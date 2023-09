Veja como o planeta Mercúrio age em cada signo

Na astrologia, Mercúrio é um dos planetas mais versáteis e influentes, representando a comunicação, a inteligência e a forma como processamos informações. Dessa forma, ele interfere na maneira como expressamos nossos pensamentos, como aprendemos e como nos comunicamos com o mundo ao nosso redor.

Pessoas com forte influência desse astro tendem a ser eloquentes, adaptáveis e têm uma habilidade natural para aprender e absorver conhecimento. No entanto, se ele está desafiado em um mapa astral, pode indicar desafios na comunicação, tendências a mal-entendidos ou dificuldades em expressar claramente os pensamentos.

A seguir, a astróloga Bárbara Christan explica como Mercúrio se comporta nos 12 signos e como isso interfere na personalidade de cada nativo. Confira!

Áries

A pessoa do signo de Áries tem um aprendizado rápido, é acelerada e pode se atropelar nas palavras ou ser grossa e direta demais. Não tem papas na língua. Aprende e fala sobre o que lhe dá prazer. Além disso, aprende com a adrenalina, por meio de jogos e gincanas.

Touro

Nativos de Touro comunicam-se de maneira prática (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock)

O nativo de Touro possui aprendizado lento, mas efetivo. Quando assimila algo, nunca mais esquece. Comunica-se de uma maneira prática, mas pode ter dificuldade em aceitar novas ideias. Aprende na prática, tocando ou manipulando objetos. Isto é, gosta da experiência sensorial.

Gêmeos

Extremamente mental. Com Mercúrio domiciliado nesse signo, o geminiano é extremamente inteligente e comunicativo. Aprende ao conversar, perguntar e interagir com outras pessoas. É o tagarela da turma, mas sempre se dá bem, pois consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ademais, tem lábia e pode ter sucesso em vendas.

Câncer

Com aprendizado ligado ao emocional, o canceriano precisa de professores carinhosos, atenciosos e que cumpram o papel de mãe também. É um ser criativo e artístico. Pode ter dificuldade de se expressar, guardando o que pensa e o que sente.

Leão

O nativo do signo de Leão possui pensamento organizado e racional, mas pode ser inflexível e autoritário. Acredita ser o dono da verdade. Tem opinião firme e sabe se impor, sem vergonha do que pensa e fala. Gosta da autocrítica e procura melhorar sempre. No entanto, não lida bem com críticas externas.

Virgem

Os virginianos são realistas e diretos (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock)

Regido por Mercúrio, o indivíduo do signo de Virgem é muito prático, organizado, criativo e realista. Simples e direto, não gosta de rodeios. Adora ler, escrever, aprende no cotidiano e aprecia as técnicas. É muito inteligente e bom para o mundo dos negócios.

Libra

A comunicação desse nativo é com diplomacia, justiça e harmonia. Além disso, a pessoa do signo de Libra é inteligente, emotiva e paciente. Comunica com amor. Fala com todos, conhece muita gente e gosta de elegância. Mas também é indecisa e pode se tornar lenta no aprendizado.

Escorpião

O nativo de Escorpião é o famoso CSI do zodíaco. Tem um faro investigativo invejável. Consegue ler nas entrelinhas, perceber as pessoas e seus comportamentos, observar e analisar. É intuitivo, direto e objetivo.

Sagitário

O sagitariano é exagerado, prolixo e rebuscado. Ama aprender e se aprofundar, mas acaba não tendo praticidade na comunicação. Aprende com viagens, experiências, livros e filmes de outros países. Gosta de aprender novas línguas e precisa ter cuidado com fanatismos e dogmas.

Capricórnio

Nativos de Capricórnio prezam a disciplina para alcançar metas (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock)

Extremamente técnico e barganhador, o nativo de Capricórnio leva o aprendizado e a comunicação a sério. Por isso, tende a ter dificuldade em se expressar de forma leve e descontraída. Preza a disciplina para alcançar as metas. Quer ver para crer e exerce sua autoridade. Além disso, tem ideias conservadoras.

Aquário

O aquariano é uma pessoa inteligente, criativa e expressiva. Gosta de interagir em grupo. Prefere aulas com dinâmicas coletivas para aprender e trocar com os outros. Sempre enxerga as coisas de um ponto de vista novo e pensa de maneira rápida e original.

Peixes

O nativo de Peixes é um indivíduo muito ligado ao etéreo, ao conhecimento espiritual e ao aprendizado por meio das suas percepções. É desligado do mundo. Por isso, pode ter dificuldades de aprendizagem, mas tem imaginação fértil e criativa. Além disso, apresenta alto poder de intuição.