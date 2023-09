O amor é a força vital que permeia e sustenta as relações humanas, sendo a essência que transcende barreiras e une indivíduos de maneira única e profunda. É também o alicerce sobre o qual se constroem laços de confiança, empatia e compreensão mútua. Ao nutrir o amor em nossos relacionamentos, somos capazes de enfrentar desafios, superar obstáculos e celebrar conquistas juntos.

A astrologia, em especial, sempre teve uma ligação com o coração. No mundo do zodíaco, algumas pessoas têm um jeitinho especial para deixar o outro ainda mais apaixonado, encantando com seu charme e carinho. Embora cada signo tenha suas particularidades, alguns são simplesmente irresistíveis quando o assunto é romance.

Confira os 5 signos mais românticos do zodíaco!

1. Peixes

Conhecidos pela profundidade emocional e por gostarem de criar momentos mágicos em seus relacionamentos, os piscianos, parceiros excepcionais, amam idealizar gestos românticos criativos, como cartas sinceras ou encontros espontâneos. Os nativos de Peixes personificam o romance verdadeiro.

“São eternos apaixonados, gostam de estar em relações em que encontram toda a magia que buscam e estão sempre prontos para fazer de tudo pela pessoa amada”, explica a astróloga Thaís Mariano. Eles se entregam completamente aos seus relacionamentos e vivem o amor de maneira intensa, sempre dispostos a se comprometer de corpo e alma.

2. Touro

Com Vênus como seu planeta líder, os taurinos são firmes na busca por relacionamentos sensuais, carinhosos e duradouros. Eles gostam das coisas boas da vida e compartilham isso com seus parceiros, desde dias relaxantes em SPAs até encontros deliciosos com arte e natureza.

“Em toda a sua potencialidade, Touro nos traz a consciência da importância de colocar o amor em tudo o que se faz. Assim, tudo ao seu redor se torna belo e fértil, trazendo paz interior, saúde e equilíbrio das emoções”, pontua Thaís Mariano.

Sua lealdade e confiança ajudam a construir relacionamentos que duram muito tempo e são cheios de paixão. “Nunca esquecem o apoio que tiveram também. São leais e fazem questão de demonstrar a importância das pessoas que importam em suas vidas”, diz a astróloga.

Leoninos amam proporcionar confiança aos parceiros (Imagem: Stellar_bones | Shutterstock)

3. Leão

Os leoninos, regidos pelo Sol, são verdadeiros românticos. Eles encaram o amor com muita empolgação e aplicam a mesma paixão que têm em suas vidas em geral. Se você estiver em um relacionamento com um leonino, pode esperar um amor vibrante, cheio de paixão e aventuras.

“Ele adora estar apaixonado e se dedica intensamente ao parceiro(a), cobrindo-o de todos os cuidados que ele acredita serem os mais especiais. Gosta de fazer com que a pessoa se sinta em um pedestal, inclusive por estar com ele (que também se coloca em um pedestal)”, explica Thaís Mariano.

No entanto, segundo a astróloga, é preciso ter paciência com os possíveis dramas que possam surgir na relação. “Mas também vai te proporcionar conhecer a paixão em sua forma mais pura e intensa e a sensação de poder brilhar em conjunto, irradiando luz para a vida dos dois”, acrescenta.

4. Libra

Se tem uma coisa que o nativo de Libra entende é sobre relacionamentos, uma vez que ele é muito social e deseja viver um romance cheio de beleza e harmonia. “No encontro com o outro, ele consegue enxergar mais a si. Por isso, estar com alguém é algo necessário para o nascido neste signo”, justifica Thais Mariano.

O libriano é um romântico clássico e assumido. Inclusive, em uma relação, ele costuma ser gentil e muito cordial. Além disso, preza muito a conversa e o respeito ao espaço do outro. “Para se relacionar com este signo, é necessário estar aberto ao diálogo, mas também ter paciência para esperar o momento em que o libriano está aberto para a conversa e para expor seu ponto de vista”, acrescenta a astróloga.

5. Câncer

Cancerianos, influenciados pela Lua, são muito emocionais e carinhosos, gostam de cuidar profundamente de seus parceiros. “Não fazem cerimônia para demonstrar sentimentos aos que amam. Em um relacionamento, buscam profundidade e bem-estar. Cancerianos amam viver e se envolver com a vida. Gostam de tratar bem as outras pessoas”, explica o astrólogo Brendan Orin.

Os nativos desse signo gostam de criar um ambiente acolhedor e íntimo para se conectar emocionalmente. Por serem bons em lembrar de datas importantes, adoram fazer surpresas com presentes que têm significado. Sua lealdade e dedicação fazem deles parceiros ideais para quem busca um amor que dure.