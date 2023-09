5 banhos energéticos para atrair equilíbrio e bem-estar

Utilizados para renovar as energias e abrir caminhos, os banhos energéticos trabalham o nosso corpo astral. Quando as coisas não estão indo muito bem, eles são uma alternativa para limpar a negatividade e atrair vibrações positivas.

Historicamente aplicados em banhos e chás, as ervas e elementos naturais também trabalham a cura de problemas emocionais, logo, incluí-las na rotina é uma excelente maneira de potencializar o dia a dia. Por isso, Kélida Marques, espiritualista e mística, ensina cinco banhos que podem ajudar a mudar sua vida. Veja!

1. Banho energético para afastar encosto espiritual

Os encostos são espíritos menos evoluídos, perturbadores, desencarnados que não aceitam a evolução espiritual e nos acompanham em nossas afinidades. Saiba que os encostos somente farão parte de nossa vida se sentirmos os mesmos desejos que eles sentem, tais como: raiva, ódio, rancor, mágoa, inveja, desejo de brigar com as pessoas, beber ou usar drogas. Para sair dessa situação, prepare este banho e espante-os de sua vida.

Ingredientes

2 l de água

1 punhado de alecrim

Anil

Como fazer

Em uma panela, ferva a água e prepare o chá de alecrim. Em seguida, acrescente o anil até que a água fique totalmente na cor azul. Misture tudo muito bem. Deixe amornar e coe. Banhe-se do pescoço para baixo após seu banho higiênico. Durma com o banho. O que restou da erva, jogue na natureza ou no lixo comum, conforme sua preferência.



Quando fazer: segunda-feira.

2. Banho energético para atrair amor

Solteiras de plantão, atenção, muita atenção: este banho vai deixar você irresistível para atrair o grande amor da sua vida.

Ingredientes

2 l de água morna

1 punhado de manjericão

Pétalas de uma rosa cor-de-rosa

8 gotas de essência de jasmim

Como fazer

Em um recipiente, amasse bem o manjericão e as pétalas de rosa juntamente com as gotas de essência de jasmim na água. Coe e banhe-se do pescoço para baixo após seu banho higiênico. Durma com o banho. O que sobrou dos ingredientes, jogue no lixo comum ou na natureza, conforme sua preferência.



Quando fazer: sexta-feira.

Banho com espada-de-são-jorge ajuda a atrair novos empregos (Imagem: Vipul1989 | Shutterstock)

3. Banho energético para conseguir um novo emprego

Nada de desânimo se você está sem emprego e, sim, muita coragem para se recolocar no ambiente profissional. Para ter boa sorte, prepare este banho e consiga se recolocar no mercado de trabalho o mais rápido possível.

Ingredientes

2 l de água morna

1 espada-de-são-jorge cortada em 7 pedaços

Como fazer

Primeiramente, bata todos os ingredientes no liquidificador. Em seguida, coe. Após seu banho higiênico, banhe-se do pescoço para baixo orando nove vezes o Pai-Nosso para São Jorge e peça seu emprego com muita fé e determinação. Não se enxágue nem se enxugue. Durma com o banho. O que sobrou da erva, jogue no lixo comum ou na natureza, conforme sua preferência.

Quando fazer: terça-feira.

4. Banho energético contra depressão

A depressão é um dos males do século 21, uma doença que acompanha a humanidade ao longo de sua história com sintomas físicos, psicológicos e espirituais. Então, prepare este maravilhoso banho para que você possa transmutar as energias negativas tão ruins para sua alma em vibrações positivas. Lembre-se que essa simpatia não substitui o tratamento médico.

Ingredientes

2 l de água

1 punhado de folhas de boldo

Como fazer

Em uma panela, aqueça a água e prepare um chá com as folhas de boldo. Deixe amornar e coe. Banhe-se da cabeça aos pés após seu banho higiênico. Durma com o banho. O que sobrar do boldo, jogue na natureza ou no lixo comum, conforme sua preferência.

Quando fazer: segunda-feira.

5. Banho energético para aumentar a disposição

Tem dia que o ânimo, a alegria e o entusiasmo pela vida correm da gente. Que tal dar a volta por cima, estar de bem com a vida e sacudir a poeira? Reate a disposição em seu dia a dia e curta a vida mais feliz.

Ingredientes

2 l de água

1 punhado de folhas da erva pata-de-vaca

Como fazer

Em uma panela, ferva a água e prepare um maravilhoso chá com esta erva. Deixe amornar e coe. Banhe-se do pescoço para baixo após seu banho higiênico. Durma com o banho. Quanto ao que sobrou da erva, jogue na natureza ou no lixo comum, conforme sua preferência.

Quando fazer: segunda-feira.

Por Julia Vitorazzo