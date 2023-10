4 profissões ideais para o signo de Escorpião

Escorpião é o oitavo signo do zodíaco. Questionadores, otimistas, intensos e misteriosos, os escorpianos conseguem enxergar o que está no inconsciente do outro. Além disso, a meta deste nativo é se aprofundar.

“Os escorpianos tendem a ter uma incrível capacidade investigativa. Isso porque o arquétipo desse signo representa um mergulho nas profundezas e uma habilidade para ir profundamente nas questões que lhe despertam interesse”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Ainda segundo a especialista, esses nativos são obstinados e se dedicam muito para solucionar questões pendentes. Sendo assim, as profissões que mais se alinham com eles são:

1. Psicólogo

Esses nativos têm facilidade para acessar o inconsciente do outro, buscando compreender os medos, traumas e bloqueios, bem como trazer uma luz para a vida alheia.

2. Investigador criminal e detetive

Essas profissões se alinham aos escorpianos, pois eles têm habilidades investigativas e capacidade de enxergar detalhes que passam despercebidos aos olhos alheios.

Os escorpianos costumam ter uma boa capacidade de convencimento (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

3. Mágico e hipnólogo

As pessoas de Escorpião têm habilidade para se conectar com o mundo extrafísico, bem como a capacidade de convencimento.

4. Médico legista

O signo de Escorpião representa o arquétipo da morte e, por isso, não é raro que os nativos tenham interesse em áreas que trabalham com o final da vida.