Horóscopo semanal: previsão dos signos de 02 a 08 de outubro de 2023

O Sol em Libra passa a maior parte do tempo sem aspecto. Contudo, no final da semana, ele se une a Mercúrio, indicando que o período tende a favorecer a busca pelo equilíbrio pessoal. Mercúrio continua em oposição a Netuno até o final da semana, sugerindo uma fase contraditória e tensa para as comunicações.

Semana de desafios nos relacionamentos

Vênus em Leão se opõe a Saturno, o que sugere desafios nos relacionamentos. Afinal, há tendência a bloqueios e inseguranças que geram rigidez e frieza, o que pode desestabilizar as relações.

Marte faz quadratura com Plutão. Esse movimento reforça os desafios nas relações, que tendem a ser pautadas por dores e feridas profundas. Por mais desconfortável que seja, é preciso transformar e ressignificar essas questões, liberando espaço para experiências mais harmoniosas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Aproveite o início da semana para organizar a vida financeira. Afinal, haverá mudanças e movimentos nessa área. Será uma fase fértil para as suas economias e para se dedicar ao que lhe traz segurança e conforto. Tenha cuidado apenas com os gastos repentinos ou excessivos. Isso porque suas emoções irão afetar diretamente o setor econômico.

Por volta da metade da semana, será o momento de sair da rotina e ir a novos lugares. Além disso, o período será favorável para conversar sobre assuntos diferentes, pois eles te ajudarão a nutrir e relaxar a mente. Depois, o cenário mudará. Haverá a necessidade de desacelerar e você poderá se deparar com memórias dolorosas.

Touro

Você sentirá a necessidade de cuidar de si e de tomar as próprias decisões diante do que deseja realizar. Ao mesmo tempo, perceberá a importância das pessoas que ama. Além disso, o período será favorável para se autovalorizar. Depois, será o momento de nutrir os valores internos e externos, bem como aquilo que lhe traz estabilidade e segurança financeira.

Aproveite este cenário para cuidar da maneira como lida com o seu dinheiro. Em seguida, você terá mais habilidade mental. Contudo, também entrará em contato com situações que lhe geram desconforto e te conectam com memórias dolorosas. Logo, será preciso ressignificar tais dores.

Gêmeos

Você sentirá a necessidade de se recolher no início desta semana. Procure respeitar esse movimento e entrar em contato com o seu interior. Além disso, cuide da sua espiritualidade e tente descansar. Desse modo, poderá se reequilibrar. Em seguida, você entrará em uma fase de muito movimento, na qual haverá a necessidade de fazer tudo ao seu modo.

Atenção, pois poderá deparar-se com oscilações emocionais que afetarão a sua saúde e o seu modo de ver a vida. Por fim, tenha cuidado com os gastos excessivos. Afinal, poderá agir por impulso na intenção de amenizar os desconfortos, vindo a se arrepender posteriormente.

Câncer

No início da semana, você se envolverá mais com os seus amigos e com os seus propósitos. De modo geral, o período será importante para se conectar com pessoas que tenham os mesmos ideais que você. No entanto, algumas mudanças repentinas poderão ocorrer e, com isso, haverá maior necessidade de cultivar as relações.

Diante disso, procure estar perto das companhias que lhe tragam segurança. Após, será preciso desacelerar e cuidar da espiritualidade, bem como voltar a atenção para o seu interior. Logo, tente descansar e aproveite a energia de novos inícios que começará no final da semana.

Leão

No início da semana, você terá bastante energia e disposição para se dedicar à carreira. Será um momento oportuno para colher tudo aquilo que tem plantado no setor profissional. Todavia, algumas mudanças repentinas irão abalar a sua produtividade.

Evite agir no calor das emoções e procure estar perto de pessoas confiáveis e com as quais possua um maior envolvimento. Além disso, busque nutrir seus propósitos para o futuro. Depois, o fim do período demandará interiorização, descanso e cuidado. Isso porque a tendência será que a próxima semana seja movimentada.

Virgem

O início da semana será marcado por muita energia, entusiasmo e busca de novas experiências. Tenha cautela apenas com gastos excessivos, pois eles poderão desequilibrar o setor financeiro e gerar inseguranças. Logo, procure direcionar a sua empolgação. Desse modo, conseguirá ter bons resultados no setor profissional, que demandará inteligência emocional.

Ainda nesta fase, haverá a necessidade de cuidar do seu futuro e de cultivar as relações profissionais. Além disso, o momento será favorável para colheitas. Por fim, os trabalhos em grupo serão favorecidos. Contudo, você poderá lidar com incertezas que geram desconfortos.

Libra

Você viverá uma fase movimentada. No entanto, especialmente no início da semana, poderá se confundir, bem como lidar com dores e sentimentos de inseguranças que irão abalar as suas emoções. Apesar dos desconfortos, será importante entrar em contato com essas sensações e ter coragem para se libertar de padrões nocivos que te impedem de alcançar o que deseja.

Ao longo desse processo, o autoconhecimento te ajudará a ter mais clareza sobre o caminho certo a trilhar. Poderá colher os frutos da sua dedicação profissional e receber o reconhecimento de pessoas que admira.

Escorpião

Nesta semana, você mergulhará em seu interior. O momento será importante para o setor afetivo, pois a tendência será que ele mexa de forma mais intensa e significativa com você. Todavia, esse movimento poderá abalar suas emoções e te levar a ações precipitadas.

Procure se recolher mais e cuide dos desconfortos que surgirem, buscando compreender que é necessário se desapegar de comportamentos e situações nocivas. Somente assim poderá usufruir melhor do entusiasmo e otimismo que surgirão no final da semana. Aproveite para se dedicar ao autoconhecimento e à espiritualidade.

Sagitário

O início da semana tenderá a ser produtivo. Sendo assim, dedique a sua energia aos afazeres pessoais e profissionais. Organize a rotina e procure cuidar bem da sua saúde. Evite também tomar decisões importantes no calor das emoções, pois poderá não sentir tanta energia ao longo da semana.

Você se envolverá mais com o setor afetivo. Haverá a necessidade de cuidar do outro, bem como de se sentir cuidado(a). Por fim, a carência e a insegurança poderão aflorar no final da semana. Logo, procure acolher os desconfortos e encontrar caminhos para ressignificar as feridas emocionais.

Capricórnio

Você terá muita energia para se dedicar ao trabalho. No início da semana, você sentirá mais disposição para cuidar do que lhe faz bem e do que nutre sua alma. Além disso, poderá encontrar um caminho para trabalhar com mais alegria em algo que ama.

Aproveite todo esse entusiasmo para se alinhar com seus dons. Afinal, entrará em uma fase produtiva, na qual poderá fazer com que todas as suas ideias funcionem. Será o momento de nutrir as suas relações. Contudo, a insegurança poderá vir à tona. Desse modo, será importante ter coragem para ressignificar esse sentimento.

Aquário

Será o momento de se abastecer no aconchego do seu lar. Esta fase será importante para as relações familiares. Mudanças necessárias para o seu desenvolvimento poderão ocorrer. Você entrará em um ciclo fértil para a criatividade e conexão consigo.

Procure se nutrir do que lhe faz bem e lhe traz segurança emocional. Busque ter mais momentos de lazer. Por volta do final da semana, será a hora de se dedicar mais aos afazeres diários, bem como de cuidar da saúde física e emocional. Afinal, as emoções irão afetar diretamente sua disposição e vitalidade.

Peixes

O início da semana tenderá a ser mais movimentado. A vontade de sair da rotina estará presente. Será o momento de nutrir a sua mente com conversas, trocas de informações e novos estudos. Afinal, as coisas que escuta e fala te afetarão mais. Depois, será a hora de assentar essa diversidade de informações e entender o que realmente faz sentido para você.

Os dias serão favoráveis para as relações familiares e você sentirá a necessidade de estar no aconchego do seu lar. No final da semana, irá experimentar uma maior conexão consigo. No entanto, tenderá a se deparar com medos que abalam a sua segurança emocional.

Por astróloga Thaís Mariano