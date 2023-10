Saiba como é a empreendedora de cada signo

Por meio dos signos é possível identificar as características e a personalidade de cada pessoa. A influência do zodíaco também pode ser notada em diferentes áreas da vida, como pessoal, familiar e, inclusive, profissional. Por isso, a astróloga Lúcia Agostinho explica como a mulher de cada signo age no mundo dos negócios. Confira!

Áries

A empreendedora ariana é cheia de força de vontade e motivação. Proativa e corajosa, não perde tempo quando se trata de fazer o que acredita. Possui também uma força de individualidade muito grande, o que favorece os projetos pessoais, pois consegue dar conta das demandas sozinha.

Touro

A empreendedora taurina tem muita consciência das finanças, por isso consegue obter maior controle do dinheiro para alcançar os objetivos na empresa. Por possuir uma grande capacidade produtiva, sabe colocar a “mão na massa” e ter resultados concretos.

A empreendedora geminiana adora aprender coisas novas (Imagem: PonDeArt | Shutterstock)

Gêmeos

A empreendedora geminiana adora aprender coisas novas. A inteligência e o poder de comunicar com habilidade seus pensamentos é um ponto forte para seu negócio. Ideias para a empresa da geminiana nunca irão faltar.

Câncer

A empreendedora canceriana é aquela que cuida do negócio como se fosse um filho. Tem cuidado com tudo aquilo que faz e busca conectar as emoções com os objetivos da empresa.

Leão

A empreendedora leonina possui muita alegria e disposição em seus dias de trabalho. Sempre busca maneiras de motivar aqueles à sua volta, sejam clientes ou pessoas do ambiente profissional. O potencial de liderança dela é um diferencial.

A empreendedora de Virgem gostam de fazer as atividades de forma organizada (Imagem: PonDeArt | Shutterstock)

Virgem

A empreendedora virginiana sempre busca maneiras de fazer com que as tarefas sejam exercidas com qualidade e de forma organizada. A sua capacidade analítica e de observação é um ponto forte e faz com que o trabalho seja sempre muito eficiente.

Libra

A empreendedora libriana é aquela que faz com que o trabalho seja sempre muito harmônico e equilibrado para todos à sua volta. A harmonia estética também é importante para a libriana, que busca maneiras de colocar beleza em tudo aquilo que está fazendo.

A empreendedora escorpiana se entrega de corpo e alma ao trabalho (Imagem: PonDeArt | Shutterstock)

Escorpião

A empreendedora escorpiana se entrega de corpo e alma ao trabalho. Quando decide adentrar em um projeto, coloca suas emoções de forma intensa para obter os resultados desejados. A intuição é um diferencial que a ajuda a entender a real necessidade dos clientes.

Sagitário

A empreendedora sagitariana está sempre buscando maneiras de tornar real os seus ideais e aquilo que acredita. Possui muita força de vontade para alcançar os objetivos. Como prioriza a liberdade, quanto mais flexibilidade tiver em seu negócio, mais feliz se sentirá.

Capricórnio

A empreendedora capricorniana tem o negócio como prioridade em sua vida. Se dedica completamente a alcançar os objetivos na carreira. É persistente e determinada e trabalha incansavelmente até obter os resultados desejados. A determinação favorece o sucesso dela.

A empreendedora de Aquário está sempre disposta a ajudar o mundo com o seu trabalho (Imagem: PonDeArt | Shutterstock)

Aquário

A empreendedora aquariana sempre busca maneiras de ajudar o mundo com o seu trabalho. Possui um espírito altruísta e usa as ideias e a criatividade para um bem maior. A inovação também é uma característica desta nativa, o que faz com que entregue produtos ou serviços sempre diferenciados.

Peixes

A empreendedora pisciana é altamente imaginativa e sempre busca maneiras de colocar certo ar divino no trabalho que faz. Com sensibilidade, consegue se conectar com as necessidades dos clientes, oferecendo um trabalho repleto de empatia.