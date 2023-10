Confira as características do signo do Cachorro no Horóscopo Chinês

O Cão é o décimo primeiro signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Libra. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Vênus. O elemento dos nativos é o metal, a pedra é o diamante, a flor é a hortênsia, o metal é o bronze, as cores são rosa e azul, e o número da sorte é o 7.

Uma das principais características do nativo de Cão se trata da lealdade. “Mantém, quase sempre, a constância em suas ações. Pode ser compreensivo na maior parte do tempo. De um modo geral, precisa ter atenção para ter calma e não ser agressivo quando se sente atacado em seu terreno”, explica Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Quem são os nativos de Cão?

Os nativos do signo do Cão são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

10/02/1910 a 29/01/1911;

28/01/1922 a 15/02/1923;

15/02/1934 a 03/02/1935;

02/02/1946 a 21/01/1947;

18/02/1958 a 07/02/1959;

06/02/1970 a 26/01/1971;

25/01/1982 a 12/02/1983;

10/02/1994 a 30/01/1995;

29/01/2006 a 17/02/2007;

19/02/2018 a 04/02/2019.

Se você nasceu entre 19h e 21h, o seu ascendente é o Cão.

Como são os nativos de Cão

Segundo Victor Souza, tarólogo e numerólogo, os nascidos no signo do Cão são extremamente criativos e se realizam por meio da arte, atingindo cedo ou tarde a fama e o reconhecimento. Buscam o belo e a harmonia nas pessoas, ao passo que espalham otimismo, mantendo sempre em evidência a popularidade. “É hospitaleiro, cordial e sabe receber como ninguém, preocupando-se com o bem-estar dos convidados. Sabe pesar muito os prós e os contras antes de chegar a uma conclusão ou de tomar um partido”, acrescenta.

Características marcantes

Dentre as virtudes do nativo de Cão, estão as habilidades artísticas altamente desenvolvidas e o apreço pela justiça. Esse nativo também possui um espírito pacífico e organizado.

Os nativos do signo de Cão precisam melhorar o seu lado pessimista (Imagem: zelena | Shutterstock)

Aspectos que precisam desenvolver

Assim como os demais signos do Horóscopo Chinês, o Cão também possui características que precisa desenvolver. Conforme Victor Souza, ele passa frequentemente por crises de pessimismo e de nervosismo, além de depressão e impotência diante das próprias ambições.

Como são os nativos de Cão nos relacionamentos?

Victor Souza explica que os nativos do Cão possuem certa facilidade para conquistar as pessoas; por isso, estão sempre à procura de uma grande paixão. São dedicados e fiéis, embora sejam um tanto desconfiados. Quando se apegam muito a uma pessoa, podem se tornar excessivamente ciumentos e sofrer com o medo do abandono.