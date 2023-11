Confira os looks de verão para cada signo do zodíaco

A astrologia pode ser uma ferramenta fascinante para entender a personalidade das pessoas e, surpreendentemente, também pode nos guiar na moda. Cada signo do zodíaco possui características distintas que podem influenciar nossas escolhas de roupas e estilo pessoal. Camile Stefano, consultora de moda, acredita que a moda pode ser uma forma descontraída e divertida de abraçar quem somos.

“Ao deixarmos que os astros nos guiem, somos inspirados a abraçar nossas singularidades, criando um estilo que é verdadeiramente nosso”, afirma. Por isso, a especialista recomenda peças perfeitas para investir neste verão segundo cada um dos signos. Confira!

Áries

Uma bermuda jeans reflete sua energia dinâmica e coragem. Combinações vibrantes e contrastantes simbolizam a determinação e a sua paixão ardente.

Estampas florais remetem à energia, algo que os nativos de Gêmeos têm de sobra (Imagem: NeonShot | Shutterstock)

Touro

Um slip dress de seda com um corte semelhante ao de uma camisola, com comprimento midi, é uma escolha elegante e confortável para as mulheres do signo de Touro, que apreciam a leveza e o frescor na vida.

Gêmeos

Roupas com estampa floral incorporam sua dualidade, mostrando sua versatilidade e adaptabilidade, enquanto flores simbolizam a efervescência e a alegria que são características dos geminianos.

Câncer

Um vestido estilo boho com tecidos fluidos, franjas e pedrarias refletem a essência da sensibilidade canceriana e sua conexão com a natureza e a espiritualidade.

Leão

Uma saia jeans elegante reflete a realeza leonina, combinando poder e estilo, enquanto a combinação com uma parte de cima estampada ressalta a confiança inata do signo.

Virgem

Um clássico vestido de linho representa a sua abordagem metódica e atenção aos detalhes. Cortes precisos e tecidos de qualidade destacam sua elegância.

Vestido romântico combina com a personalidade da nativa de Libra (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Libra

Um vestido romântico com acessórios delicados para Libra pode realçar o amor pelo equilíbrio estético. Os detalhes assim refletem sua busca pela harmonia visual e emocional.

Escorpião

O estilo dramático de um macacão preto com poder representa a intensidade e paixão de Escorpião. Cortes ousados e detalhes impactantes capturam a aura misteriosa e sedutora do signo.

Sagitário

Um conjunto esportivo confortável, preferencialmente combinando com um tênis, reflete a energia inquieta e aventureira de Sagitário. Combinações ousadas de cores e tecidos leves capturam seu espírito livre e desinibido.

Colete de alfaiataria combina com as nativas do signo de Capricórnio (Imagem: Igor Topolenko | Shutterstock)

Capricórnio

Um colete de alfaiataria ao estilo quiet luxury, discreto e elegante, ressoa com a abordagem prática e ambiciosa do signo. Peças de alta qualidade em tons neutros expressam sua seriedade e determinação.

Aquário

Um cropped brilhante representa a natureza inovadora e original dos aquarianos. Misturar cores vibrantes e acessórios únicos é uma ótima aposta.

Peixes

Um short de alfaiataria em tons pastel cria uma atmosfera moderna e delicada, capturando sua sensibilidade e compaixão. Cores suaves refletem seu lado sonhador e imaginativo.

Por Helena Salvador