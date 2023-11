4 rituais para se proteger de ataques espirituais no Halloween

No mês de outubro, o mundo se prepara para a festividade mágica do Halloween. Essa celebração, repleta de lendas e mitos, também traz consigo a crença de que os véus entre os mundos dos vivos e dos mortos se tornam mais tênues, tornando as pessoas mais suscetíveis a influências espirituais.

“Embora seja comemorado de diversas maneiras em diferentes culturas, muitas vezes envolve o reconhecimento dos espíritos, dos mortos e do sobrenatural”, explica a cigana Kélida Marques. Ainda segundo ela, devemos ter atenção redobrada durante este período: “[…] cuidar de sua proteção espiritual pode ajudar a evitar energias negativas, influências indesejadas e encontros perturbadores com o desconhecido”.

A seguir, Kélida Marques ensina 4 formas de se proteger espiritualmente durante a festividade!

1. Utilize amuletos e talismãs

Kélida Marques enfatiza a importância de carregar amuletos ou talismãs que possam ajudar a afastar energias negativas. Os mais comuns incluem a cruz, o olho grego e o trevo-de-quatro-folhas. Esses objetos têm sido usados ao longo da história como proteção contra influências espirituais indesejadas.

2. Faça uma limpeza espiritual

Limpeza energética é uma prática importante para se livrar de energias negativas. A cigana sugere a queima de ervas sagradas, como sálvia, para purificar o ambiente e o próprio corpo. Realizar uma limpeza espiritual antes de sair para celebrar o Halloween pode criar uma barreira protetora contra energias indesejadas.

Meditação ajuda a fortalecer as energias e cria um escudo espiritual (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Pratique a arte da visualização e a meditação

A especialista incentiva a prática da visualização positiva e da meditação. Ao visualizar-se cercado por uma luz branca protetora, você pode fortalecer sua própria energia e criar um escudo espiritual contra influências negativas.

4. Mantenha o respeito pelas tradições

Por fim, Kélida Marques destaca a importância de respeitar as tradições e os rituais que envolvem o Halloween. Ao fazê-lo, você estará em harmonia com as forças espirituais que permeiam essa data em vez de atraí-las de forma negativa.

Por Alice Veloso