será benéfico para a sua evolução. Você sentirá a necessidade de se recolher, com isso poderá se sentir um pouco confuso(a) sobre tudo. Logo, a fim de ter mais clareza, busque olhar para o seu interior e deixar o barulho externo de lado.

Sagitário

Você viverá uma fase de muito movimento em diversos setores. Todavia, a carreira e o futuro receberão mais atenção de sua parte. Haverá a possibilidade de receber um reconhecimento maior por sua dedicação e empenho. Apesar disso, poderão ocorrer enganos, confusões e frustrações, atrapalhando o cenário otimista.

Evite fechar contratos, fazer negociações ou tomar decisões importantes. Além disso, para que tudo funcione da melhor maneira possível e para poder aproveitar essa energia de dedicação, procure manter a organização e a disciplina.

Capricórnio

Você viverá um período de muita energia para se dedicar ao que deseja conquistar. Haverá mais facilidade para liderar e para reafirmar o que você quer e quem você é. Poderá ganhar uma posição de destaque. Entretanto, controle os ânimos, pois o espírito competitivo também estará presente, podendo atrapalhar seus ganhos. Ao invés de investir sua energia em disputas desnecessárias, use-a para batalhar pelos seus sonhos. Tenha cuidado também com a tendência a criar muita expectativa em relação a algo. Afinal, poderá se frustrar.

Aquário

Apesar do contato com os seus medos, haverá mais coragem e determinação para realizar os sonhos, crescer, se expandir e se tornar uma pessoa melhor. Todo esse entusiasmo poderá te ajudar a lidar com os desafios e a encontrar estratégias para ressignificar as suas angústias. Todavia, não se deixe levar por ilusões e não fuja dos desconfortos. Afinal, essas atitudes só irão adiar as transformações necessárias e gerar mais sofrimento. No setor afetivo, alguns imprevistos poderão mudar o rumo dos acontecimentos. Mesmo que gerem tensões, essas situações serão necessárias para te alinhar ao que é melhor para você.

Peixes

Ao longo desta semana, a tendência será que tenha dificuldade para encontrar o equilíbrio e a harmonia no setor afetivo. Isso porque ilusões, desentendimentos e frustrações continuarão a vir à tona. Além disso, você terá dificuldade para enxergar com clareza os acontecimentos, podendo prejudicar bastante a relação amorosa. Observe suas futuras ações, pois elas poderão ser motivadas por medos e fantasmas do passado. Busque também se conectar com o lado racional e analisar os cenários da vida. Desse modo, poderá harmonizar todas essas energias.

Por Thaís Mariano