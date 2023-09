Horóscopo mensal: veja a previsão completa de outubro para os 12 signos

No início do mês, o Sol estará sem aspecto. Contudo, ele logo fará conjunção com Mercúrio, indicando um período um pouco mais leve, no qual será possível organizar as ideias. Depois, por volta da metade do mês, o Astro-Rei entrará em conjunção com Marte e em quadratura com Plutão. Esses movimentos sugerem que a fase será delicada, com tensões, ações impulsivas e um grande contato com medos, dores e tabus.

Interferência de Vênus nas relações e nas finanças

Vênus em Virgem fará oposição a Saturno durante todo o mês, sugerindo maiores desafios nos relacionamentos. Haverá tendência à insegurança, à carência, à desvalorização e um certo pessimismo que poderão levar a relações desequilibradas e ao excesso de autocrítica. Em relação ao dinheiro, Vênus fará com que ele não flua muito bem.

Período de diferentes transformações

Marte estará quase todo o mês em aspecto tenso com Plutão, apontando para um período de grandes e profundas transformações. Portanto, o desapego irá ocorrer e o lixo emocional será forçado a sair das profundezas e ir embora. Quanto mais consciente desses movimentos, melhor será para enfrentar esta fase.

Júpiter e Urano em Touro seguirão em conjunção durante a maior parte do mês. Além disso, os planetas manterão a tendência a diversas mudanças no setor financeiro em geral, bem como nas formas de lidar com os recursos disponíveis.

Benefícios e obstáculos trazidos por Saturno

Saturno seguirá no signo de Peixes, trazendo mais senso de realidade e auxiliando a lidar com ilusões e fantasias de forma madura e consciente, bem como convidando a concretizar os sonhos. No entanto, Saturno também fará oposição a Vênus, assinalando que a etapa será desafiadora para a vida amorosa, com tendência a cobranças excessivas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Energia Geral

Após um período sensível, no qual houve a tendência a se confundir e criar muitas expectativas em relação ao outro, você poderá desfrutar de uma maior clareza, especialmente no início do mês. Apesar disso, haverá a inclinação a atitudes impulsivas motivadas por feridas emocionais profundas. Com isso, as relações profissionais e afetivas poderão ser prejudicadas. Por fim, este será um mês importante para encarar e ressignificar as suas sombras.

Relacionamentos

O setor afetivo receberá mais atenção de sua parte. Será o momento ideal para encontrar mais equilíbrio nas relações, buscando compreender as necessidades do outro, mas sem deixar as suas de lado. No entanto, por volta da metade do mês, você tenderá a se deparar com situações que afloram medos e traumas antigos. Devido a isso, poderá agir de forma intensa e radical. Apesar dos desafios, o atual cenário será essencial para curar feridas que ficaram abertas.

Trabalho e dinheiro

A tendência a gastos excessivos será ainda mais intensa ao longo deste mês. Isso porque poderá se confundir sobre a forma como tem lidado com os recursos e acabar se atrapalhando ainda mais nas contas. Portanto, procure revisar a forma como tem gastado e poupado o seu dinheiro. Desse modo, poderá encontrar soluções que sejam mais efetivas e que te ajudem a conquistar a segurança material de que precisa.

O nativo de Touro terá a oportunidade de deixar sua rotina mais prazerosa e autêntica neste mês (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Touro

Energia Geral

Neste mês, você se envolverá mais com os afazeres do cotidiano. Além disso, terá a oportunidade de deixar sua rotina mais prazerosa e autêntica. Será o momento para se organizar de forma que consiga ter tempo para fazer aquilo de que gosta, cuidar da saúde e aprimorar as habilidades. Por volta da metade do mês, você poderá se deparar com alguns contratempos. As emoções também ficarão mais intensas, podendo afetar o seu bem-estar.

Relacionamentos

Você viverá um período intenso no setor afetivo. Haverá a tendência a ter mais vontade de se relacionar ou batalhar pelo bem-estar da relação. Ainda nesta fase, poderão surgir algumas situações em que precisará agir com firmeza. Ao mesmo tempo, poderá exagerar no desejo de fazer tudo ao seu modo, criando conflitos. Além disso, você enfrentará batalhas internas com seus medos e traumas, podendo reagir de maneira intensa.

Trabalho e dinheiro

Você terá muito entusiasmo para ir em busca do que deseja, bem como para colocar os planos em prática na intenção de alcançar sua independência. Entretanto, procure ter um pouco mais de cautela e reavaliar seus passos. Desse modo, poderá compreender o que te afasta dos seus objetivos. Tenha cuidado também com os gastos impulsivos, especialmente na intenção de validar algum ideal sobre o qual não tenha muita clareza ou que não faça sentido para você.

Gêmeos

Energia Geral

O início do mês será favorável para se conectar com o que te faz feliz, com as suas habilidades e com o amor-próprio. Depois, será a hora de colocar a sua rotina em ordem. Portanto, aproveite o gancho das energias anteriores para deixar o seu cotidiano mais leve e com a sua cara. Neste período, todavia, poderão surgir situações desagradáveis que afetem a saúde. As emoções também tenderão a ficar mais intensas, te levando a agir de forma radical. Procure o seu equilíbrio e observe o que precisa ser transformado no dia a dia.

Relacionamentos

Você viverá um período desafiador no setor afetivo. Buscará criar mais intimidade com a pessoa amada ou se aprofundar na relação, mas também enfrentará bloqueios, desafios e imprevistos. Será uma fase importante para ter mais maturidade e compreender que algumas limitações estarão sempre presentes no relacionamento. Além disso, deverá aprender a respeitar o limite do outro, assim como o seu.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você tenderá a ter muito vigor e vitalidade para vivenciar as questões do cotidiano. Ademais, irá se entusiasmar mais com o trabalho e terá mais energia para conquistar o cargo desejado. Entretanto, haverá a tendência ao aumento da competitividade e produtividade, te levando a exagerar na dose e criar conflitos com os colegas de profissão. Por fim, poderá se envolver em mais compromissos do que consegue cumprir, prejudicando assim a sua saúde.

Câncer

Energia Geral

No início do mês, você se envolverá mais com as questões do seu lar e da sua família e terá uma conexão maior com as suas memórias. De modo geral, esta fase será favorável para harmonizar os assuntos do passado. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Será o momento de aumentar a sua conexão consigo. Apesar disso, o período tenderá a ser tumultuado. Afinal, poderá se deparar com partes sua que não gosta de ver, mas que deverão ser ressignificadas.

Relacionamentos

Você viverá uma fase contraditória nos relacionamentos. Ao mesmo tempo em que irá desejar criar mais intimidade com a pessoa amada e com aqueles ao seu redor, também terá vontade de conhecer pessoas novas e viver novas experiências. Além disso, haverá cobranças e questões da vida adulta que trazem empecilhos para a diversão. Logo, procure priorizar o que é mais importante para você.

Trabalho e dinheiro

Ao longo deste mês, haverá bastante energia e confiança para ir em busca do que lhe traz realização. Logo, isso poderá te impulsionar a trabalhar com algo de que gosta ou colocar mais paixão em sua carreira. No entanto, toda essa energia também poderá te deixar com o ego aflorado e com o espírito competitivo, causando tensões nas relações profissionais. Apesar disso, haverá a chance de fazer boas negociações e parcerias importantes, especialmente após a metade do mês.

Leão

Energia Geral

No início do mês, você viverá um período movimentado, no qual buscará conhecer pessoas e lugares novos, sair da rotina e transitar por diferentes ambientes, com flexibilidade para aprender algo novo ou até modificar suas ideias. Depois, o cenário mudará. Será o momento de estruturar as novas informações, desapegando-se do que já não faz mais parte de quem você é, bem como interiorizando o que aprendeu e o que compõe a sua vida.

Relacionamentos

Neste mês, você dará mais valor às relações que lhe trazem segurança e conforto. Será o momento de criar estratégias e avaliar o caminho que tem seguido com a pessoa amada. Com isso, poderão alinhar o que ambos vêm construindo. A palavra-chave do setor afetivo será segurança. Por fim, será fundamental valorizar tudo o que já conquistou, assim como descobrir quais valores internos te sustentam e se rodear de pessoas que se alinham com eles.

Trabalho e dinheiro

Este será um mês importante para o setor financeiro. Você se dará conta da importância de organizar seu dinheiro de forma realista para conseguir segurança e estabilidade. No início do mês, contudo, poderão ocorrer imprevistos que te levarão a gastar mais do que pode, acarretando assim muita tensão na rotina. De modo geral, o ideal para esta fase será tomar consciência sobre a maneira como tem lidado com os seus recursos.

O mês será importante para o virginiano organizar o seu dinheiro e valorizar as suas conquistas (Imagem: New Africa | Shutterstock

Virgem

Energia Geral

Mês importante para se organizar, cuidar melhor do seu dinheiro, valorizar as suas conquistas, se conectar com os seus valores e perceber o que lhe traz segurança. Paralelamente, haverá um grande desejo em explorar novos caminhos, aprender algo novo e se aventurar em estudos. Com todas essas energias, você se agitará bastante, podendo perder o foco necessário para o momento.

Relacionamentos

Após um período desafiador no setor afetivo, no qual houve a tendência a desencontros, mal-entendidos e encerramentos, uma nova fase iniciará. Você se sentirá mais confiante, se valorizará mais e se conectará com que é importante para você em um relacionamento. Tudo começará a caminhar novamente. Contudo, ainda haverá uma certa lentidão e a inclinação a bloqueios e inseguranças. Por isso, busque se fortalecer em seus valores internos.

Trabalho e dinheiro

Você terá muita energia e empolgação para batalhar pela realização dos sonhos e pela expansão dos horizontes. Entretanto, alguns imprevistos poderão surgir. Desse modo, poderá ser necessário desacelerar um pouco e reavaliar o caminho que está trilhando. Por fim, o momento será favorável para o setor financeiro. Haverá a oportunidade de fazer um balanço sobre como tem lidado com o dinheiro. Tome cuidado apenas com a tendência a comprar diversos cursos ou palestras, pois poderá não ter tempo para assisti-los.

Libra

Energia Geral

No início do mês, você terá muita vitalidade. Além disso, a tendência será que os seus projetos fluam bem. Com isso, sentirá mais alegria em viver e terá mais energia para ir atrás das suas conquistas. Depois, por volta da metade do mês, o cenário mudará. Você entrará em um período desafiador, no qual se conectará com o medo de perder as coisas valiosas para você. Portanto, cuide do que já conquistou, mas lembre-se que os valores internos são o que realmente te sustentam.

Relacionamentos

Neste mês, a tendência será de tensões no setor afetivo. Isso porque você entrará em uma fase de encerramentos. Logo, procure fazer um balanço de tudo o que viveu no último ano e dos seus comportamentos na relação amorosa, observando-se com muita autorresponsabilidade, cautela e paciência. Devido a essas finalizações, as coisas irão parecer confusas no início. A fim de lidar com tudo isso, busque também mergulhar em seu interior e encarar seus medos.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você viverá uma fase importante para batalhar por suas conquistas, bem como para dedicar a sua energia em prol da segurança e da realização financeira. Todavia, por volta da metade do mês, alguns imprevistos serão notados, trazendo à tona situações que pareciam encerradas. O momento será favorável para reavaliar suas conquistas materiais de forma consciente e madura.

Escorpião

Energia Geral

Você viverá uma fase de encerramentos, em que será preciso fazer um balanço de tudo o que viveu e aprendeu com as situações dos últimos meses. Portanto, procure se recolher mais e voltar o olhar para o seu interior. Afinal, tudo parecerá um tanto confuso, especialmente no início do mês. Já na metade do mês, os movimentos irão voltar com tudo. Será a hora de colocar em prática novas ações para alcançar o que almeja.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você terá a oportunidade de criar uma rede de afeto, assim como perceber a importância das relações, tanto amorosas quanto profissionais e de amizade. Será um momento favorável para estar perto das pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus e para participar de atividades que beneficiem a comunidade. Desse modo, perceberá que os afetos ajudam a nutrir a sua alma e trazem mais clareza sobre quem é.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você enfrentará um período desafiador. Haverá a tendência ao aumento de cobranças no seu trabalho. Devido a isso, poderá exigir demais de você mesmo. Logo, atente-se a essa questão. Depois, você entrará em uma fase propícia para as atividades em grupo. Simultaneamente, também irá se deparar com o excesso de cobrança e a sensação de limitação. Para lidar melhor com os desafios, busque reconhecer a importância que tem para os projetos em equipe.

Sagitário

Energia Geral

Você terá a oportunidade de descentralizar o poder e dividir o palco com outras pessoas. Desse modo, será possível expandir a sua potência e a dos demais. Bom momento para estar entre amigos e realizar atividades que beneficiem a comunidade. A tendência será de tranquilidade no início do mês. Desse modo, aproveite. Contudo, por volta da metade do mês, você irá se deparar com alguns medos e sombras que causarão tensões e desequilíbrios nas relações.

Relacionamentos

Você tenderá a viver um período de maior entusiasmo e facilidade para se apaixonar ou experimentar novas aventuras ao lado da pessoa amada. Entretanto, alguns desafios poderão surgir, atrapalhando os seus planos e te fazendo sair do mundo das expectativas. Por mais que seja incômodo, procure ter maturidade nos relacionamentos, diminuindo as expectativas em relação ao outro e a si.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você terá a chance de trilhar um caminho profissional que lhe dê prazer. Todavia, para que isso ocorra, será necessário organização, planejamento e consciência sobre aonde quer chegar. Apesar das boas energias, haverá uma intensa e significativa tendência à insegurança e cobrança. Quanto mais confiante você estiver em relação ao que deseja para a sua vida, melhor conseguirá lidar com este momento.

Em outubro, o nativo de Capricórnio terá habilidade para compreender as suas questões e lidar com elas com leveza (Imagem: New Africa | Shutterstock

Capricórnio

Energia Geral

Mês importante para trilhar o caminho do autoconhecimento. Ao longo desta fase, você terá mais habilidade para compreender as suas questões e lidar com elas com leveza, buscando alternativas que façam sentido para você. Contudo, apesar das boas energias, você poderá se deslumbrar com algumas possibilidades, especialmente ligadas à espiritualidade, vindo a se frustrar. Portanto, procure controlar as suas expectativas.

Relacionamentos

No início do mês, você enfrentará alguns desafios. Entrará em contato com dores e sombras. Com isso, o excesso de cobrança poderá se fazer presente. Procure não se deixar levar pelo pessimismo. Em vez disso, busque ter responsabilidade diante do que já viveu. Por volta da metade do mês, você entrará em uma fase de maior entusiasmo e esperança.

Trabalho e dinheiro

Você poderá iluminar o topo das suas ambições e receber o reconhecimento que busca. Será o momento de colher os frutos do seu esforço e dedicação. Entretanto, por volta da metade do mês, tenderá a se deparar com medos e inseguranças, questionando a própria capacidade. Procure compreender o que precisa mudar para se alinhar ao que realmente quer.

Aquário

Energia Geral

Após um período desafiador, no qual esteve em contato com o lado obscuro da sua alma, será o momento de se expandir. Haverá um grande desejo em desbravar novos locais, em viver aventuras e crescer. Tudo o que lhe traga essas sensações irá chamar a sua atenção. O mês ainda será favorável para iniciar estudos, bem como para prestar provas e concursos. Apesar disso, por volta da metade do mês, você poderá se deparar com alguns medos.

Relacionamentos

No início do mês, você se envolverá mais com o setor afetivo. A tendência será que se dedique a encontrar o equilíbrio na relação. No entanto, também irá se deparar com sentimento de insegurança que poderá levar a cobranças excessivas. Por volta da metade do mês, você viverá uma fase desafiadora. Ao mesmo tempo em que entrará em contato com as suas sombras e medos, haverá a possibilidade de harmonizar as feridas do passado.

Trabalho e dinheiro

Apesar do seu desejo em realizar parcerias de trabalho, a tendência será que elas não ocorram muito bem neste mês. Você poderá se deparar com resistências, bem como dificuldades na comunicação e interação. Ademais, a tendência será que o dinheiro não chegue com muita facilidade. Entretanto, você estará bastante otimista em relação ao que deseja conquistar e como conseguir isso. Ainda, terá muita coragem para enfrentar as batalhas que surgirem. Tome cuidado apenas com os gastos excessivos.

Peixes

Energia Geral

Você continuará a viver um período de maior contato com as suas sombras. Contudo, haverá uma lanterna para te ajudar a iluminar o lado obscuro da sua alma. Será uma fase de profundo autoconhecimento, na qual poderá perceber diversos comportamentos e sentimentos nocivos que habitam em você e te impedem de alcançar o que deseja. Ao ter mais clareza sobre as suas sombras, poderá se desapegar do que é nocivo.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você se envolverá bastante com o setor afetivo. Buscará encontrar o equilíbrio na relação. Você também terá mais capacidade para compreender as necessidades do outro, assim como as suas. Contudo, poderá haver alguns desafios e resistências para enfrentar. Com isso, poderá se deparar com medos, inseguranças e carências que te levarão a aceitar menos do que merece.

Trabalho e dinheiro

Você viverá um período de muita cobrança, tanto de si quanto dos outros, em relação aos seus resultados profissionais. Além disso, poderá haver alguns empecilhos e bloqueios na hora de colocar em prática as suas ideias. Portanto, para lidar com os desafios, procure se organizar e desenvolver mais responsabilidade em relação aos afazeres.

Por astróloga Thaís Mariano