Mapa Astral: entenda o significado de alguns aspectos importantes

Para interpretar o Mapa Astral, além de conhecer sobre as características de cada signo, também é importante saber o que representa os posicionamentos Lilith e Quíron, o Meio do Céu e os planetas, pois eles também podem dizer muito sobre a personalidade e a caminhada de cada pessoa.

Por isso, a seguir, a astróloga Bárbara Christan explica sobre cada um desses aspectos. Confira!

Lilith

Representa o lado sombrio da Lua e da nossa personalidade, características nossas ou de alguém próximo que podem nos levar à ruína. É a sedução que engana, confunde e aprisiona, ou pode ser o ponto de sublimação quando bem trabalhada.

Quíron

É o ponto de cura do Mapa Natal. Representa uma ferida na alma, uma doença incurável do corpo mental, astral ou físico. O que a pessoa consegue curar nos outros, dificilmente resolve em si. Mas, à medida que ajuda o próximo, pode ajudar a si.

Meio do Céu

O Meio do Céu, ou casa 10, é o ponto mais alto do mapa. É a evolução da pessoa. É onde estão localizadas as metas de vida, objetivos, desejos e inclinações de carreira. Diz muito sobre a relação com o pai, sobre as capacidades e qualidades profissionais, sobre como queremos ser reconhecidos socialmente e sobre a nossa imagem pública.

O signo do Meio do Céu determina a maneira com a qual a pessoa vai ascender profissionalmente, com a ajuda das características daquele signo. Por exemplo, quem tem Meio do Céu em Gêmeos, precisa sempre trabalhar a comunicação e a interação com as pessoas em qualquer atividade que exerça. Um médico com Meio do Céu em Gêmeos pode ser um bom palestrante, por exemplo.

Significado dos planetas

Sol

O Sol é a individualidade, a essência, o gerador das vontades e anseios mais profundos do ser. É o brilho pessoal, a maneira que viemos contribuir para o mundo, nosso modo de autoafirmação e como Deus nos enxerga.

Lua

A Lua representa nossa energia emocional voltada à adaptabilidade para receber os raios solares. É a coagulação das vontades do Sol. Representa nosso passado e nossa mãe, pois é um planeta kármico. Também simboliza as reações da nossa personalidade.

Mercúrio rege a comunicação (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Mercúrio

Mercúrio representa a nossa mente e raciocínio. É a forma como nos comunicamos, as transações comerciais e a tecnologia.

Vênus

Vênus representa nossos valores emocionais e morais, a beleza, a estética, os relacionamentos amorosos e os negócios. É o nosso poder de atração material, a busca do prazer e como demonstramos afeto.

Marte

Marte representa nossa força interior de conquista e querer. É o modo como agimos para atingir nossos objetivos. É o nosso guerreiro interior; planeta que corta tudo que não é necessário para a evolução. Fala do ato sexual.

Júpiter

Júpiter representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. É o acreditar e o realizar. É o exagerado do zodíaco. É o acelerador de nossas vontades, sonhos e planos. É o que nos dá coragem para colocar em prática.

Saturno representa trabalho e amadurecimento (Imagem: Beyond Space | Shutterstock)

Saturno

Saturno é o bom velhinho dos planetas. É o senhor tempo, muito temido e criticado, mas justo e firme com quem segue as normas. É a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência e a dedicação. É o trabalho e o amadurecimento. É o freio necessário para refletirmos onde estamos, aonde queremos ir e o que fazer para chegar lá.

Urano

Urano é o planeta geracional, a mente universal. Rege o progresso, a evolução científica e tecnológica e a eletricidade. São os desejos de liberdade e individualidade, a rebeldia, o fanatismo. É a vontade de cortes e quebras de padrões, os imprevistos, a revolução e a transcendência para um nível mais elevado de consciência.

Netuno

Netuno é o amor universal. São as sensações, as emoções, os sentimentos e as percepções. São as ilusões e desilusões e o amor pela humanidade. Pode trazer uma nebulosidade nos assuntos, confusão, desprendimento e vulnerabilidade. Oferece alta criatividade, imaginação e habilidades mediúnicas.

Plutão

Plutão é a vontade universal, renascimento e transformação. Regenera e transmuta o que é preciso, de forma intensa e profunda. Renasce de suas cinzas, chega fazendo barulho, causando dor e destruição, mas sempre ambicionando a cura.