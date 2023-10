5 simpatias de amor para fazer na sexta-feira 13

A sexta-feira 13, sem dúvida, é uma data que desperta uma ampla gama de emoções e crenças ao redor do mundo. Para muitos, ela é envolta em um manto de mistério e superstição, carregando consigo uma reputação de trazer má sorte. No entanto, para outros, é um dia carregado de fascinação e até mesmo de sorte.

Segundo Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, esse medo do número 13, se chama triscaidecafobia. Algumas pessoas acreditam que ele seja realmente amaldiçoado e, por esse motivo, evitam ao máximo fazer qualquer coisa relacionada a ele.

A especialista ressalta que no tarot, por exemplo, a carta de número 13 representa renovação. Na numerologia, o 13 é formado por dois números positivos, e até existem pessoas que neste dia jogam nas loterias, por acreditarem que esta data é de sorte.

“E no amor, a sexta-feira 13 pode representar a chegada de coisas boas, pelo menos no que depende das simpatias. Sempre mantenha em mente a visualização de momentos felizes, a emissão de boas energias e a confiança na eficácia de cada ritual ou simpatia enquanto os realiza. Esta sexta-feira 13 pode trazer consigo uma aura de positividade e uma capacidade ainda maior de tornar seus desejos realidade”, resume Yara Vieira.

Para aproveitar a energia deste dia, confira as simpatias para o amor recomendadas por Yara Vieira!

1. Simpatia de Santo Antônio para o ex voltar

Acenda sete velas aos pés de Santo Antônio e fale sete vezes (em voz alta) o nome da pessoa que quer de volta. No dia seguinte, com as velas derretidas por completo, jogue no lixo os restos e agradeça a Santo Antônio pela graça recebida.

2. Simpatia dos anéis

Amarre uma fita com o seu nome e da pessoa amada em dois ou mais anéis que você usa regularmente. Coloque em um pires branco com pétalas de uma rosa-vermelha. Estique a mão sobre o pires e faça a oração para sexta-feira 13:

“Deus misericordioso, criaste o amor para dar às pessoas. Não permita que o meu coração machucado volte a sofrer. Olhai por mim e por todos aqueles que sofrem por alguém. Traga o meu amor de volta, ainda mais apaixonado, para que sejamos felizes para sempre. Amém!”. Feita a oração, jogue as pétalas e a fita no lixo, e use os anéis como usava antes.

Rosa-vermelha pode ser usada em simpatia para pedir por amor (Imagem: Sofiaworld | Shutterstock)

3. Simpatia das plantas

Escreva o nome do seu amor em um papel branco, dobre e enterre em um vaso de planta, dizendo o nome da pessoa e pedindo que ela retorne para você. Regue essa planta todos os dias mentalizando o rosto e o nome da pessoa.

4. Simpatia com desenhos

Desenhe em um papel o número de corações correspondentes à sua idade. Em um pires branco, acenda uma vela vermelha e coloque os desenhos do lado do pires. Peça ao anjo da guarda ou a Santo Antônio que ajude a trazer seu amado para você. Assim que a vela derreter por completo, desfaça-se dos restos e guarde os desenhos em uma gaveta de calcinhas. Quando seu desejo se realizar, desfaça-se também do desenho.

5. Simpatia para arrumar namorado

Acenda uma vela branca e, em um prato também branco, coloque três pedaços de frutas secas. Enquanto a vela queima, faça uma oração para a Deusa Frigga, pedindo que lhe arrume um namorado. Quando a vela terminar de queimar, coma todas as frutas e agradeça a ajuda da Deusa.