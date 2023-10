Conheça as principais características do signo de Escorpião

Questionadoras, otimistas, intensas e misteriosas, as pessoas de Escorpião conseguem enxergar o que está no inconsciente do outro. Além disso, possuem “um olhar hipnótico e são capazes de acessar facilmente a própria sombra”, comenta a astróloga Thaís Mariano.

Os escorpianos costumam ser o centro das atenções e contagiam as pessoas ao redor com a forte energia que emanam. Segundo a astróloga, talvez seja por isso que o signo é tão mal-interpretado. Contudo, a energia dos nativos que vem à tona é o que realmente precisa ser visto pelos outros.

Necessidade de controle e bons investigadores

Os escorpianos são fortes e possuem imensa capacidade de transformação. No entanto, “por trás da aparência imponente, há uma grande necessidade de controle e o medo de serem rejeitados”, analisa Thaís Mariano.

Ademais, os nativos de Escorpião são fascinados pelo mistério e pelo mundo espiritual e metafísico. Eles são bons investigadores, além de terem uma ótima capacidade de enxergar o que está oculto e perceber detalhes que outras pessoas não veem facilmente.

Características que precisam desenvolver

Assim como os demais signos do zodíaco, Escorpião também tem características que precisa desenvolver. Um grande exemplo é a forma como esses nativos lidam com as suas sombras.

“O signo rege a escuridão, o inconsciente e os tabus, porém entra em grandes crises existenciais e cria crise onde não tem”, esclarece a astróloga. Por isso, precisa aprender a lidar com as próprias emoções, para não se fechar demais dentro de si.

Os escorpianos também devem desenvolver a capacidade de se desapegar. “Para lidar com tanta intensidade, é necessário harmonizar essas águas tumultuosas com terapia e muita espiritualidade consciente”, pontua Thaís Mariano.

Mulher de Escorpião

O ar de mistério fica evidente na escorpiana, que esbanja intensidade e profundidade em tudo o que faz. Além disso, essa nativa não gosta de superficialidade. Ao se relacionar com alguém, a mulher de Escorpião espera encontrar a mesma entrega. Quando isso não ocorre, suas sombras são despertadas – o que pode torná-la vingativa.

Leal e dedicada, a escorpiana também pode se deixar levar pela possessividade, comprometendo assim os seus relacionamentos. Ademais, essa nativa é desconfiada e sempre procura algo que esteja errado. Portanto, “ela precisa estar em um ambiente em que possa liberar as suas forças”, ressalta Thaís Mariano.

Os homens de Escorpião costumam ser intensos e orgulhosos (Imagem: chekart | Shutterstock)

Homem de Escorpião

Apesar de demonstrar autoconfiança, força e dureza, o escorpiano tem muita necessidade de afeto, aceitação e amor. “Por trás da máscara de fortaleza, há um ser de extrema sensibilidade que não deixa transparecer que está ferido”, relata a astróloga.

A sensibilidade desse homem pode ficar mais evidente nas relações, pois têm dificuldades em lidar com pessoas independentes. Contudo, ao mesmo tempo, respeita a força delas.

Devido à sua intensidade e dificuldade para demonstrar sentimentos, o escorpiano pode se tornar uma pessoa difícil de conviver. “Quando está magoado, consegue ferir profundamente as pessoas com que se relaciona”, afirma Thaís Mariano.

Escorpianos no amor

Os nativos de Escorpião são sensuais e misteriosos. “Procuram pessoas que possam entender a intensidade deles e não costumam gostar de relações superficiais”, conta Thaís Mariano.

Além disso, eles tentam viver tudo de forma intensa e apaixonada. “Isso os leva a um grande desafio: a necessidade de controle, incluindo o ciúme e a possessividade. Querem controlar até o que o outro pensa e sente”, aponta a astróloga.

Entregam-se ao amor quando se sentem seguros

Os escorpianos possuem muita dificuldade em lidar com a rejeição. Logo, isso pode atrapalhar os relacionamentos. “Mas, quando se sentem seguros e correspondidos, são intensos, dedicados e se entregam de corpo e alma”, esclarece Thaís Mariano.

Esses nativos também gostam de jogos de sedução e de apimentar a relação. “Escorpião é o signo ligado ao sexo, e a sensualidade deles é erótica e profunda. Os escorpianos conquistam o outro através de um olhar”, conclui a astróloga.