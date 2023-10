2 técnicas de limpeza e equilíbrio para o lar

As energias positivas desempenham um papel fundamental no bem-estar e na harmonia de nossa casa. Elas influenciam diretamente nosso estado de espírito, a qualidade de nossos relacionamentos e até mesmo nossa saúde física e mental. Dessa forma, ela se torna um refúgio acolhedor e inspirador, onde nos sentimos revitalizados e motivados. Por isso, o Mestre Ravi Vidya ensina duas técnicas de limpeza e positivação para manter o equilíbrio no lar. Confira!

1. Mantenha a casa em ordem

O primeiro passo é manter a casa sempre limpa e organizada. A bagunça atrai energias e espíritos negativos que se afinizam com a desordem e se alojam nos cômodos, promovendo o caos. Arrume a cama ao levantar-se e guarde os objetos após o uso. Assim, perceberá que a organização facilita a sua vida e muda a energia do ambiente.

O sal grosso é um poderoso aliado na limpeza energética do lar (Imagem: images72 | Shutterstock)

Limpe os ambientes com sal grosso

A primeira etapa da limpeza espiritual em seu lar começa com a lavagem dos cômodos com sal grosso. Isso porque ele possui propriedades capazes de remover qualquer energia negativa alojada na casa.

Para isso, dilua dois punhados de sal grosso em um balde de água e, com auxílio de um pano, limpe o chão da sua casa de dentro para fora, mandando embora tudo o que você não quer. Sempre mentalize toda a energia negativa saindo, para reinarem apenas a paz e as boas vibrações.

2. Recarregue a casa com boas energias

Depois do descarrego das energias ruins, é preciso recarregar sua casa com boas energias. Utilize alfazema diluída em um pouco de água e passe também em toda casa, desta vez, da porta de fora para dentro. A alfazema tem o poder de equilibrar e trazer bons fluídos energéticos ao lar.

Por Mestre Ravi Vidya

É médium e conselheiro espiritual. Passeou por diversas religiões e absorveu conhecimentos que hoje repassa aos seus seguidores. Ravi Vydia faz atendimentos e consultas espirituais com o auxílio das cartas.