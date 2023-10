6 profissões ideais para os nativos de Libra

Os librianos são pessoas diplomáticas, justiceiras, pacíficas e sociáveis. Conversam com todos e têm uma boa relação social nos espaços que frequentam. Isso porque Libra é o segundo representante da tríade de Ar e sua missão é se relacionar.

“É o signo que rege os relacionamentos, o equilíbrio, a balança, o dar e o receber, a justiça e a beleza”, esclarece a astróloga Thaís Mariano. Sendo assim, as profissões que mais se alinham com esse signo são:

Esteticista; Perfumista, terapeuta floral e aromaterapeuta; Advogado; Internacionalista e diplomata; Decorador e arquiteto; Terapeuta de casal; Conciliador de pessoas.

De acordo com Thaís Mariano, essas profissões ajudam os librianos, assim como aqueles que têm Libra ou Vênus presentes no Mapa Astral, a equilibrar o excesso de energia e a utilizar as habilidades de forma produtiva e construtiva.

A busca pela liberdade que caracteriza a personalidade dos librianos pode levá-los a problemas financeiros (Imagem: 7ASCIIz | Shutterstock)

Aspectos econômicos dos librianos

Em relação à situação econômica, os librianos têm uma habilidade maior para criar do que para conservar. Eles tendem a confiar mais em seus recursos mentais do que no esforço persistente. Embora possam ganhar quantias consideráveis, também têm a tendência de não manter seus ganhos por longos períodos. Eles compreendem como o dinheiro entra, mas inovam constantemente em como e onde o dinheiro sai de suas mãos.

Inclusive, a busca pela liberdade que caracteriza sua personalidade pode levar esse nativo a problemas financeiros. Sua tendência a especular nem sempre resulta nos resultados satisfatórios que esperam. No entanto, esses fatores também podem contribuir, muitas vezes inesperadamente, para melhorar sua situação econômica. Eles podem ser recompensados indiretamente por suas ações, mesmo que não seja o resultado direto de seus planos originais.