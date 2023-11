Previsões do tarot para cada signo em novembro

Em novembro, o Sol estará em conjunção com Mercúrio e Marte e em oposição a Júpiter, o que, segundo o astrólogo e tarólogo Victor Valentim, indica um período delicado na área afetiva. “É o momento de ter cuidado nas relações para evitar brigas e desavenças, assim como términos. Cuidado com aquilo que fala durante este mês, a palavra terá uma grande potência e a sensibilidade de todos estará à flor da pele”, diz o especialista.

Apesar dessas tendências, as cartas do tarot revelam que o mês trará novas oportunidades para todos os nativos e promete ser de muito esforço. “É um momento de desapegar do passado e seguir em frente, parar de procrastinar e focar em novos objetivos”, indica o tarólogo.

A seguir, Victor Valentim explica como será o mês para cada signo do zodíaco segundo o tarot. Confira!

Áries

O mês de novembro poderá ser problemático para o ariano. Muitas confusões mentais, brigas e desavenças tendem a acontecer. Por isso, a recomendação é ter paciência consigo e com os outros e procurar se reconectar com a espiritualidade.

Touro

O taurino deverá focar na saúde física em novembro (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

Em novembro, o taurino deverá buscar desatar as amarras que o prende, deixar antigos costumes e vícios e focar mais na saúde física. Além disso, precisa se libertar da teimosia e abrir a cabeça para novas oportunidades.

Gêmeos

Novembro é um mês de sucesso e realização para o geminiano. Assim, esse nativo deverá buscar ser um bom líder e agradecer mais pelas vitórias. Os caminhos também estarão abertos durante este período para o nativo de Gêmeos.

Câncer

Desavenças e brigas poderão surgir neste mês. Caberá ao canceriano evitar e não comprar confusões com amigos, familiares ou parceiros. O nativo de Câncer precisará manter a calma e apaziguar as situações que poderão ocorrer ao seu redor.

Leão

Novembro promete muito sucesso para o leonino (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

O mês de novembro tenderá a ser de sucesso e concretizações para o leonino. Os caminhos estarão abertos para muita alegria e entrada de grandes oportunidades. Bons relacionamentos poderão chegar nesta fase.

Virgem

Os sentimentos do virginiano estarão à flor da pele neste mês. Por isso, o nativo de Virgem deverá buscar se reconectar com a espiritualidade, reorganizar a rotina e acalmar o coração. Precisará ter paciência, pois tudo isso que está acontecendo será apenas uma nuvem passageira.

Libra

O mês do libriano será recheado de poder, força e conquistas. Novembro reflete a dedicação e o empoderamento de Libra. No entanto, esse nativo deverá ter cuidado com relacionamentos abusivos e procurar se priorizar. O mês também trará a força necessária para vencer os obstáculos.

Escorpião

Conquistas financeiras estarão em alta para o escorpiano neste mês (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

O mês de novembro promete sucesso, conquista financeira e fartura ao nativo de Escorpião. O período será propício para realizações e boas energias, que serão potencializadas com a chegada do aniversário do escorpiano.

Sagitário

As cartas indicam que é hora do sagitariano tomar mais atitude, transmutar os pensamentos e ser mais otimista. Além disso, o tarot indica que o mês do nativo de Sagitário será repleto de conquistas, novas oportunidades e amores.

Capricórnio

Novembro será um mês delicado para o capricorniano. Por isso, esse nativo deverá buscar se reconectar com a espiritualidade e evitar gastos demasiados. Brigas em relações também poderão desgastar os relacionamentos do signo de Capricórnio.

Aquário

O pessimismo deverá ser evitado pelo aquariano em novembro (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

O aquariano deverá evitar o pessimismo neste mês, pois as suas energias estarão muito sensíveis. Assim, o nativo de Aquário precisará buscar aventurar-se em novos locais e curtir mais a companhia dos amigos e familiares.

Peixes

As cartas do tarot revelam que novembro será um mês de oportunidades de trabalho e novos relacionamentos para o pisciano. O nativo de Peixes deverá aproveitar as boas energias que o universo lhe trará para não deixar a sorte escapar.

Por Victor Valentim