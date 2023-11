Previsões do baralho cigano para cada signo em novembro

Com a chegada do mês de novembro, novas oportunidades e desafios se apresentam diante de cada indivíduo. Ravi Vidya, médium e conselheiro espiritual, compartilha suas visões e interpretações do baralho cigano, oferecendo orientações valiosas para a tomada de decisões sábias e construtivas, permitindo que cada nativo aproveite ao máximo este mês cheio de possibilidades.

As previsões para o mês servem para direcionar as pessoas aos melhores caminhos e para que não percam coisas boas já reservadas em seus destinos. É uma das formas de orientação na sua trajetória terrena e espiritual. Confira!

Em novembro, é importante que os arianos mantenham-se focados em seus objetivos (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Áries

Para os arianos, novembro se apresenta repleto de energia e vitalidade, simbolizadas pela carta da “Criança”. Ela sugere que este é um mês propício para novos começos, projetos empolgantes e a necessidade de agir com entusiasmo. Mantenha-se focado em seus objetivos e siga adiante com determinação, pois sua perseverança será recompensada.

Touro

De acordo com o baralho cigano, os taurinos encontrarão uma sensação de estabilidade e segurança em novembro, conforme representado pela carta da “Âncora”. Este é o momento perfeito para fortalecer relacionamentos e garantir que você esteja enraizado em seus objetivos. A âncora simboliza a necessidade de permanecer firme em suas decisões e continuar trabalhando com determinação para alcançar seus objetivos.

Gêmeos

A carta do “Pássaro” voa para os geminianos em novembro, sugerindo movimento, mudança e novas oportunidades. Esteja atento a mensagens importantes e aberto a experiências diferentes. Novembro é um mês para explorar novos horizontes e ser flexível em suas abordagens.

Câncer

A carta da “Lua” sugere para os cancerianos um mês em que a intuição e as emoções desempenharão um papel significativo. Este é o momento para enfrentar seus medos e preocupações, confiar em sua sabedoria interior e procurar soluções sensíveis. A Lua também representa sonhos e iluminação espiritual, então esteja preparado para uma jornada emocional profunda.

Para os leoninos, este é um período auspicioso para alcançar metas (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Leão

Leoninos podem esperar um mês de novembro cheio de criatividade e expressão, representado pela carta do “Sol”. Brilhe em sua carreira e vida pessoal, compartilhe sua luz com os outros e aproveite ao máximo as oportunidades que surgirem. Este é um período auspicioso para alcançar metas e espalhar positividade.

Virgem

A carta da “Chave” sugere que oportunidades se abrirão para os virginianos em novembro. Esteja atento aos detalhes e preparado para desbloquear novos caminhos. Sua capacidade de análise e organização será uma vantagem enquanto você busca soluções e avança em direção aos seus objetivos.

Libra

A carta do “Buquê” é uma representação natural para os librianos e reflete o equilíbrio e a harmonia que novembro traz. Este é o momento para reequilibrar suas relações e tomar decisões importantes com sensibilidade. Suas habilidades diplomáticas e de mediação serão altamente valorizadas.

Escorpião

A carta do “Caixão” sugere uma transformação profunda para os escorpianos em novembro. Este é o momento para deixar o passado ir e abraçar o renascimento e o crescimento pessoal. Encare seus medos e preocupações com coragem, pois eles são o caminho para uma renovação interior.

Em novembro, é indicado que os sagitarianos continuem buscando suas metas com determinação (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Sagitário

Para os sagitarianos, a carta dos “Livros” indica um mês de novembro cheio de objetivos e busca de conhecimento. Continue buscando suas metas com determinação e mantenha seu foco em direção ao alvo. Este é o momento de aprender, explorar e se expandir.

Capricórnio

A carta da “Montanha” representa a perseverança capricorniana em novembro. Você enfrentará obstáculos, mas, com paciência e determinação, alcançará suas metas. A montanha simboliza sua capacidade de superar desafios e atingir novas alturas. Continue escalando, mesmo quando as coisas parecerem difíceis.

Aquário

A carta da “Estrela” brilha para os aquarianos, sugerindo inspiração e esperança em novembro. Seja visionário e compartilhe suas ideias com o mundo. Este é o momento de se destacar e compartilhar sua luz com os outros. Mantenha sua fé e siga em frente com confiança.

Peixes

A carta dos “Peixes” representa os piscianos neste mês. Esteja ciente de suas emoções e intuições, e mergulhe fundo em suas paixões e criatividade. Novembro é um mês para se conectar com sua natureza intuitiva e espiritual. Confie em sua sensibilidade e deixe suas emoções guiarem o caminho.

Essas previsões são uma base, use sempre do bom senso, sua intuição pessoal para tomar decisões e fazer as melhores escolhas para o seu dia a dia.

Ravi Vidya é médium e conselheiro espiritual ( Imagem: divulgação Ravi Vidya )

Ravi Vidya passeou por diversas religiões e absorveu conhecimentos que hoje repassa aos seus seguidores.