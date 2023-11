Horóscopo semanal: previsão dos signos de 06 a 12 de novembro de 2023

O Sol em Escorpião continua em conjunção com Mercúrio e Marte e em oposição a Júpiter e Urano. Esses movimentos indicam um período com tendência ao excesso de energia, o que pode gerar tensões e conservar atitudes rebeldes e impulsivas. Portanto, é necessário observar o direcionamento do foco, bem como buscar formas saudáveis de equilibrar possíveis momentos de raiva e agressividade.

Mercúrio faz oposição a Urano, conjunção com o Astro-Rei e Marte e quadratura com Saturno. Este último aspecto pode auxiliar a frear atitudes impróprias, mesmo que seja por meio de acontecimentos externos que geram algum tipo de bloqueio e limitação.

Vênus segue em oposição a Netuno, indicando que a tendência a frustrações, excesso de expectativas nos relacionamentos ou ilusões continua. Além disso, tais aspectos pedem atenção e cautela no que diz respeito às relações e o que se espera do outro.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você viverá uma conexão com o lado obscuro da sua alma. Apesar disso, haverá uma dose extra de coragem para iluminar essas sombras, te tornando consciente dos padrões, tabus, traumas e comportamentos nocivos que habitam em você. Mesmo que seja desafiador, tente se libertar de tudo isso e busque ajuda se for necessário.

No setor afetivo, um novo ciclo se iniciará. Você se envolverá mais com a busca por equilíbrio na relação. Todavia, atente-se à tendência a se iludir, a criar muitas expectativas e a deixar de lado as suas vontades na tentativa de agradar o outro.

Touro

A semana será de desafios para os taurinos no setor afetivo (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Os desafios no setor afetivo continuarão nesta semana. Afinal, ainda haverá tendência ao aumento de conflitos, principalmente pela dificuldade do casal em respeitar a individualidade alheia e a necessidade de impor as vontades. Além disso, comportamentos repentinos e rebeldes poderão ocorrer, gerando rompimento, seja nas relações ou em alguma situação.

Portanto, busque formas de equilibrar o excesso de energia e as atitudes autoritárias. Por fim, uma nova fase começará, na qual poderá se tornar mais consciente dos comportamentos e pensamentos nocivos. Ademais, terá a energia necessária para romper com eles e se comunicar de forma mais equilibrada.

Gêmeos

Sua rotina continuará bem agitada nestes dias. Assim sendo, atente-se aos seus limites para que não os ultrapasse. Caso contrário, poderá prejudicar a sua saúde e a sua produtividade. Ainda nesta fase, haverá tendência a irritações e tensões. Com isso, poderá ter atitudes explosivas. Logo, tenha cautela com esses sentimentos no ambiente de trabalho, pois poderá se arrepender posteriormente.

Além disso, para liberar o excesso de energia e cuidar do bem-estar, dedique-se a atividades físicas. No setor afetivo, o momento pedirá cautela. Isso porque a tendência será que se apaixone mais rápido, mas que também se iluda.

Câncer

No início da semana, tenderá a sentir uma necessidade maior de se movimentar, de sair da rotina, de estar na companhia de novas pessoas e de conhecer lugares diferentes. Será o momento de aprender algo novo e ampliar sua gama de informações. Depois, será a hora de se recolher e se voltar para as relações íntimas.

O final da semana tende a ser um período ideal para se conectar com a sua essência e cuidar da sua relação consigo. No ambiente familiar, poderão ocorrer alguns desafios para encontrar o equilíbrio nos relacionamentos, especialmente por conta de segredos e mentiras do passado.

Leão

Leoninos enfrentarão tensões no ambiente familiar nesta semana (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

A tendência será que o ambiente familiar enfrente tensões, aumento de conflitos e dificuldades de compreensão. Portanto, procure observar como esses acontecimentos refletem em você. Tente perceber o que te deixa impaciente e o que te leva a atitudes rebeldes. Somente assim conseguirá ter comportamentos mais equilibrados e compreender o motivo dos desentendimentos entre você e seus familiares.

No início da semana, você se envolverá mais com o que lhe gera segurança financeira. Será um bom momento para organizar o seu dinheiro, evitando gastos excessivos quando chegar a hora de sair da rotina.

Virgem

No início da semana, você sentirá a necessidade de se recolher, de voltar-se para o seu interior, cuidar da sua energia, diminuir o ritmo e assimilar os acontecimentos vividos no último mês. Ao longo do processo, poderá se confundir; porém, quanto mais cuidar das suas emoções, mais poderá ter clareza sobre elas.

Por volta da metade da semana, o cenário mudará. Serão dias com mais energia, nos quais poderá perceber a importância de ter por perto as pessoas que ama. Além disso, a movimentação em sua rotina irá desacelerar. Desse modo, poderá assimilar todas as experiências vividas. Por fim, procure apenas ter cautela com a tendência a cometer enganos no setor financeiro.

Libra

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será um momento de recomeços no setor afetivo, especialmente na sua relação consigo. Afinal, se sentirá mais confiante. Apesar disso, atente-se à tendência a criar muitas expectativas no que diz respeito ao outro e aos seus desejos com os novos projetos, pois poderá se frustrar.

No início da semana, poderá estar mais introspectivo(a). Portanto, respeite esse movimento e cuide das suas emoções. Em seguida, sentirá mais energia e segurança para realizar o que precisa. Por fim, atente-se às suas finanças, pois poderá gastar por impulso ou ter algum imprevisto financeiro.

Escorpião

Escorpianos devem aproveitar a semana para estar na companhia de pessoas que compartilham dos mesmos ideais que eles (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

No início da semana, você se envolverá mais com os seus amigos. Será um bom momento para estar na companhia de pessoas que compartilham visões e ideais em sintonia com os seus. Depois, sentirá a necessidade de se recolher. Além disso, poderá se confundir no que se refere às suas emoções e aos relacionamentos.

Desse modo, procure acolher os sentimentos, pois assim poderá ter mais clareza sobre como se sente e o que precisa ser encerrado. Por fim, você tenderá a ter mais energia para ir em busca do que deseja. No entanto, também haverá tendência a agir de maneira precipitada. Logo, atente-se a essa questão e tente controlar os ânimos.

Sagitário

Você viverá uma fase de encerramentos. Entretanto, tenderá a sentir mais energia e entusiasmo para realizar os seus sonhos e cuidar do que deseja para o futuro. Poderá, também, se aproximar de seus superiores ou de pessoas que admira no setor profissional.

Ainda nestes dias, você entrará em um novo ciclo que tenderá a ser bem movimentado. Com isso, precisará encontrar o equilíbrio em relação à necessidade de se recolher. No caso, o caminho mais importante será o do autoconhecimento, pois assim poderá ter mais clareza do que realmente quer e de como direcionar a sua energia.

Capricórnio

No início da semana, a tendência será que as suas emoções fiquem mais instáveis e que algumas dores e traumas aflorem, gerando inseguranças e o medo da rejeição. Portanto, procure olhar com cuidado para as memórias que vierem, pois será uma oportunidade para acolher e cuidar das feridas internas.

Em seguida, você se conectará com os seus sonhos. Contudo, atente-se à propensão a se enganar e gastar energia com algo que não tem futuro. Por fim, também irá desfrutar de uma conexão com os seus propósitos. Você sentirá que precisa se dedicar a algo que faça mais sentido para a sua vida. Porém, poderá se precipitar e gerar algum rompimento antes da hora.

Aquário

Nesta semana, os aquarianos terão bastante energia para batalhar pelo futuro (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Você terá bastante energia para batalhar pelo que deseja para o futuro. Todavia, a tendência será que essa energia se exceda, gerando muita tensão, autocobrança e te levando a agir de maneira precipitada. No início da semana, você terá a oportunidade de olhar para o campo afetivo com mais cuidado e habilidade para compreender o outro. Ao mesmo tempo, os acontecimentos nesse setor irão afetar muito as suas emoções, te levando a entrar em contato com dores e feridas antigas. Para lidar com tudo isso, procure reconhecer que apenas você pode acolher, compreender e cuidar de tais sensações.

Peixes

No início da semana, você viverá um momento propício para organizar melhor a sua rotina e cuidar da saúde. Em seguida, será a hora de cuidar do setor afetivo. No entanto, haverá a possibilidade de depositar no outro suas expectativas e ideais, desequilibrando assim as relações e gerando frustrações. Portanto, atente-se a essa questão.

Ainda nesta fase, a tendência será que os dias sejam favoráveis para a realização dos sonhos, para o início de novos estudos, bem como para a execução de concursos e provas. Entretanto, toda essa energia poderá te levar a se envolver em diversas atividades, o que resultará em tensões, falta de foco e desperdício de forças.

Por astróloga Thaís Mariano