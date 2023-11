Conheça as características do signo de Sagitário

Expansivos, alegres, animados e positivos, os sagitarianos se destacam em qualquer lugar. “São ótimos incentivadores de sonhos, aquelas pessoas que você quer ter por perto quando precisa de energia e otimismo. Afinal, assim como o símbolo de Sagitário, que tem a seta apontada para cima, os nativos deste signo estão sempre com um olhar além do que se pode ver, buscando novos horizontes”, detalha a astróloga Thaís Mariano.

Tipos de sagitarianos

As pessoas de Sagitário podem ser separadas em dois tipos: as que amam a vida de festas, viagens e descontrações; e as que são focadas nos estudos. Nativos do segundo tipo podem facilmente seguir uma carreira acadêmica e se tornar grandes pesquisadores e professores.

“Esses dois arquétipos podem viver em conjunto no mesmo sagitariano, mas a tendência é que ele vá despertando a maturidade e encontrando o equilíbrio dessas energias internamente, vivendo então com alegria e entusiasmo em seu papel de transmitir sabedoria, buscar a verdade dentro de si e inspirar essa busca no outro”, explica Thaís Mariano.

Simbologia e mensagens de Sagitário

A figura que simboliza o signo de Sagitário é o centauro: metade humano e metade animal. Conforme relata a astróloga, essa imagem “representa a superação do homem ao seu instinto animalesco, o desenvolvimento da capacidade mental, bem como a possibilidade de adquirir e transmitir novos conhecimentos”.

Ademais, Thaís Mariano comenta que as mensagens trazidas pelo signo dizem respeito a novos caminhos, novas aventuras, crescimento, expansão e verdades internas.

Características que precisam desenvolver

Assim como os demais signos do zodíaco, Sagitário também tem características que precisa desenvolver. De acordo com a astróloga, os sagitarianos “tendem a muitos exageros: com comida, bebida, festas, viagens e opiniões”. Além disso, podem se achar os donos da verdade e ter dificuldade para se aprofundar em certas questões.

Podem perder a noção da realidade

O otimismo, que é uma característica marcante neste signo, em excesso, pode prejudicar a noção da realidade. Logo, “os sagitarianos podem depositar muita energia em ilusões e contar com algo que ainda nem aconteceu”, alerta Thaís Mariano. Devido a esse excesso, podem prometer mais do que conseguem cumprir.

Utilizam mecanismos de fuga

As viagens e a busca por aventura, tão características dos sagitarianos, podem ser uma tentativa de fuga de si. Por isso, segundo a astróloga, é preciso que esses nativos tenham coragem para mergulhar no autoconhecimento. Afinal, somente assim as insatisfações poderão ser supridas.

A sagitariana é extremamente sincera e possui uma personalidade forte (Imagem: Masterlevsha | Shutterstock)

Mulher de Sagitário

A sagitariana é uma mulher aventureira, livre, alegre e de personalidade forte. “Suas convicções são muito importantes, porém não são fixas, podem mudar conforme ela se expande”, esclarece a astróloga.

Por ser direta e sincera, a nativa de Sagitário, às vezes, pode ferir com algum comentário feito no calor da emoção ou sem pensar. No entanto, “a intenção da sagitariana é te ajudar a se libertar da hipocrisia e te fazer perceber quem é”, avalia Thaís Mariano.

Busca por liberdade, conexão e paixão

Segundo a astróloga, devido à necessidade de liberdade e movimento, a sagitariana só se mantém em um relacionamento quando há verdadeira conexão com os seus ideais de vida e quando sua liberdade pessoal é respeitada. Além disso, com o seu otimismo exagerado, sempre tende a esperar pela pessoa que irá salvá-la de uma vida chata e monótona.

“Com o fogo sendo o seu elemento regente, precisa de amor e paixão em todos os momentos. É uma mulher apaixonada pela vida e, por isso, dedica o seu tempo e atenção somente ao que lhe desperta essa paixão”, complementa Thaís Mariano.

Homem de Sagitário

O homem de Sagitário é conhecido pelo grande senso de humor e pela exibição intelectual. “Estar na companhia de um sagitariano é garantia de boas risadas e de uma boa dose de ironia. Aparentemente intelectual, devora livros e mais livros sobre diversos assuntos e está sempre pronto para dar uma opinião sobre o que for”, conta a astróloga. Todavia, esse conhecimento também fica no campo da superficialidade.

Amante da liberdade

O sagitariano gosta da liberdade e tem a tendência a se afastar daqueles que insistem em controlá-lo. Afinal, esse nativo é expansivo, exagerado e prefere uma vida boêmia.

Além disso, o homem de Sagitário “não gosta de ser criticado e está sempre em busca de aventuras e paixões de todos os tipos”, ressalta Thaís Mariano. Apesar disso, ele também valoriza muito o lado intelectual.

Sagitarianos no amor

Os sagitarianos tendem a viver o amor de forma mais livre e fora dos padrões. “Não é raro encontrar aqueles que optam por não se casarem ou optam por ter uma família diferente do convencional externo, mas conforme os seus ideais”, detalha a astróloga.

Intensos e flexíveis

Para os sagitarianos, o setor pessoal e amoroso devem ser vividos intensamente, visto que depositam muita paixão e energia neles. “Desse modo, quando a relação cai na monotonia da rotina, o que é natural, isso lhes causa grande desconforto”, alerta Thaís Mariano.

No entanto, quando esses nativos despertam o autoconhecimento e ficam conscientes da própria condição, podem se tornar flexíveis e trazer novos olhares para o relacionamento. Apesar de toda autoconfiança, Thaís Mariano afirma que os sagitarianos gostam de se sentir seguros em um relacionamento, pois assim conseguem se abrir e construir algo concreto.