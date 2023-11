Horóscopo semanal: previsão dos signos de 20 a 26 de novembro de 2023

Nesta semana, o Sol encerra sua temporada em Escorpião e entra em Sagitário, trazendo otimismo e aliviando as tensões. Além disso, o Astro-Rei faz quadratura com Saturno e se mantém em oposição a Urano e em conjunção com Marte. Os dois últimos movimentos indicam tendência a conflitos. Contudo, o primeiro sugere a possibilidade de ações cautelosas, maturidade e consciência.

Mercúrio continua em bom aspecto com Vênus, o que aponta para um alívio nas comunicações em geral, especialmente naquelas que envolvem os relacionamentos afetivos. Ademais, esta fase traz uma chance maior para compreender os sentimentos e lidar com eles de forma consciente e equilibrada.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você viverá um período de tensões. Apesar disso, no início da semana, sentirá necessidade de se recolher e organizar suas emoções. Portanto, procure respeitar esse chamado interno. Desse modo, evitará atitudes precipitadas. Ao longo desta fase, você ainda terá que lidar com bloqueios para a realização dos sonhos.

Contudo, diferente das últimas semanas, nas quais entrou em contato com dores e sombras, agora poderá sentir uma dose extra de esperança. Quanto mais estiver consciente das forças que habitam em você e encarar o que surge com maturidade, melhor poderá vivenciar este período de transformações.

Touro

Nesta semana, um novo ciclo terá início para os taurinos (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Um novo ciclo se iniciará nesta semana. Será o momento de voltar-se para o lado interno e encarar as suas sombras com coragem e determinação. Somente assim poderá ressignificar traumas e dores, bem como se desapegar de comportamentos e situações nocivas.

Apesar dos desafios, encare o processo como uma oportunidade para aprender a se libertar do que está ultrapassado e encontrar caminhos mais leves e alinhados com os seus desejos. Além disso, procure não resistir às mudanças que vierem e busque olhar de forma mais madura para os cenários que se apresentam. Desse modo, tudo ficará mais leve.

Gêmeos

Ao longo desta semana, na intenção de encontrar equilíbrio nas relações, você se envolverá mais com o setor afetivo. Entretanto, poderá se deparar com desafios. Isso porque a tendência será que ocorram conflitos e discussões intensas, gerando assim muita tensão.

Tais desentendimentos poderão surgir pela dificuldade do casal em respeitar limites, bem como por um embate de sua parte entre o desejo de mudança e as inseguranças e resistências. No caso, procure observar as suas ações e busque ter clareza sobre as suas intenções para o futuro. Desse modo, conseguirá atravessar este período de forma mais consciente e evitará ações autoritárias e impositivas.

Câncer

Nesta semana, a tendência será que se sinta mais sensível às influências externas, podendo se confundir e se enganar. Portanto, procure cuidar mais das suas emoções e da sua energia. Ainda nesta fase, você se envolverá mais com a sua rotina.

As questões práticas do dia a dia tomarão mais o seu tempo e a sua atenção, podendo levar ao excesso de afazeres e problemas de saúde. Logo, busque respeitar os próprios limites e se disponha a realizar somente o que é possível. Por fim, o momento será favorável para organizar as atividades diárias, otimizando assim o seu tempo e se desfazendo do que drena a sua energia.

Leão

Leoninos deverão tomar cuidado com as suas decisões durante este período (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

No início da semana, você poderá se deparar com situações que afloram feridas e medos internos, te conectando assim com inseguranças. Portanto, atente-se a isso e tenha cuidado com as suas decisões, evitando agir de maneira precipitada.

Além disso, cuide bem da sua energia e tenha cautela em relação aos convites para práticas espirituais. Afinal, poderá embarcar em algo duvidoso. Ainda nesta fase, você desejará viver tudo de forma mais intensa e emocionante. No entanto, irá se deparar com desafios e imprevistos. Precisará agir com maturidade e ter um olhar mais coletivo.

Virgem

Será o momento de se acalmar para lidar com as emoções e com as relações familiares. Ao mesmo tempo em que haverá o desejo interno de iluminar esses relacionamentos, você também irá se deparar com diversos desafios, gerando assim desentendimentos, limitações e inseguranças.

Logo, procure observar as suas ações, pois elas poderão ser motivadas por dores e pela necessidade descontrolada de acolher sua criança interna. Além disso, busque cuidar das suas emoções com carinho. Por fim, lembre-se que, com cautela e maturidade, poderá mudar a sua vida e se libertar de padrões nocivos.

Libra

Você entrará em uma nova fase que tenderá a ser movimentada no setor social. O desejo de conhecer novas pessoas e lugares estará em alta, bem como a curiosidade e a vontade de vivenciar novos aprendizados.

Além disso, haverá maior flexibilidade mental e abertura para escutar opiniões diferentes da sua. Porém, essas energias poderão te levar à agitação mental, gerando muita ansiedade. Portanto, procure manter os pés no chão e só inicie um novo curso ou projeto se tiver certeza do que quer. Por fim, atente-se a tendência ao acúmulo de atividades, pois poderá não ter tempo para se dedicar a todas elas.

Escorpião

Os nativos de Escorpião poderão se apaixonar nesta semana (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

No início da semana, você tenderá a sentir as emoções de maneira mais intensa. Haverá maior possibilidade de se apaixonar, seja por alguém ou por algo novo. Todavia, ao longo desta fase, procure olhar para si, compreender o seu próprio valor, bem como nutrir os seus dons e tudo aquilo que lhe conecta com a sua essência. Além disso, as atividades artísticas estarão favorecidas e tenderão a fazer muito bem a você.

Ainda nesta fase, os dias serão favoráveis para organizar a vida financeira e a maneira como lida com os seus valores e com a sua necessidade de segurança. Apesar disso, a tendência será que esses setores sofram abalos, gerando inseguranças e tensões. Logo, respire fundo e busque ter cautela.

Sagitário

Após um período de finalizações, você entrará em uma nova fase. Será o momento de recomeçar e de dar andamento a projetos que estavam parados. Além disso, haverá tendência a movimentos, imprevistos, desafios e bloqueios. Ao mesmo tempo em que terá vontade de agir de maneira diferente e de começar algo novo, você irá se deparar com medos, inseguranças e com situações que atrasam os seus planos. Portanto, procure manter a calma, direcionar a sua energia de forma mais madura e consistente e agir com cautela e coragem. Desse modo, poderá enfrentar as adversidades deste ciclo.

Capricórnio

Ao longo desta semana, poderá encontrar caminhos e parcerias que te levem a trabalhar com algo que faça mais sentido para você ou que fortaleça o seu atual emprego. Logo, procure dar mais atenção àquilo de que gosta e que lhe dá prazer, mas que também gera ganhos financeiros.

Ainda nesta fase, os dias serão favoráveis para equilibrar as relações em geral. Afinal, você tenderá a ter mais habilidade diplomática e capacidade para compreender o outro. Contudo, as tensões continuarão. Haverá tendência a acontecimentos repentinos, o que poderá trazer desafios e bloqueios. Logo, para lidar com tudo isso, busque ter cautela e responsabilidade.

Aquário

O setor profissional exigirá mais atenção dos nativos de Aquário nestes dias (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

O setor profissional receberá muita atenção e dedicação de sua parte. Ao mesmo tempo, a tendência será que os imprevistos continuem. Além disso, haverá a possibilidade de se deparar com alguns bloqueios e desafios, atrasando assim a realização dos seus planos. Apesar de serem energias controversas, elas poderão te ajudar a repensar decisões precipitadas e refazer o seu caminho de forma mais cautelosa, madura e consciente.

No campo afetivo, um novo ciclo se iniciará. Após uma fase desafiadora, você tenderá a sentir mais confiança nos próprios valores. Por fim, poderá viver momentos mais divertidos com quem ama ou conhecer alguém em sintonia com aquilo em que você acredita.

Peixes

No início da semana, você terá a sensação de recomeço, se conectando com a sua própria força e potência, bem como percebendo a importância de se acolher e se apoiar. Ao mesmo tempo, perceberá a relevância de ter por perto as pessoas que ama.

No setor afetivo, devido ao contato com as suas sombras e dores, você ainda presenciará alguns desafios. No entanto, também terá a oportunidade de olhar para as suas feridas de forma mais amorosa. Desse modo, conseguirá compreender o que aconteceu e irá se propor a agir de maneira diferente para equilibrar comportamentos nocivos que geram sofrimento.

Por astróloga Thaís Mariano