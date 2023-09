Veja como Vênus influencia cada signo do zodíaco

Na astrologia, Vênus é um dos planetas mais intrigantes e influentes, governando o amor, a beleza, a harmonia e a estética. Representa a maneira como os indivíduos expressam e recebem afeto, além de influenciar seus gostos e preferências estéticas. Quando está bem-posicionado em um mapa astrológico, ele promove uma inclinação para relacionamentos equilibrados e gratificantes, além de uma apreciação pela arte e pela beleza em todas as suas formas.

Pessoas com uma forte influência de Vênus tendem a ser charmosas, sociáveis e têm uma sensibilidade aguçada para a estética. No entanto, se Vênus está desafiado em um mapa, pode indicar tendências a relacionamentos tumultuados ou a uma busca incessante pela gratificação superficial.

A seguir, a astróloga Bárbara Christan explica como o planeta Vênus age em cada signo!

Áries

O planeta neste signo tem dificuldade em estabelecer uma relação cordial, em que os dois lados cedem em prol do bem comum. Quem tem Vênus nessa posição, é agitado, intenso, possessivo e ciumento. Acaba sempre indo atrás de quem não dá bola, porque gosta do desafio. Quando as coisas ficam estáveis, perde o interesse, pois é motivado pela adrenalina e pelo prazer. Além disso, gosta de intensidade nos momentos de prazer.

Touro gosta de luxo, de conforto, do que é belo e de boa gastronomia (Imagem: Fabrizio Chiriu | Shutterstock)

Touro

Domicílio de Vênus, neste signo, o planeta demonstra praticidade em lidar com relacionamentos e negócios. Gosta de luxo, de conforto, do que é belo e de boa gastronomia. Busca relacionamentos estáveis e sólidos, em que o parceiro demonstra o que sente.

Para agradar este nativo, não basta falar, é preciso fazer. Demora a se entregar, mas quando alguém conquista sua confiança, faz de tudo pela pessoa. É fiel e companheiro. Gosta de explorar todos os sentidos com a pessoa com a qual se relaciona. Não se contenta com momentos rápidos de sedução.

Gêmeos

Os parceiros precisam ter conversas interessantes sobre a vida, sobre o universo e sobre ciência, pois a conexão com Gêmeos é mental. Aprecia tudo que traz novos aprendizados. É necessário haver muita troca e conversas durante o dia.

Como o signo tem dificuldade na parte sentimental, pode ser um pouco frio e muito racional. Também pode se interessar por várias pessoas ao mesmo tempo. Por isso, talvez funcione melhor em um relacionamento aberto ou mais casual. Além disso, gosta de se comunicar durante a conquista, para saber o que o agrada ou não a outra pessoa.

Câncer se doa com todo o coração e deseja formar uma família (Imagem: Fabrizio Chiriu | Shutterstock)

Câncer

Este posicionamento indica um parceiro que se doa com todo o coração e que deseja formar uma família. É carinhoso, carente e precisa de muita atenção. Pode até ser um pouco pegajoso. Demora a confiar em alguém, mas quando confia, se entrega cegamente. No entanto, tende a guardar mágoas. Por isso, se for decepcionado, não haverá volta. Além disso, tem facilidade para ganhar dinheiro com trabalhos manuais que necessitam de criatividade e sensibilidade. É uma pessoa romântica e carinhosa.

Leão

O nativo de Leão é muito confiante. Dependendo de como lida com esse posicionamento, pode ser também egoísta. Além disso, gosta de ser o centro das atenções, é vaidoso e aprecia a ostentação. Em contrapartida, é leal e generoso, mas exige o mesmo do parceiro. Sente-se motivado quando está ao lado de alguém que o exalta. É exibicionista, portanto, um quarto cheio de espelhos, em que possa se admirar, o leva à loucura!

Virgem gosta de quem é organizado, tem objetivos, leva a vida a sério e segue as regras (Imagem: Fabrizio Chiriu | Shutterstock)

Virgem

Vênus em Virgem torna a pessoa muito crítica e racional ao lidar com os sentimentos. Busca alguém perfeito. Portanto, gosta de quem é organizado, tem objetivos, leva a vida a sério e segue as regras. Além disso, também precisa admirar o intelecto do par. Gosta de quem demonstra maturidade o suficiente para estar ao seu lado. Ademais, é muito responsável quando se trata de saúde sexual. Usa sempre as mesmas estratégias para sentir e dar prazer.

Libra

Neste signo, os relacionamentos precisam ser harmônicos e belos, pois o nativo gosta de carinho e romantismo. É uma pessoa que aprecia conversar e trocar experiências. Sinceridade e beleza são as palavras-chave desse nativo. Mas pode ser indeciso, ter vários “contatinhos” e não se decidir por nenhum. Por ser carente, tende a se dedicar muito e se anular. Além disso, sente atração pelo que considera bonito; por isso, pode ser até um pouco superficial.

Escorpião precisa tomar cuidado com o radicalismo, pois ama na mesma intensidade que odeia (Imagem: Fabrizio Chiriu | Shutterstock)

Escorpião

Este posicionamento torna a pessoa muito possessiva e ciumenta. Além disso, é muito intensa em tudo o que faz e fala. Doa-se muito e espera o mesmo em troca. No relacionamento, pode gostar de coisas inusitadas e de aventuras. Por isso, precisa tomar cuidado com o radicalismo, pois ama na mesma intensidade que odeia. Além disso, sabe tudo sobre o parceiro antes mesmo de conhecê-lo, pois pesquisa tudo que é possível. Inclusive, evolui com os relacionamentos e busca sempre ser uma pessoa melhor.

Sagitário

Neste posicionamento, o que o signo mais preza é a liberdade. Por isso, gosta de quem o deixa solto para fazer viagens, descobertas e socializar com os amigos. Inclusive, relaciona-se com pessoas que compartilham da mesma filosofia e ideologia de vida que ele.

Quer uma conexão espiritual e intelectual muito forte. Por isso, é extremamente sincero na relação. Além disso, gosta de pessoas éticas e justas ao seu lado. Na vida a dois, pode se interessar por tudo que lhe proporcione experiências únicas.

Capricórnio sente-se atraído por pessoas com objetivos bem estabelecidos e leva a sério os compromissos (Imagem: Fabrizio Chiriu | Shutterstock)

Capricórnio

O nativo com esse posicionamento busca relacionamentos sérios, comprometimento e responsabilidade emocional. Por isso, sente-se atraído por pessoas com objetivos bem estabelecidos e leva a sério os compromissos. Além disso, quer algo que seja sólido, duradouro e com uma base forte. É muito detalhista e crítico; por isso, demora a se entregar. Exige fidelidade e companheirismo, ou seja, Capricórnio não gosta de nada pela metade.

Aquário

A liberdade e o intelecto reinam nesse posicionamento. Esse nativo identifica-se com quem é solidário e pensa no coletivo. Por isso, interessa-se por conversas profundas, maduras e altruístas. Não quer se sentir preso em um relacionamento e gosta de inovar. Dessa forma, pode ter interesse em relacionamentos abertos. Não costuma se prender a estereótipos de gênero e gosta de explorar a sexualidade.

Peixes

Peixes busca a conexão de alma com quem ama e, com isso, se entrega por completo. No entanto, tem dificuldade para estabelecer limite, por isso, corre o risco de anular-se em prol do outro. Dessa forma, pode se envolver em roubadas por acreditar demais na palavra das pessoas. Além disso, é extremamente romântico, sensível, criativo, cuidadoso e empático. Por medo de se magoar, tem dificuldade em expressar os sentimentos. Por conta disso, muitas vezes deixa de viver grandes amores.