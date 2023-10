Descubra a casa e o planeta de cada signo do zodíaco

A Astrologia não se limita ao estudo do signo solar: explora as interações complexas entre planetas, casas astrológicas e configurações individuais. O mapa astral completo, que inclui o signo lunar e outros aspectos planetários, oferece uma compreensão mais rica e precisa da personalidade e do destino de cada indivíduo.

Nesse sentido, cada signo do zodíaco possui uma conexão única com um planeta e uma casa astrológica, que influenciam a personalidade dos indivíduos e as experiências ao longo da vida. Marcia Fervienza, especialista em Astrologia, explica o significado de cada casa e planeta. Confira!

Áries

Planeta: é regido por Marte, o planeta da ação.

Casa 1: a casa natural do signo de Áries é a casa 1. Esta casa se relaciona com o corpo físico e com a maneira como começamos as coisas em nossa vida.

Touro

Planeta: é regido por Vênus, que em Touro se refere aos nossos bens materiais, aos nossos valores e ao amor em sua versão mais material.

Casa 2: Touro se relaciona com a casa 2, que fala dos nossos meios produtivos, do nosso dinheiro e dos valores materiais.

Gêmeos

Planeta: é regido por Mercúrio, que aqui representa os processos abstratos de pensamento.

Casa 3: Gêmeos se relaciona com a casa 3, que é a casa da maneira como pensamos e como nos relacionamos com o nosso meio ambiente imediato.

Câncer

Planeta: é regido pela Lua, que representa nossos sentimentos e emoções.

Casa 4: Câncer se relaciona com a casa 4, que representa a nossa infância e o nosso lar de origem, bem como o nosso mundo emocional.

Saiba qual é o planeta de cada signo (Imagem: PeachShutterStock | Shutterstock)

Leão

Planeta: é regido pelo Sol, que representa a nossa energia consciente.

Casa 5: Leão se relaciona com a casa 5, que fala dos filhos, dos prazeres e dos romances.

Virgem

Planeta: é regido por Mercúrio, que em Virgem representa o lado concreto e a manifestação dos nossos processos de pensamento (que se manifestam somente em forma de ideias em Gêmeos).

Casa 6: Virgem se relaciona com a casa 6, que fala do nosso corpo físico, da rotina e do ambiente de trabalho.

Libra

Planeta: é regido por Vênus, que aqui representa o amor em sua versão mais relacional, a beleza, a harmonia e as nossas relações em geral.

Casa 7: Libra se relaciona com a casa 7, que é a casa do outro e dos relacionamentos estáveis.

Escorpião

Planeta: é regido por Plutão, que representa como lidamos com perdas e transformações. Plutão indica também nossos processos mais inconscientes e nossa energia, tanto de destruição quanto de reconstrução.

Casa 8: Escorpião se relaciona com a casa 8, que é a casa dos bens compartilhados, do dinheiro do outro e da forma como nos entregamos no amor.

Sagitário

Planeta: é regido por Júpiter, que representa o nosso lado bom, no qual somos generosos.

Casa 9: Sagitário se relaciona com a casa 9, que é a casa do estrangeiro, das leis, das nossas crenças e dos estudos superiores.

Capricórnio

Planeta: é regido por Saturno, que se relaciona com a maneira como lidamos com figuras de autoridade, como lidamos com a responsabilidade e a imagem que projetamos socialmente.

Casa 10: Capricórnio se relaciona com a casa 10, que é a casa da nossa imagem pública, reputação, carreira e destino de vida.

Aquário

Planeta: é regido por Urano, que representa as inovações, a energia elétrica, os pensamentos futuristas e o lado extremo da criatividade.

Casa 11: Aquário se relaciona com a casa 11, que é a casa dos grupos a que pertencemos e dos amigos.

Peixes

Planeta: é regido por Netuno, que representa o imponderável, aquilo que é maior que a gente, que é intangível e não tem forma. Relaciona-se aos processos inconscientes e criativos. Fala dos sentimentos que se relacionam com o todo, e não com um indivíduo somente (amor universal, compaixão universal etc.)

Casa 12: Peixes se relaciona com a casa 12, que é a casa do imponderável, dos nossos processos inconscientes, do intangível e daquilo que não é óbvio para a gente.