Sol em Libra: veja como esse posicionamento vai influenciar o seu dia a dia

A chegada do Sol em Libra, no dia 23 de setembro, traz consigo harmonia, prazer, bem-estar à vida cotidiana e renovação. O período também influencia outros signos, como Virgem, Leão ou Escorpião. Além disso, marca o equinócio, o momento em que o dia e a noite se equilibram, representando o início do outono no Hemisfério Norte e a chegada da primavera no Hemisfério Sul.

De acordo com Priscila Lima de Charbonnières, astróloga e fundadora do aplicativo Soulloop, este período é propício para estabelecer conexões e nutrir relacionamentos. “Você pode sentir que tanto você quanto as pessoas que fazem parte de sua vida estão se expressando de maneira nova e entusiasmante. A temporada também favorece a consideração de metas de longo prazo, promovendo transformações internas e mudanças em sua vida, marcando novos começos e estimulando o crescimento tanto no âmbito pessoal quanto externo”, destaca.

Permita que a intuição te guie

Com o Sol em libra, as pessoas poderão se expressar com confiança, aproveitando o lado atraente, prazeroso e divertido da vida e valorizando o papel que os outros têm na sua caminhada, pois Vênus (regente de Libra) e o Sol trocam de signo, e a sua energia se relaciona de forma especial, em recepção mútua.

Para este período, Priscila Lima de Charbonnières também sugere a valiosa prática de fazer uma pausa na rotina e permitir que a intuição guie as ações. “Alimentar esse sentimento pode proporcionar grande alegria e serenidade. Aproveite para explorar a natureza, visitar exposições de arte, mergulhar em projetos criativos, como a reforma de ambientes ou a exploração da culinária gourmet. Tudo ocorrerá de forma natural em sua vida. Além disso, conceda-se um tempo para cuidar de si, com um dia no spa ou, até mesmo, umas férias espontâneas”, completa.

A chegada do Sol em Libra promove socialização e atitudes morais (Imagem: chatun9 | ShutterStock)

Dicas para este período

A astróloga lista outras dicas para favorecer a sua vida durante este período de Sol em Libra. Veja!

Aproveite a socialização: Libra é o signo da sociabilidade, então este é um momento propício para conhecer novas pessoas e fortalecer amizades existentes;

Libra é o signo da sociabilidade, então este é um momento propício para conhecer novas pessoas e fortalecer amizades existentes; Evite conflitos: Librianos tendem a ser diplomáticos, então aproveite esta energia para evitar conflitos desnecessários, mesmo se você for mais impulsivo;

Librianos tendem a ser diplomáticos, então aproveite esta energia para evitar conflitos desnecessários, mesmo se você for mais impulsivo; Busque o equilíbrio: Se sua vida parece um caos, siga o exemplo dos librianos e busque o equilíbrio em todas as áreas, para que as coisas fluam melhor;

Se sua vida parece um caos, siga o exemplo dos librianos e busque o equilíbrio em todas as áreas, para que as coisas fluam melhor; Explore relacionamentos: Libra é conhecido por ser um signo sedutor e habilidoso em relacionamentos. Portanto, este é um ótimo momento para se conectar com os outros;

Libra é conhecido por ser um signo sedutor e habilidoso em Portanto, este é um ótimo momento para se conectar com os outros; Faça o que é certo: Siga o exemplo de Libra, representado pela balança, e busque fazer o que é moralmente correto, evitando ações que considere erradas.

Por Giovanna Bacco