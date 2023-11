Horóscopo Chinês: confira as tendências para o mês de novembro

O ano de 2023 tem a energia do Coelho de Água Yin, mas cada mês tem a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Novembro traz as influências mais profundas que o signo do Javali pode apresentar. Porém, antes de falar sobre essa atuação, vejamos um pouco mais sobre esse animal.

“O décimo segundo ramo da Astrologia Chinesa é simbolizado pelo signo do Javali, chamado pelos chineses de Hai. Um dos pontos marcantes é, sem dúvida, a generosidade. Outra característica que pode também identificar a pessoa nascida sob este signo é a honestidade”, conta Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Ainda segundo a especialista, os nativos de Javali estão sempre dispostos a ajudar e ouvir os problemas dos outros, assim como oferecer conselhos. Além disso, apresentam um aspecto calmo, são tolerantes, compreensivos, comprometidos e têm inclinação ao serviço social. No entanto, eles também têm um lado mais egoísta, no qual valorizam demais os bens materiais na intenção de servir aos prazeres, e podem ter dificuldades para aceitar limites.

A consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa lembra que o “elemento da Madeira está intensamente presente nesse segundo semestre de 2023 e insere influências em cada signo”. A seguir, ela conta quais são as tendências para os nativos em novembro. Confira!

Rato

O Rato é curioso por natureza e hábil por enfrentar dificuldades que surgem em seu caminho. O elemento Água do signo de Javali dará movimento e dinâmica no dia a dia para este nativo. No caso, será necessário se atentar para equilibrar esse elemento, pois ele poderá ser muito impactante na comunicação e na estabilidade das emoções.

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente é conservador e busca ser naturalmente independente. Ao longo deste mês, este nativo deverá saber lidar com algumas surpresas. Saber improvisar conforme suas habilidades será necessário para se sair bem nos desafios que aparecerão.

A energia do nativo de Tigre será movimentada pela comunicação (Imagem: ClassicVector | Shutterstock)

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Em novembro, a energia dele será alimentada pelos movimentos de comunicação, seja por meio da oratória, da escrita ou da corporalidade. De modo geral, esses formatos comunicativos irão servir para expressar seus sentimentos.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente.

O signo de Javali será um grande aliado. Isso porque ele irá beneficiar este nativo com algumas energias, que servirão para harmonizar sua ação e o seu sentir. Portanto, ele deverá deixar essas energias fluírem de maneira leve.

O nativo do dragão deverá tentar alimentar a sua natureza exuberante com simplicidade (Imagem: ClassicVector | Shutterstock)

Dragão

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Caso ele consiga alimentar a sua natureza exuberante com a simplicidade e a sutileza que o momento pedirá, sentirá a energia bem sustentada.

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. As ocorrências deste período poderão ser mais intensas devido ao choque de forças contrárias. O desafio deste nativo será tornar essa dinâmica complementar e não oposta. Portanto, ele deverá se guiar pela sabedoria inata que lhe pertence.

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com as suas inclinações. Em novembro, o elemento Água do Javali trará condições mais suaves para as experiências deste nativo. Logo, é indicado que ele se abra para o novo. Desse modo, sentirá mais tranquilidade nos processos que necessitarão de definições.

O nativo de Cabra deverá cuidar mais do seu lado emocional (Imagem: ClassicVector | Shutterstock)

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações.

Para este nativo, será importante cuidar da demanda que a sua parte emocional apresentará neste período. Caso tenha algum amigo do signo de Javali, ele irá te ajudar com as dificuldades que encontrar no caminho. Por fim, este nativo deve acolher as suas emoções sem se apegar nelas.

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo com facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Ainda, sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Neste mês, este nativo poderá sentir mais cansaço que o normal. Portanto, deve preservar a sua energia para não ultrapassar os limites e recuar quando for necessário.

O nativo de Galo precisará tentar delegar tarefas para equilibrar a sua rotina (Imagem: ClassicVector | Shutterstock)

Galo

Pela sua altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido. Isso porque ele precisa se sentir seguro em seu território. Ao longo deste mês, este nativo deve procurar soltar o que não pode controlar e tentar delegar tarefas. Desse modo, será possível passar pelo período de forma mais equilibrada e lúcida.

Cachorro

A lealdade no nativo de Cão é muito aparente. Ele mantém, na maioria das vezes, a constância em suas ações, podendo ser compreensivo quando se sente mais seguro. Mesmo que esteja em um campo estável, algo indeterminado poderá se apresentar para este nativo. Caso isso ocorra, ele deve manter a calma para não ter uma reação instintiva.

Javali

Javali é o signo da honestidade e simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. Em seu mês, este nativo deve aproveitar para se conectar consigo, identificar o que precisa de renovação, se reestruturar e se fortalecer, mas sem se deixar levar pelo acúmulo de sentimentos e lembranças. Isso porque eles poderão estagnar as suas ações.