Veja o que o tarot revela para cada signo em outubro

O mês de outubro, segundo o tarólogo Victor Valentim, será regido pela energia das transformações pessoais, principalmente no que se refere aos relacionamentos. Promete ser um período propício para colocar-se em primeiro lugar e praticar a autovalorização.

A seguir, Victor Valentim explica como será o mês para cada signo do zodíaco segundo o tarot!

Áries

A carta para os nativos de Áries é a do louco. Isso indica que, neste mês, esses nativos se sentirão um pouco perdidos. Sendo assim, será preciso buscar mais concentração, foco e direcionamento, assim como tomar cuidado para não entrar em qualquer relação, como relacionamentos vazios. Além disso, os arianos deverão se jogar mais para as oportunidades, especialmente no campo profissional, e buscar foco.

Touro

Novos relacionamentos estão entre os destaques para os taurinos em outubro (Imagem: Anastasy_helter | Shutterstock)

Para os taurinos, o mês será regido pelo amor. As cartas mostram uma energia muito emotiva, sensível, delicada e romântica, dando oportunidades para novos relacionamentos.

Gêmeos

Para os nativos de Gêmeos, o mês será de força, muito poder, coragem e atitude. Por isso, recomenda-se aproveitar este período para transformar as energias, direcioná-las para os sonhos e cortar laços com pessoas que não estão servindo, principalmente amizades.

Câncer

O mês de outubro será de trabalho, foco profissional, oportunidades de dinheiro e promoção para os nativos de Câncer. O setor dos relacionamentos não aparece no tarot, mas a parte financeira será muito positiva para os cancerianos.

Leão

Um mês intenso e de mudanças, principalmente no campo afetivo: isso é o que indica as cartas para os leoninos. Dessa forma, será a hora de esses nativos priorizarem os relacionamentos. Será um período em que essas pessoas conquistarão novos amores ou se rebelarão em relacionamentos longos. Aqueles com união duradoura podem acabar terminando.

Virgem

Virginianos estarão mais introspectivos neste período (Imagem: Anastasy_helter | Shutterstock)

Um mês de introspecção. Outubro será o momento em que os nativos de Virgem abrirão seus corações para o que há de melhor dentro deles: ouvir mais a própria intuição e se reconectar com a parte da sua fé e espiritualidade.

Libra

As cartas indicam novas jornadas e falam sobre persistência para os librianos. Por isso, será preciso que esses nativos abram os olhos para o que há de novo à sua frente. Coisas boas chegarão no mês de outubro, especialmente na parte de relacionamentos e trabalho.

Escorpião

O mês será regado de emoções para as pessoas de Escorpião. As nativas que se relacionam, em especial, devem tomar cuidado caso não queiram engravidar em outubro, porque aparece a energia da criança. Além disso, as cartas indicam chances para novos relacionamentos.

Sagitário

O mês será muito positivo, regado de alegria, felicidades, conquistas, sonhos que se realizarão e promoções para os sagitarianos. Além disso, as cartas apontam um período muito energético, principalmente ligado a confraternizações, festas e comemorações.

Capricórnio

O mês será intenso no campo profissional para os capricornianos (Imagem: Anastasy_helter | Shutterstock)

O mês será intenso no campo profissional. As cartas falam sobre manter o equilíbrio, sanidade mental, concentração, respirar fundo e se tranquilizar. Será um período para se reconectar à parte da fé e da espiritualidade, porque a energia do trabalho estará muito intensa para os nativos de Capricórnio. Além disso, esses nativos precisarão ser menos autocríticos.

Aquário

O mês será de revelações para as pessoas de Aquário. Máscaras de pessoas ao redor cairão. As cartas revelam também que o nativo desse signo precisará tomar cuidado com quem se relaciona e perceber mais as verdadeiras intenções das companhias ao seu lado. Além disso, será necessária atenção, pois será possível que alguns sujeitos apareçam traindo os aquarianos.

Peixes

A energia de outubro fala sobre raciocínio lógico para os piscianos. Por isso, será preciso que esses nativos tomem cuidado com relações falsas e sejam mais práticos. Além disso, recomenda-se que Peixes busque cortar relações com pessoas que lhe fazem mal e não deixe o coração cobrir a mente e a razão.

Por Victor Valentim