Descubra quais são os 5 signos mais teimosos do zodíaco

Tratando-se de um campo do conhecimento que se dedica a estudar a influência dos astros na vida de cada indivíduo, a astrologia é uma das formas mais eficientes para conhecer a personalidade e até o comportamento de algumas pessoas, principalmente quando estas questões estão relacionadas à teimosia.

Por meio do estudo da posição dos astros no céu é possível identificar quais são os nativos que preferem esquecer a situação para evitar conflitos, e os que estão sempre dispostos a provarem que estão certos em suas teorias. Para te ajudar a identificar esses nativos selecionamos os 5 signos mais teimosos do zodíaco. Confira!

1. Áries

Regidos por Marte, os nativos de Áries dificilmente reconhecem quando estão errados e vão teimar até você desistir, mesmo que eles não estejam com a razão.. Por serem impacientes, eles também podem magoar algumas pessoas devido a essa sua característica. Eles podem até pedir desculpas, mas não costumam reconhecer que foram grossos ou agressivos em suas atitudes.

2. Touro

Touro poderia ser facilmente considerado o rei da teimosia. Isso porque estes nativos tem como elemento a Terra que, segundo a astróloga Thaís Mariano, torna as pessoas deste signo persistentes e resistentes às mudanças. “Os taurinos preferem que tudo siga conforme eles já conhecem, pois assim se sentem mais seguros e não precisam gastar muita energia, já que funcionam em ritmo mais lento”, relata a especialista.

Os nativos de Câncer são mandões e não gostam de ser contrariados (Imagem: remotevfx.com | Shutterstock)

3. Câncer

Uma das características marcantes dos nativos de Câncer é a sensibilidade e necessidade de controlar as situações, mesmo que de uma forma amorosa e doce. Por isso, se tem algo que eles não gostam é de ser contrariados e ficam extremamente ressentidos quando isso acontece. Afinal, esses nativos também são conhecidos por serem rancorosos e levam anos para perdoar – isso quando perdoam. “É necessário que desenvolvam o autoconhecimento para compreender a própria responsabilidade no que os incomoda na vida”, diz Thaís Mariano.

4. Capricórnio

Ter determinação é uma característica muito importante para os capricornianos, pois eles são muito focados e sabem bem quais são os seus objetivos. No entanto, esses quesitos acabam tornando esses nativos pessoas metódicas. De acordo com a astróloga Thaís Mariano, isso faz com que eles, muitas vezes, não consigam mudar de opinião ou aceitar os questionamentos alheios.

5. Aquário

Apesar dos nativos de Aquário serem movidos pela quebra de tabus e terem a mente aberta, eles também são muito teimosos. Eles não costumam aceitar imposições e regras que não façam sentido para eles. “Rebeldes por natureza, têm a tendência a querer ir contra tudo que lhe dizem para fazer, muitas vezes agindo de forma autodestrutiva por essa busca de originalidade e individualidade, saindo de algo inerente em seu lado luz: a consciência coletiva e grupal”, finaliza Thaís Mariano.