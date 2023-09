5 signos mais curiosos do zodíaco

A curiosidade é uma característica natural do ser humano. Ela desempenha um papel significativo no processo de aprendizado, na criação de novas ideias e no desenvolvimento pessoal. No entanto, o nível de curiosidade pode variar de pessoa para pessoa.

Algumas demonstram essa busca por conhecimento de maneira mais acentuada, o que as leva a explorar novos lugares, absorver informações de extensas leituras, se envolver com culturas diversas e, até mesmo, investigar a vida do outro. Essa diferença pode ser influenciada pelo signo astrológico de cada um. Por isso, veja os 5 nativos mais curiosos do zodíaco!

1. Gêmeos

Os geminianos são muito curiosos e adoram aprender o máximo que podem sobre o mundo ao seu redor. “A intenção é puramente de saciar a curiosidade e a inquietude mental. Os geminianos gostam de aprender e estão sempre na busca de um novo curso ou de um novo aprendizado”, detalha a astróloga Thaís Mariano.

Esses nativos, genuinamente interessados em entender os pensamentos, motivações e opiniões de outras pessoas, podem ser lidos como intrometidos em algum momento, mas a principal intenção deles é querer sempre saber como tudo funciona e por que as coisas são como são.

Eles são verdadeiros amantes das informações. “A pessoa de Gêmeos é vivaz, tem necessidade de falar, de se movimentar, colhe informações e as transmite. Isso faz parte de sua natureza, é como uma criança curiosa explorando o ambiente, atenta a tudo”, explica Thaís Mariano.

2. Sagitário

Curiosos natos pelo mundo ao redor, os sagitarianos adoram descobrir aventuras. Novas culturas, costumes, lugares, atrações e experiências despertam o interesse desses nativos. Eles anseiam pela criação de novos conhecimentos a partir do ponto de vista de outras pessoas.

“Aparentemente intelectuais, os sagitarianos devoram livros e mais livros sobre diversos assuntos e estão sempre prontos para dar uma opinião sobre o que for baseado em seus estudos”, conta a astróloga Thais Mariano.

Taurinos gostam de usar a informação em prol de seus argumentos (Imagem: Stellar_bones | Shutterstock)

3. Touro

Muito curiosos, quando querem saber algo, os taurinos não desistem até descobrirem a resposta. Eles são persistentes e apaixonados na busca pelo conhecimento em geral. Por gostarem de ter razão, sempre buscam novos argumentos a partir das informações.

Além disso, assuntos como arte, música, natureza, romance, comida e todos os prazeres sensoriais da vida se fixam como pontos de interesse naturais desse signo. Eles apreciam a beleza e a estética, e isso pode levá-los a explorar diferentes formas.

4. Aquário

Aquário é um signo famoso por pensar de forma inovadora — a energia do elemento Ar os faz questionar o jeito como as coisas são, desafiar ideias preconcebidas e procurar respostas que possam inspirar mudanças positivas.

“O símbolo que representa o signo de Aquário é o aguadeiro, que de seu jarro joga a água da sabedoria no oceano da vida para todos os seres, indicando a capacidade de trazer ao mundo uma sabedoria que canaliza do universo. Representa a capacidade que cada ser tem de ir além do que consegue ver, quebrar padrões e se conectar com o universo que habita em seu interior”, diz Thaís Mariano.

5. Escorpião

Apesar de muito curiosos, os escorpianos não demonstram isso quando se conversa com eles. Gostam de investigar e descobrir segredos, mas preferem não mostrar tal ponto abertamente. Em vez de fazer muitas perguntas diretas, costumam descobrir informações olhando as redes sociais de alguém ou juntando pistas ao longo do tempo.

Além disso, segundo Thaís Mariano, esses nativos são fascinados por tudo que envolve um certo mistério e “pelo mundo espiritual e metafísico. São excelentes investigadores. O olhar do escorpiano parece que chega no fundo da alma, e chega mesmo. Tem uma incrível facilidade para perceber o que está oculto”, diz.