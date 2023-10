5 simpatias para conquistar o emprego dos sonhos

Conseguir uma vaga no competitivo mercado de trabalho, muitas vezes, pode ser uma tarefa difícil. Agora, que tal considerar uma abordagem mais espiritual para te ajudar a alcançar esse objetivo? De acordo com Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, as simpatias podem ser a chave para destrancar aquela porta de oportunidade que você tanto almeja. Nesse cenário, a fé e a emissão de positividade para o universo são ingredientes essenciais nessa equação.

“As simpatias operam por meio da troca de energia, e, portanto, durante todo o processo, é crucial repetir para si mesma ‘eu vou conquistar esse emprego’. Deixe de lado as energias negativas e prepare sua mente para essa realização. Saiba que tudo dependerá das suas intenções nesse momento”, afirma a consultora esotérica.

Para te ajudar, a especialista destaca cinco simpatias para conseguir a vaga dos seus sonhos. Veja!

1. Simpatia com arroz para arrumar emprego

Sabe aquela empresa dos seus sonhos e que tem todos os benefícios que você sempre quis? Essa simpatia do arroz irá te ajudar a alcançar esse tão desejado sucesso.

Ingredientes

1 folha de papel branca

1 caneta

1 copo

Arroz

Água

Modo de fazer

No papel, escreva o seu nome completo, seu endereço e o cargo que você tanto deseja. Em seguida, encha o copo com o arroz e a água e mentalize a prosperidade chegando à sua vida enquanto dobra o papel sete vezes. Depois, o coloque dentro do copo.

Coloque o copo em um cantinho reservado e escondido na sua casa durante uma semana. Durante todos os dias, passe pelo copo e mentalize o cargo almejado. No oitavo dia, jogue a mistura na frente da empresa na qual queira trabalhar e mentalize que seu pedido já foi atendido.

2. Simpatia da chave

Essa simpatia é mais urgente, para aqueles que estão precisando de um emprego para ontem! Tenha fé acima de tudo, pois você irá encontrar um jeito de arranjar um trabalho.

Ingredientes

2 colheres de sopa de açúcar

1 copo

1 folha de papel em branco

1 caneta preta

300 ml de água

1 chave

Modo de fazer

Pegue o copo, coloque a água até ficar cheio e crescente o açúcar. Então, escreva na folha de papel o seu nome completo e o seu endereço. Depois, embrulhe a chave na folha de papel e coloque-a no fundo do copo com a água. Mantenha o copo cheio por sete dias completos e, ao final, despeje toda água, retire a chave e guarde-a com você.

Ao final, reze um Pai-nosso e medite sobre o seu trabalho: visualize onde estará trabalhando em breve e que sua vida mudará graças à rotina do novo emprego. Parte dessa simpatia vem com a predisposição a um caminho aberto em sua vida e, para potencializar e melhorar a sua conexão com a força do trabalho, experimente fazer a astrologia empresarial.

Nossa Senhora auxilia aqueles em busca de ajuda e amparo (Imagem: only_vector | Shutterstock)

3. Simpatia de Nossa Senhora

Nossa Senhora é um símbolo de várias santas que, além de mães e protetoras, foram também provedoras. Com isso, trazemos uma simpatia da santa para ajudar a conseguir um emprego.

Ingredientes:

1 imagem de alguma das santas; pode ser Aparecida, Fátima etc.

1 pires de cor branca

1 vela de cor verde

1 toalha de mesa, de preferência branca

Modo de fazer

Comece escolhendo um local tranquilo, pegue a imagem e a segure firme de olhos fechados. Em seguida, respire fundo contando até 10, tentando relaxar, e, ao abrir os olhos, olhe fixamente para a imagem. Após isso, reze um Pai-nosso e uma Ave-Maria.

Coloque a imagem sobre a toalha branca e, do lado dela, acenda a vela verde em cima do pires branco. Enquanto a vela estiver queimando, peça para Nossa Senhora que lhe guie e traga o emprego de que tanto precisa, para o seu sustento e conforto. Por fim, espere a vela derreter por completo e jogue a parafina fora, lave o pires e a toalha (podem ser usados novamente). Deixe a imagem de Nossa Senhora no seu quarto onde ela pode ser vista diariamente ou leve-a com você para onde for.

4. Simpatia do café

Essa simpatia para arrumar um trabalho é bastante potente. Mas é preciso ter muita fé e concentração em seu ritual.

Ingredientes

Água

Pó de café

1 xícara

1 currículo impresso

Oração de Santo Expedito

Modo de fazer

Coloque água para ferver e, em seguida, passe um café bem forte e coloque em uma xícara. Em seguida, coloque a xícara em um lugar alto. Grampeie a oração no currículo e segure as folhas na mão, enquanto lê a oração de Santo Expedito (específica para abrir caminhos). Coloque toda a sua fé. Por fim, jogue o café fora no outro dia e repita esse processo durante sete dias.

Simpatia para obter prosperidade

Para atrair mais dinheiro no trabalho, você pode cortar um tecido cor de rosa em formato quadrado, de tamanho suficiente para embrulhar.

Ingredientes

7 cravos-da-índia

7 pedaços de canela

1 punhado de serragem de madeira

1 gota de alfazema

Tecido rosa quadrado

Modo de fazer

Pegue o tecido rosa e coloque sobre ele os cravos-da-índia, os pedaços de canela e a serragem de madeira, despeje uma gota de alfazema e costure tudo com uma linha rosa. Faça um laço com uma fita da mesma cor. Mantenha o item guardado onde você trabalha. A energia da prosperidade é uma abertura de caminho que pode ser feita a partir do seu pensamento.

Por Ludmila Baldoni