5 signos que possuem maior compatibilidade amorosa com Escorpião

Questionadoras, otimistas, intensas e misteriosas, as pessoas de Escorpião conseguem enxergar o que está no inconsciente do outro. Além disso, conforme comenta a astróloga Thaís Mariano, possuem um olhar hipnótico e são capazes de acessar facilmente a própria sombra.

No quesito amor, os nativos deste signo são sensuais e misteriosos. “Procuram pessoas que possam entender a intensidade deles e não costumam gostar de relações superficiais”, conta a astróloga. Ademais, tentam viver tudo de forma intensa e apaixonada. “Isso os leva a um grande desafio: a necessidade de controle, incluindo o ciúme e a possessividade. Querem controlar até o que o outro pensa e sente”, aponta Thaís Mariano.

A seguir, a astróloga lista os 5 signos com maior compatibilidade amorosa com Escorpião!

1. Touro

Escorpião e Touro é um casal que costuma experimentar forte atração, embora ambos compartilhem traços de possessividade, ciúme e teimosia, fatores que podem originar conflitos. Por outro lado, a lealdade, a dedicação e a persistência que compartilham podem gerar muita identificação.

São opostos complementares e, por isso, têm muito o que aprender juntos. Podem conquistar grandes objetivos nessa parceria, seja ela amorosa ou profissional. Contudo, para que isso ocorra, precisam cultivar a tolerância e o diálogo.

2. Escorpião

Escorpião com Escorpião é uma combinação que transborda intensidade e que pode gerar muita sintonia e comprometimento. Ao mesmo tempo, pode haver um choque devido a personalidades tão parecidas. Eles veem no outro algo que não gostam em si. Além disso, a relação entre escorpianos é normalmente permeada por ciúmes e disputas de poder.

3. Aquário

A relação entre Escorpião e Aquário é muito interessante. Pode fluir muito bem, assim como pode gerar conflitos. Isso porque são signos que carregam em si um enigma e atitudes que nem sempre são possíveis de prever. Além disso, a curiosidade pode levá-los a se atraírem e, a partir disso, a desenvolverem uma cumplicidade.

Escorpião e Peixes são signos que funcionam muito bem quando caminham juntos em busca da evolução espiritual (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

4. Peixes

Escorpião e Peixes são signos que apresentam muita sensibilidade. Portanto, devem tomar cuidado para não se magoarem. Funcionam muito bem quando caminham em busca da evolução espiritual juntos. Além disso, se entregam completamente quando estão apaixonados.

Contudo, o jeito controlador do escorpiano pode afastar o pisciano, que também incomoda Escorpião pela dificuldade em assumir compromissos. Neste caso, é essencial equilibrar a intensidade emocional para promover uma relação mais harmônica.

5. Libra

Escorpião e Libra é uma relação com chances de dar certo, porém com alguns desafios no caminho. O libriano tende a ser compreensivo, mas costuma gostar de uma vida social agitada. Por sua vez, o escorpiano é mais reservado. Libra pode ajudar Escorpião a se comunicar mais. Enquanto isso, o escorpiano pode ajudar Libra a ter mais profundidade nos aprendizados e nas relações.