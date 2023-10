Horóscopo semanal: previsão dos signos de 09 a 15 de outubro de 2023

O Sol em Libra continua em conjunção com Mercúrio e sem outros aspectos. Isso favorece a busca por equilíbrio nas relações, melhora a comunicação e abre mais possibilidades para conhecer novas pessoas e ideias. Vênus permanece em oposição a Saturno, o que sugere desafios nos relacionamentos e impede que diversos setores da vida fluam de maneira equilibrada e harmoniosa.

Além disso, esse movimento convida a olhar para as limitações, inseguranças e imaturidades. Marte permanece em quadratura com Plutão, o que reforça as reações pautadas por dores e feridas profundas. Ao mesmo tempo em que há coragem para enfrentar esses sentimentos, também há uma certa motivação para agir de maneira equivocada, reforçando ainda mais os padrões de comportamentos nocivos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo

Áries

Você terá muita habilidade e disponibilidade para encontrar o equilíbrio necessário nas relações, compreendendo as necessidades do outro sem deixar as suas de lado. Além disso, haverá tendência a ser mais flexível e enxergar os diversos ângulos das situações.

Desse modo, poderá ter mais abertura para mudar os seus posicionamentos e encontrar caminhos que beneficiem a todos. Entretanto, apesar das boas energias, poderão ocorrer situações que lhe trazem limitações e desafios. Portanto, procure encarar e compreender tudo isso, mas sem se deixar dominar por emoções que possam prejudicar a sua saúde.

Será uma boa semana para desenvolver hábitos mais saudáveis (Imagem: kmls | Shutterstock)

Touro

Cuide da saúde e organize a rotina de forma eficaz e prática. Desse modo, conseguirá ter tempo para fazer o que gosta e recuperar a vitalidade. Haverá tendência a grandes movimentos no setor profissional. Poderão surgir boas oportunidades no trabalho, como mudanças e viagens.

Será um bom momento para desenvolver hábitos mais saudáveis. Todavia, haverá alguns desafios. Afinal, você tenderá a estar com as emoções à flor da pele, sentindo grande necessidade de se nutrir do que lhe faz bem. Ao mesmo tempo, irá se deparar com limitações na vida que te impedem de realizar os seus desejos. Logo, procure ter maturidade para lidar com tudo isso.

Gêmeos

Você se envolverá mais com os assuntos familiares nesta semana. Haverá a necessidade de estar em casa e de acolher as próprias emoções. Com isso, será possível se reconectar com as memórias que te lembram quem realmente é.

Os dias serão favoráveis para se harmonizar com a sua autoestima, com os seus dons e com tudo aquilo que te torna único(a). Dessa maneira, aproveite o momento para nutrir as suas qualidades e para fazer atividades que lhe geram prazer e conexão consigo. Cuidado apenas com a possibilidade de se deixar levar pelo ego, querendo tudo ao seu modo e não respeitando a vontade do outro.

Câncer

A tendência será que o início da semana seja movimentado. Afinal, você sentirá a necessidade de sair da rotina, de se aventurar por novos lugares, conhecer pessoas e nutrir a sua mente. Contudo, poderá se deparar com a desesperança e a dificuldade para encontrar o equilíbrio nas relações pessoais.

Além disso, poderá perceber certos bloqueios e limitações mentais. Portanto, se recolha e cuide das emoções, buscando compreender o motivo dos seus desconfortos. Por fim, o momento será favorável para iluminar a relação com o passado e com as memórias. Terá mais habilidade para compreender o que aconteceu e aprender com isso.

Leão

Tenderá a ser um ciclo movimentado e com busca por novidades. No início da semana, o momento será favorável para cuidar do seu bem-estar. Ao mesmo tempo em que perceberá a importância de ser quem é, também compreenderá os benefícios de ter por perto pessoas que lhe trazem segurança e conforto emocional.

Além disso, as emoções poderão ficar mais intensas, afetando a sua vitalidade. Depois, você se envolverá mais com o setor financeiro. Para conquistar a segurança material que almeja, haverá a necessidade de cuidar de tudo o que já conquistou, de se valorizar e de se organizar.

Será uma ótima semana para se conectar com a autoestima (Imagem: kmls | Shutterstock)

Virgem

Você se conectará mais com a sua autoestima, com a necessidade de se valorizar e de se relacionar com o outro. Contudo, diversas limitações irão surgir, podendo te levar a se deparar com inseguranças, sensação de inferioridade, cobranças e solidão.

Logo, para lidar com tudo isso, procure agir com maturidade e autorresponsabilidade, se propondo a fazer o que é preciso e respeitando os seus limites internos e externos. Desse modo, lidará melhor com as situações e poderá aprender lições necessárias e valiosas.

Libra

Semana favorável para a autoestima, para a vitalidade e para dar andamento a projetos que lhe tragam realizações e crescimento. O momento também será propício para cuidar da saúde do corpo e das emoções, praticar esportes e se alimentar bem.

Você estará mais flexível, o que poderá ser benéfico para aprender algo novo, buscar o autoconhecimento e se nutrir de ideias que façam mais sentido para você. Então, se abra para mudanças. No setor financeiro, uma nova fase se iniciará. Ao mesmo tempo em que terá mais energia e coragem para batalhar pelo que deseja, também tenderá a gastar por impulso.

Escorpião

Você enfrentará um período de maior recolhimento. Portanto, finalize os ciclos necessários e volte o olhar para o seu interior, buscando compreender-se melhor e iluminando a relação com os seus medos e fantasmas. Somente assim conseguirá iniciar um novo ciclo com mais clareza e consciência de quem é.

Você terá mais energia para iniciar novos projetos e ir em busca do que deseja. A tendência será que aja de forma mais voltada para os próprios interesses. Contudo, isso poderá ser motivado por feridas e dores profundas conectadas ao medo da rejeição. Assim sendo, atente-se a esses sentimentos e evite tomar atitudes impulsivas.

Sagitário

Você tenderá a enfrentar um período de emoções intensas que afetarão a sua vida de forma geral. Portanto, busque se recolher, compreendendo a importância de sempre cuidar dos sentimentos, mas sem deixar que eles dominem sua maneira de ser e seu desempenho no ambiente profissional.

Ainda nesta fase, os dias serão favoráveis para atividades em grupo, estar com os amigos, trabalhar, bem como se dedicar a algo que te conecte com os seus propósitos e traga benefícios coletivos. Por fim, será uma semana importante para enfrentar e ressignificar os seus medos e fantasmas internos.

Você poderá receber mais reconhecimento nesta semana (Imagem: kmls | Shutterstock)

Capricórnio

A tendência será que o setor profissional continue se destacando em sua rotina. Você poderá receber mais reconhecimento, fechar novos contratos e propostas, bem como viajar a trabalho. Portanto, aproveite o momento e se dedique da melhor forma para conquistar o que almeja para o futuro.

Atente-se apenas à propensão a agir motivado(a) por vingança e medo da rejeição. Afinal, esses sentimentos só te levarão a caminhos desequilibrados. Por isso, mantenha-se firme em seus valores. Por fim, ainda haverá desafios na vida afetiva. No entanto, você começará a ter mais esperança e confiança.

Aquário

Você viverá uma fase de muito entusiasmo e otimismo, bem como produtividade para realizar os sonhos, aumentar o conhecimento, viajar e se aventurar por novos caminhos. Entretanto, busque direcionar o seu foco. Desse modo, evitará iniciar diversas coisas sem finalizar nenhuma e controlará melhor os seus gastos.

Será um bom momento para prestar concursos e realizar provas em geral. Por fim, o período será um tanto delicado no setor afetivo. Isso porque tenderá a se deparar com sombras e traumas, aflorando assim as suas inseguranças e angústias. No caso, dependendo de como essa tendência está te afetando, busque suporte para lidar com ela.

Peixes

Você viverá um período desafiador, no qual terá um contato maior com o lado obscuro da sua alma. Ao mesmo tempo, poderá ter mais consciência do que precisa transformar em sua vida, das situações que devem ser finalizadas e de quais comportamentos e sentimentos tem que se desapegar.

No setor afetivo, os obstáculos se farão presentes. Haverá tendência à insegurança, bloqueios, limitações e dificuldades para encontrar o equilíbrio e a harmonia que tem buscado. Por mais desafiador que seja, o momento será importante para amadurecer e lidar com tudo isso de forma consciente.

Por astróloga Thaís Mariano