Horóscopo semanal: previsões dos signos de 25 de setembro a 01 de outubro de 2023

O Sol em Libra continua em oposição a Netuno na maior parte da semana. Isso indica um período de possíveis confusões, mal-entendidos e frustrações nos relacionamentos, dificultando a busca por equilíbrio presente no signo de Libra.

Mercúrio entra em oposição a Netuno, o que aponta para possíveis dificuldades de clareza nos pensamentos e na comunicação. Para lidar com a energia de Netuno, é essencial voltar o olhar para a parte interna, bem como desvendar os próprios mistérios, mas sem se apoiar em falsas ilusões.

Fase desafiadora para as relações

Vênus em Leão faz quadratura com Urano, o que reforça a fase desafiadora para as relações. Afinal, pode haver tensão, rebeldia e impulsos descontrolados que levam a rupturas. Marte faz bom aspecto com Vênus, mas os impulsos que ele traz dependerão das interações com o Mapa Astral de cada um.

De modo geral, o momento pede interiorização e cautela. Além disso, é preciso compreender os desconfortos que vivem dentro de cada um de nós. Por isso, a prática de atividades espirituais, artísticas e terapêuticas pode ajudar a aliviar as tendências desta fase.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A busca por equilíbrio nas relações receberá muita atenção de sua parte. Contudo, a tendência a se enganar, criar muitas expectativas em relação ao outro ou cair em ilusões também estará presente. Ao mesmo tempo, você poderá acessar com mais facilidade o sentimento de empatia e compreender as necessidades do outro, o que fará muito bem para os relacionamentos. Portanto, procure equilibrar tais inclinações.

Para te ajudar a entender os gatilhos que te levam a esperar mais do outro, busque o autoconhecimento e as ferramentas terapêuticas. Por fim, atente-se à tendência a querer impor a sua vontade sem respeitar os limites alheios.

Touro

Você se envolverá com as questões da sua rotina e terá mais energia para organizá-las. Entretanto, algumas emoções e o excesso de sensibilidade poderão se fazer presentes, atrapalhando a organização. Ainda nesta fase, você se sentirá mais vulnerável e confuso(a).

Poderá facilmente cometer erros, esquecer coisas, adoecer e ter dificuldades para lidar com sentimentos confusos. Logo, procure organizar as suas emoções e energias, bem como cuidar da espiritualidade. Respeite o seu tempo, mas tenha cuidado para não se deixar levar pela preguiça.

Gêmeos

Você viverá um período de conexão com a sua singularidade, com o que te torna especial e com seus talentos. Apesar disso, poderá ter dificuldade para entender o que realmente gosta de fazer e ficará sem energia para se divertir. Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de se apaixonar por algo ou alguém.

No entanto, esse sentimento poderá ser fruto de ilusões ou fantasias. Para lidar com tudo isso e compreender as suas emoções, busque se conectar consigo, mergulhar em seu interior, assim como deixar de lado os desejos do ego e a busca por reconhecimento.

Câncer

Você viverá um período importante na vida familiar. Segredos do passado poderão ser esclarecidos. A tendência será que sinta mais segurança e acolhimento dentro do lar e perto dos entes queridos. Apesar disso, alguns desconfortos poderão surgir, trazendo memórias e mentiras antigas que rondam as relações familiares e acarretam confusões.

Portanto, busque ter mais clareza sobre essas situações, conversando sobre elas. Ao longo desse processo, tenha empatia por todos os envolvidos e procure olhar para o seu interior, compreendendo como os acontecimentos te impactaram, bem como a sua responsabilidade sobre eles.

Leão

Você se conectará mais com os seus valores pessoais. Será o momento de valorizar as suas conquistas, seus recursos e o caminho que percorreu. Além disso, o período será favorável para fortalecer ou buscar caminhos que te conectem com o prazer. Ao mesmo tempo, haverá um grande desejo por mudanças.

Diante disso, aproveite essa tendência para fazer as transformações necessárias em sua vida, se desapegando do que já não está mais alinhado com as suas crenças. Por fim, se abra para situações inesperadas, pois elas poderão te levar a um caminho mais ajustado com os seus propósitos.

Virgem

Você viverá uma fase importante para organizar o setor financeiro e como lida com os seus recursos. Entretanto, haverá a tendência a gastos impulsivos, bem como enganos e arrependimentos em relação às compras. Logo, procure cuidar bem do seu dinheiro. Além disso, busque investigar internamente as sensações e desconfortos que te levam a gastos inconscientes.

Você se conectará com a autoestima e com a possibilidade de harmonizar sua forma de ser. Algumas situações poderão te levar a romper com comportamentos que não estão mais alinhados com quem realmente é. Mesmo que sejam desafiadores, tais acontecimentos serão necessários.

Libra

Você terá muita energia para batalhar pelos seus sonhos. No entanto, ainda poderá se deparar com a falta de clareza para colocar os planos em prática, bem como muita sensibilidade perante às novas situações, especialmente se tiver que tomar alguma decisão.

Para compreender melhor o que ocorre em seu interior e agir de maneira assertiva, trabalhe com o autoconhecimento. Além disso, evite tomar atitudes no calor das emoções e procure cuidar bem dessa sensibilidade aflorada. Se dedique às atividades físicas, pois elas poderão te ajudar a liberar o excesso de energia.

Escorpião

Você viverá um período favorável para mergulhar em seu interior. Logo, procure se afastar dos barulhos externos e tente olhar mais profundamente para dentro de si, encarando os fantasmas internos e finalizando os ciclos que já não fazem mais sentido para você.

De modo geral, o momento será confuso. Quanto mais se recolher em sua própria energia, mais poderá ter clareza sobre os sentimentos que habitam em seu interior. Por fim, busque se dedicar às práticas espirituais, às artes e à terapia, pois essas atividades poderão ser de grande auxílio em sua jornada.

Sagitário

Será o momento de distribuir a sua energia, compreendendo a importância do trabalho em equipe nas diversas áreas da vida. Você tenderá a perceber melhor as habilidades alheias e o valor que cada um tem no conjunto final da obra.

Os dias serão favoráveis para estar ao lado de amigos e de pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus. Todavia, atente-se à tendência a se enganar com algum colega ou com algum integrante dos grupos de que participa. Além disso, tome cuidado para não acabar sendo rebelde e desrespeitando os limites dos outros.

Capricórnio

A tendência a ter energia para realizar as conquistas profissionais ficará ainda mais intensa nesta semana. Ainda, o desejo em receber reconhecimento de pessoas que admira estará em alta. Contudo, procure ter muita cautela. Afinal, tenderá a se iludir ou ser enganado(a) por alguém, especialmente caso deixe se levar pela vaidade.

Tente também controlar os impulsos e não tome decisões importantes sem ter certeza do que realmente quer para o futuro. Por fim, busque investir naquilo que te motiva a crescer. Desse modo, poderá ter mais clareza para onde direcionar a sua energia.

Aquário

Você viverá um período importante em sua busca por equilíbrio na relação amorosa. Porém, tenha muito cuidado, pois poderá se irritar e tomar decisões radicais das quais se arrependerá posteriormente. Ainda nesta fase, algumas situações poderão te levar a romper com comportamentos e pensamentos que estão desalinhados com os seus objetivos para o futuro.

Portanto, procure não resistir às mudanças inevitáveis. Mesmo que seja desafiador o ato do desapego, ele será uma oportunidade de abrir espaço para coisas novas.

Peixes

Será o momento de enfrentar os seus medos e tabus. Apesar de ser um movimento desafiador, você contará com uma dose extra de coragem e determinação para se libertar do que tem te aprisionado. Sendo assim, procure não fugir dos desconfortos que vierem e busque não criar desculpas fantasiosas para si e para o outro, a fim de evitar passar pela transformação necessária. Ainda nesta fase, os dias serão favoráveis para ressignificar seus traumas e feridas. Dessa maneira, poderá seguir o seu caminho em maior conexão com a sua essência.

