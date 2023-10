Confira rituais para aproveitar a energia do eclipse solar

No dia 14 de outubro, das 15h14 às 16h14, acontecerá o eclipse solar. Segundo o astrólogo e tarólogo Victor Valentim, esse fenômeno astrológico tem o poder de unir e potencializar energias. “É um momento de união extrema, principalmente quando é um eclipse solar, porque é muito mais raro […]”, afirma. O Sol, desde o passado, é associado ao divino, ao poder e à força.

Além disso, ele explica que essa interposição de um astro frente à fonte de luz é associada à conexão da espiritualidade com os deuses desde a Antiguidade. “Eram nesses eclipses que eles faziam as oferendas e as conexões da espiritualidade com os deuses, porque eles acreditavam que era uma forma de o universo se conectar aos seres humanos”, destaca.

Por isso, o astrólogo recomenda, durante o início do eclipse, buscar um lugar reservado e fazer uma prece. “Pode ser uma oração ou uma mentalização que vier em sua mente e, durante 10 minutos, faça um desejo”, sugere.

Energia do signo de Libra durante o eclipse

Durante o período do eclipse, o Sol será regido pela energia de Libra. “O signo [Libra] é associado a amizades, relacionamentos, sociedades, beleza, casamento, matrimônios e amor. Ele é regido por Vênus. Essa energia vai se relacionar ao que você se conectar durante esse período”, destaca o astrólogo.

Pedidos amorosos poderão ser feitos neste período (Imagem: solarseven | Shuttersotck)

Pedidos de amor para o universo

Ainda segundo Victor Valentim, será um bom período para fazer desejos amorosos e enviar esses pedidos ao universo. “Se puder, acenda uma vela cor-de-rosa ao início do eclipse e mentalize um desejo que queira muito. A energia do eclipse auxiliará você a realizar aquilo que foi intencionado”, diz.

Melhorando as relações

O astrólogo explica que a vela cor-de-rosa rege a energia de Vênus. Ao acendê-la, você vai potencializar a energia do amor, beneficiando as suas relações, mandando embora a falsidade, melhorando a conexão com pessoas bacanas e positivas.

Recarregando as energias

Victor Valentim também recomenda aproveitar o eclipse para recarregar as energias. “É um ótimo momento para você energizar seus cristais, para deixar sua casa arrumadinha para receber a energia do eclipse e se conectar a essa energia astral”, sugere.