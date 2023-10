Horóscopo semanal: previsão dos signos de 23 a 29 de outubro de 2023

O Sol no signo de Escorpião faz conjunção com Mercúrio e Marte, quadratura com Plutão e oposição a Júpiter. Escorpião é um signo que representa o contato com o lado obscuro da alma; por isso, a semana pede atenção e cautela com as ações cotidianas. Isso porque os temores internos podem aflorar com mais facilidade, gerando inseguranças, medo do abandono e da rejeição, bem como desencadear atitudes impulsivas e desequilibradas.

Horóscopo prevê uma semana de desafios nas relações

Vênus finalmente encerra a tensão com Saturno e segue em aspecto positivo com Júpiter, o que tende a ser muito bom. Contudo, Vênus faz oposição à Lua no meio da semana, indicando tendência a dificuldades para encontrar o equilíbrio nas relações devido a conflitos emocionais.

Marte permanece em quadratura com Plutão, o que pede cautela e observação nas ações. Afinal, elas podem desencadear conflitos intensos e bem dolorosos. Além disso, é importante direcionar a energia para olhar as dores e as angústias com coragem.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você entrará em uma nova fase. Será o momento de lidar com o lado obscuro de sua alma. Para isso, procure ter coragem e consciência para se libertar de padrões de pensamento e comportamento nocivos. Além disso, se conscientize das suas dores e traumas, afinal somente assim conseguirá acessar a luz que habita dentro de você.

Haverá tendência a ações impulsivas e precipitadas que poderão te conduzir a um caminho de maiores desafios. Portanto, cuide das emoções e das energias. Ademais, volte-se internamente para compreender os gatilhos que podem te levar a atitudes nocivas.

Touro

O desejo de encontrar mais equilíbrio nas relações se fará presente nesta semana. Entretanto, apesar dos seus esforços para que isso ocorra, poderá se deparar com inseguranças, medo da rejeição e do abandono, bem como o contato com dores e feridas antigas.

Tenha cuidado com essas questões, pois assim poderá lidar melhor com elas e evitar ações desequilibradas desencadeadas pelas sensações incômodas. Volte-se para o seu interior e busque o autoconhecimento na intenção de compreender o que precisa ser transformado. Desse modo, conseguirá obter mais harmonia nas relações.

Previsão da semana para o signo de Gêmeos (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Gêmeos

A tendência será que a sua rotina continue agitada nesta semana. Ao mesmo tempo que isso lhe trará disposição e coragem para realizar as atividades cotidianas, você também poderá se comprometer com mais tarefas do que consegue cumprir, o que irá gerar tensão e afetar a sua saúde. Logo, atente-se e respeite os seus limites.

No ambiente profissional, haverá a possibilidade de disputas de poder. Além disso, o excesso de competitividade poderá prejudicar a produtividade e gerar conflitos desnecessários. Também poderá se deparar com inseguranças e medo da rejeição, duvidando da sua capacidade. Para lidar com tudo isso, busque acolher e ressignificar os seus sentimentos.

Câncer

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de trazer mais harmonia ao lar e para as relações familiares, além de um olhar mais amoroso e acolhedor para as suas memórias e experiências passadas. Haverá mais habilidade de sua parte para compreender as necessidades do outro e, com isso, encontrar um caminho de equilíbrio e respeito.

Você viverá uma intensa conexão com a sua essência. Devido a isso, poderá sentir a necessidade de se autoafirmar e de fazer tudo a seu modo, gerando conflitos nas relações. Sendo assim, atente-se à tendência a agir de maneira egoísta e prepotente.

Leão

Você viverá uma fase intensa e agitada no ambiente familiar. Haverá a possibilidade de que os ânimos estejam mais exaltados e que haja mais desentendimentos e discussões. Ainda neste período, a tendência será que dores antigas ressurjam e te abalem de forma significativa.

Apesar dos desafios, essa será uma oportunidade para encarar as feridas e buscar um novo significado para elas de maneira madura e consciente. Quanto mais se propor a olhar para essas dores e trabalhar nelas, menos conflitos ocorrerão. Por fim, procure não se envolver em brigas que não são suas e respeitar os limites dos outros.

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Virgem

Você poderá usufruir de um período que tende a ser benéfico e harmonioso para a construção da autoestima. Contudo, tenderá a sentir inseguranças e oscilações no humor, mas isso será passageiro. No caso, procure olhar para si com amorosidade, harmonizando a sua forma de ser.

Você viverá momentos bem agitados e haverá a necessidade de sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas. Além disso, sua curiosidade ficará mais aguçada e terá mais flexibilidade para aprender algo novo, porém, tenha cuidado com o excesso de atividades e estudos.

Libra

Você poderá enfrentar um período de finalizações. Contudo, nesta semana, a tendência será que os desafios diminuam. Os encerramentos ocorrerão de uma maneira mais leve, trazendo o sentimento de abertura para o novo.

O setor financeiro receberá mais atenção de sua parte, porém haverá a possibilidade de tensões, bem como gastos exagerados na intenção de suprir alguma carência. Portanto, atente-se a essas questões e busque fortalecer os seus valores. Dessa maneira, poderá direcionar a sua energia para alcançar a estabilidade e a segurança que busca.

Escorpião

Com o Sol no seu signo, você se sentirá com mais energia. Além disso, seu brilho pessoal estará em alta e tudo o que parecia um tanto estacionado começará a se movimentar. Todavia, a tendência será que tanta energia e otimismo te levem a assumir mais compromissos do que consegue cumprir. Assim sendo, procure ter discernimento.

Além disso, tenha cuidado com a tendência a querer impor sua vontade, afinal isso poderá criar conflitos desnecessários com o outro, especialmente nas relações mais íntimas. Por fim, o momento será favorável para estar com os amigos e para se conectar com pessoas que tenham ideais em sintonia com os seus.

Sagitário

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de se recolher, de voltar a atenção para o seu interior e fazer um profundo mergulho em sua alma. Ao longo deste período, você estará bem sensível energeticamente e emocionalmente. Diante disso, cuide-se mais, evite locais com muita gente e aumente suas práticas espirituais.

De modo geral, esta será uma etapa de finalizações, pois poderá perceber os padrões que precisam ser encerrados. Por fim, poderá se sentir um tanto confuso(a) sobre como agir. Logo, para se fortalecer em suas escolhas, busque ajuda terapêutica e o autoconhecimento.

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Capricórnio

O foco no setor profissional e a disposição para batalhar pelo o que deseja estarão em alta. Todavia, a tendência a agir de forma um tanto precipitada e até arrogante também estará presente. Portanto, atente-se a essas questões, pois elas poderão gerar conflitos e disputas desnecessárias.

Além disso, procure estar consciente do que realmente quer, direcionando o seu foco para isso, sem se deixar levar pelo desejo de competir com o outro. Os dias serão favoráveis para valorizar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, aproveite para viajar a algum lugar de que gosta.

Aquário

Você viverá um período intenso e terá muita energia para batalhar por aquilo em que acredita, reafirmar suas verdades e ir em busca de crescimento. Será um bom momento para realizar provas, prestar concursos, fazer viagens ou iniciar um novo estudo.

Tenha atenção e cautela para direcionar sua energia com foco e discernimento, caso contrário, poderá se envolver em diversas atividades aleatórias e desperdiçar a sua energia sem conseguir o resultado que gostaria. No setor afetivo, você viverá uma fase desafiadora. Porém, ao mesmo tempo, poderá olhar com mais amorosidade para as suas dores e sombras, conseguindo assim ressignificá-las.

Peixes

Você irá se deparar com as suas sombras e dores com maior frequência e intensidade. Ao mesmo tempo, existirá mais coragem para lidar com essas questões, construindo um olhar mais maduro e consciente para elas. Entretanto, esses sentimentos poderão gerar irritabilidade, o que fará com que transfira essa irritação para pessoas próximas, portanto atente-se a isso.

No setor afetivo, a tendência será que o cenário fique mais favorável. Você poderá compreender melhor as necessidades do outro e as suas, buscando um caminho de equilíbrio. Contudo, isso apenas será possível caso harmonize as suas emoções.

Por Thaís Mariano