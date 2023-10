Horóscopo semanal: previsão dos signos de 16 a 22 de outubro de 2023

O Sol em Libra faz conjunção com Mercúrio e Marte e quadratura com Plutão. Isso indica uma fase tensa que pede atenção. Comportamentos radicais e impulsivos podem levar a grandes desequilíbrios. Além disso, a tendência é que ocorram ações nocivas devido ao ressurgimento de feridas emocionais. Portanto, é essencial voltar o olhar para o interior e buscar caminhos para ressignificar as feridas e lidar com as sombras.

Vênus permanece em oposição a Saturno, sugerindo desafios nos relacionamentos, insegurança e dificuldade de autovalorização. Ao mesmo tempo, esse movimento também ressalta a importância de lidar com as relações de maneira consciente e madura.

Marte permanece em quadratura com Plutão e faz conjunção com o Astro-Rei, o que sugere tendência ao aumento de conflitos que podem resultar em um maior número de violência.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Apesar dos seus esforços para encontrar mais equilíbrio nos relacionamentos, você irá se deparar com feridas emocionais que afloram inseguranças. Desse modo, poderá ter reações impulsivas e agressivas com o outro. Portanto, atente-se a essa questão, especialmente no início da semana. Afinal, será nesse período que você tenderá a estar mais sensível.

Além disso, procure formas de controlar os ânimos e busque trabalhar as suas dores na tentativa de ressignificá-las. No setor financeiro, continue tendo cautela com os gastos excessivos. Tente também aproveitar a sua dose extra de energia para ir em busca do que lhe traz segurança e conforto material.

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Yaum Kumar Verma | Shutterstock)

Touro

Você se envolverá mais com o setor afetivo e haverá um forte desejo em se relacionar. Ao mesmo tempo em que buscará por mais equilíbrio no relacionamento, também tenderá a agir de maneira impulsiva e agressiva para fazer valer a sua vontade.

De modo geral, ao longo deste período, a inclinação será que ocorra o aumento de conflitos e dificuldades na comunicação. No caso, busque formas de lidar com o excesso de energia. Com isso, poderá acalmar os ânimos, bem como direcionar o foco para as suas conquistas em vez de entrar em discussões. Por fim, atente-se à tendência ao excesso de autocrítica, pois ela poderá abalar a sua autoestima e te irritar.

Gêmeos

Será o momento de organizar a sua rotina. Contudo, haverá tendência a ânimos exaltados e dificuldades para gerenciar o excesso de energia. Com isso, poderá se comprometer com mais atividades do que realmente pode cumprir, afetando assim a sua saúde e produtividade.

A tendência será que a insegurança venha à tona, podendo te levar a acumular tarefas para agradar o outro. Para lidar com esses desafios, procure ferramentas que te auxiliem a liberar o excesso de energia, como as atividades físicas. Além disso, esteja consciente de todos esses desafios, pois assim poderá evitá-los.

Câncer

Você entrará em uma fase intensa e emocionante, na qual buscará por tudo aquilo que faz o seu coração vibrar. Haverá tendência a se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou por algo. Além disso, a criatividade e a conexão com a sua essência estarão em alta. Será um bom momento para desenvolver o amor-próprio.

Entretanto, a propensão será que alguns desafios surjam, abalando assim a forma como se vê e aflorando inseguranças, especialmente no setor afetivo. Com isso, poderá agir de maneira impulsiva na intenção de se defender das dores. No caso, para enfrentar os desafios e se libertar dos comportamentos nocivos, será preciso coragem para ressignificar as suas aflições.

Leão

Será o momento de organizar as memórias e as emoções, se voltando para o seu interior. O desejo de ficar em casa e na companhia dos entes queridos estará em alta. Ainda nesta fase, haverá alguns desafios. Além disso, a tendência será que os ânimos se exaltem e gerem conflitos que afloram feridas emocionais em você e em seus familiares.

Por fim, haverá a possibilidade de se deparar com sentimentos dolorosos guardados há muito tempo, terminando por agir de maneira intensa e agressiva. Para equilibrar essas questões, atente-se ao seu interior e às sensações nocivas que surgirem, procurando ajuda para lidar com elas.

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Yaum Kumar Verma | Shutterstock)

Virgem

Os desafios relacionados à sua autoestima continuarão nesta semana. Diante disso, busque desenvolver cada vez mais maturidade e senso de realidade para lidar com eles, mas sem se deixar levar pelo pessimismo. Além disso, um ciclo de grandes movimentos se iniciará.

Haverá o desejo de sair da rotina, conhecer novos lugares e pessoas, bem como alimentar a mente e a curiosidade. No entanto, atente-se à tendência em se envolver em diversas atividades. Afinal, poderá sobrecarregar-se, deixar a sua mente agitada e aflorar inseguranças. Por fim, dores antigas poderão ressurgir, o que irá te irritar. Logo, observe esses sentimentos e tenha coragem para lidar com eles.

Libra

Você se envolverá mais com o setor financeiro nesta semana. Será o momento de fazer um balanço da forma como tem lidado com o seu dinheiro, bem como do que precisa para manter o que possui e conquistar o que ainda quer. Outros assuntos em alta serão sobre o que te sustenta internamente, os seus valores internos e o que lhe traz segurança.

Todavia, você precisará lidar com situações que te movem para mudanças indesejadas e com sentimentos incômodos, como insegurança e o medo da perda. Por fim, atente-se à tendência a gastar por impulso na intenção de mascarar o contato com o que não quer. Além disso, tenha coragem para lidar com as suas dores, pois só assim se libertará delas.

Escorpião

Após um período de encerramentos em sua vida, você renascerá. Será o momento de dar andamento aos seus projetos, bem como fortalecer o autoconhecimento e a imagem que passa para o mundo. Você terá muita coragem e disposição para fazer valer a sua vontade e ir em busca dos seus sonhos.

Contudo, apesar das boas energias, poderá se deparar com situações que te conectam com dores e feridas internas, o que irá gerar bastante incômodo e insegurança. Com isso, a forma como se vê poderá ser afetada. Por mais desafiador que seja, será uma fase importante para encarar e ressignificar as suas dores.

Sagitário

Após um período voltado para as atividades coletivas, você agora sentirá a necessidade de se recolher. Isso porque estará mais sensível às energias externas. Portanto, procure voltar o olhar para o seu interior, acolher as suas emoções, se dedicar às práticas espirituais e se organizar. Caso trabalhe com essas dicas, por volta da metade da semana, poderá desfrutar de mais energia e disposição.

Ainda nesta fase, apesar dos trabalhos em grupos continuarem favorecidos, eles poderão despertar em você inseguranças e levar a conflitos e desentendimentos. Por fim, tenha cautela com as suas ações, pois elas poderão ocorrer de forma egoísta, autocentrada e competitiva.

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Yaum Kumar Verma | Shutterstock)

Capricórnio

Ao longo desta semana, a tendência será que a energia voltada para as conquistas profissionais continue. Você poderá se sentir mais confiante sobre as suas escolhas e sobre o caminho que deseja trilhar. No entanto, cuidado para não entrar em disputas de poder e para não agir de forma soberba, arrogante e impulsiva.

Afinal, tudo isso só irá gerar tensões e desentendimentos. Procure também observar as situações que afloram angústias e inseguranças que podem levar a esses movimentos agressivos. Ainda, busque direcionar a sua energia com consciência e coragem para aquilo que deseja.

Aquário

Uma fase de atenção e cuidado se iniciará no setor afetivo. Você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma. Além disso, dores e feridas de relacionamentos passados poderão aflorar e abalar a sua autoestima.

Apesar dos desafios, esse momento será importante para olhar para as suas sombras com mais amorosidade, compreendendo as situações vividas e buscando um olhar mais compreensivo para elas. Desse modo, poderá se harmonizar com os comportamentos nocivos que possui, se comprometendo a deixá-los para trás. Busque o autoconhecimento e se dedique ao aprimoramento pessoal.

Peixes

Nesta semana, você irá se deparar com desafios e com o lado obscuro da sua alma. No entanto, também haverá mais coragem para lidar com essas dores e se libertar de situações e comportamentos nocivos. Logo, procure usar a sua energia para compreender os aprendizados que as feridas lhe trazem e para recomeçar com mais força e consciência da sua potência.

Ainda nesta fase, os dias serão favoráveis para se libertar dos hábitos nocivos e iniciar um caminho mais saudável, tanto físico quanto mental. No setor afetivo, alguns bloqueios poderão frustrar as suas expectativas. Ao mesmo tempo, eles te ensinarão a ter um olhar mais maduro e realista para a relação.

Por astróloga Thaís Mariano