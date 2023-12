Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de novembro a 03 de dezembro de 2023

O Sol em Sagitário segue em conjunção com Marte e em quadratura com Saturno, o que representa duas energias distintas. Elas podem gerar tensão, autocobrança e excesso de crítica, mas também auxiliar na tomada de decisões, levando a melhores resultados. Para que isso ocorra, é importante usar o senso crítico na hora de direcionar a energia.

Vênus segue em bom aspecto com Mercúrio, mas entra em quadratura com Plutão, o que indica um período desafiador nos relacionamentos. Afinal, feridas e traumas tendem a aflorar com mais facilidade, assim como o medo da rejeição e da perda. Ao mesmo tempo, esses movimentos facilitam o encerramento de situações e comportamentos nocivos.

Mercúrio faz bom aspecto com Vênus e oposição à Lua na metade da semana. Isso sugere confusões e dificuldades para equilibrar a razão e as emoções. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Após um período desafiador, você entrará em uma nova fase. Será o momento de batalhar pelos seus sonhos e se conectar com as suas verdades. Ao mesmo tempo, poderá se deparar com empecilhos que atrasem o andamento dos seus planos. Todavia, tais adversidades te ajudarão a ter mais senso de realidade e praticidade para dar andamento aos seus projetos.

No setor afetivo, apesar da sua dedicação para encontrar equilíbrio na relação, poderá encarar situações e sentimentos desconfortáveis que te conectam com medos e inseguranças. Logo, atente-se a essas questões, pois haverá a possibilidade de que elas te levem a agir de maneira radical. Além disso, procure acolher e ressignificar os seus incômodos.

Touro

Ao longo desta semana, cuidado com a tendência a se cobrar em excesso e a se deixar levar pelo pessimismo e irritação. Para não mergulhar em tais energias, procure encarar de forma corajosa os desconfortos que surgirem. Desse modo, conseguirá ressignificar as suas dores e se libertar de situações e comportamentos nocivos.

A tendência será que os dias sejam movimentados para estudos, viagens e novos conhecimentos. Porém, tenha cautela ao iniciar novos projetos, pois tenderá a se enganar e embarcar em algo fora da realidade, desequilibrando a sua energia.

Para os geminianos, o momento será importante para harmonizar a rotina (Imagem: Stellar_bones | Shutterstock)

Gêmeos

Os desafios para encontrar o equilíbrio em suas relações continuarão nesta semana. Além disso, haverá tendência a criticar de forma excessiva o outro ou receber muita crítica e cobrança. Você também poderá se deparar com crises internas e com dificuldades para equilibrar as suas necessidades e as dos outros. Para lidar com tudo isso, procure acalmar os ânimos e evite agir no calor das emoções.

Compreenda que cada pessoa tem as próprias limitações e busque o diálogo. O momento será importante para harmonizar a sua rotina. No entanto, poderá se deparar com situações que geram desconfortos e que te conectam com traumas antigos.

Câncer

Você buscará mais acolhimento das pessoas que lhe trazem segurança. Ao mesmo tempo, perceberá a importância de tomar as próprias decisões. Ainda nesta fase, a razão e as emoções irão entrar em conflito, podendo te levar a desentendimentos nas relações. Portanto, procure acolher os seus sentimentos, pois assim conseguirá lidar melhor com essa questão.

Será uma fase de muita agitação na rotina. Além disso, poderá se deparar com um cansaço maior ou com demandas da vida adulta que atrapalham os seus planos. No caso, procure reduzir as atividades, priorizar o que é realmente importante, descansar e ter paciência consigo.

Nesta semana, as pessoas do signo de Leão poderão tomar decisões ou iniciar movimentos sem ter a clareza do que realmente querem (Imagem: Stellar_bones | Shutterstock)

Leão

Você entrará em uma fase que tenderá a ser bem agitada. Haverá a possibilidade de viagens curtas, mudanças relacionadas ao trabalho e adaptações no cotidiano. Entretanto, atente-se a essas questões, pois poderá se confundir e se enganar, bem como tomar decisões ou iniciar movimentos sem ter clareza do que realmente quer.

Ainda neste período, poderão ocorrer alergias e problemas respiratórios, especialmente se estiver tentando fugir de algum incômodo ou situação. Para lidar com tudo isso, procure se dedicar às práticas espirituais, terapêuticas e artísticas.

Virgem

Você irá se voltar para o seu interior e se conectar com as suas memórias, emoções e relações familiares. Tenderá a ser um período desafiador, no qual conflitos, cobranças e críticas estarão mais presentes. Tudo isso poderá gerar insegurança, pessimismo e um certo desânimo.

Contudo, procure encarar essa situação com maturidade. Desse modo, poderá compreender a melhor forma de agir. Por fim, será possível tomar consciência dos seus potenciais e talentos. Ao mesmo tempo, haverá a chance de se confundir. Para lidar com tudo isso, busque investir nas práticas espirituais, terapêuticas e artísticas.

É importante que os librianos encontrem a melhor maneira de organizar o seu tempo para fazer o que desejam (Imagem: Stellar_bones | Shutterstock)

Libra

Você viverá uma fase muito movimentada. Buscará realizar atividades fora da rotina, conhecer pessoas e adquirir novos conhecimentos. Todavia, poderá se deparar com responsabilidades da vida adulta que te farão desacelerar e voltar a sua atenção para o que precisa ser feito. Poderá ter que lidar com empecilhos e bloqueios em viagens, acordos e, até mesmo, na sua própria comunicação.

Procure compreender a melhor maneira de organizar o seu tempo para fazer o que deseja. No ambiente familiar, o período também será movimentado. As emoções poderão aflorar de forma intensa, gerando conflitos entre as suas decisões racionais e as necessidades internas.

Escorpião

Fase importante para organizar a sua vida de forma mais prática e realista. Também será um bom momento para valorizar tudo o que já conquistou e tomar consciência do que precisa ser feito para realizar o que deseja. Porém, a tendência será que os gastos por impulso gerem tensões. Além disso, tenha cuidado com as decisões precipitadas.

Portanto, procure acalmar os ânimos, respirar fundo e cultivar a paciência. Por fim, sua criatividade estará mais aguçada e sua mente, mais flexível. No entanto, poderá cometer alguns enganos devido à distração e à ingenuidade.

No setor financeiro, os sagitarianos tenderão a enfrentar uma fase movimentada (Imagem: Stellar_bones | Shutterstock)

Sagitário

O excesso de energia e o entusiasmo estarão presentes nesta semana. Os incômodos e bloqueios, também. Apesar dos desafios, tais situações te ajudarão a ter mais senso de realidade e a direcionar a sua energia com foco, consciência e maturidade. Portanto, não se deixe levar pelo pessimismo, mantenha os pés no chão e respeite os seus limites e os do outro.

No setor financeiro, você entrará em uma fase movimentada, na qual terá mais consciência de como lidar com os seus recursos. Entretanto, evite fazer negociações e fechar contratos, pois tenderá a se enganar com algo ou se deixar levar por ilusões.

Capricórnio

Será o momento de se voltar para o seu interior, revisar tudo o que viveu no último ano, fazer um balanço de sua vida e encerrar o que for preciso. Também será a hora ideal de mergulhar em seu inconsciente na intenção de compreender seus medos. Desse modo, poderá caminhar de forma mais consciente. Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de se confundir.

Portanto, evite tomar decisões importantes no calor das emoções. Além disso, procure cuidar mais da sua energia, bem como se dedicar às práticas espirituais, terapêuticas e artísticas. Tais iniciativas te ajudarão a ter mais clareza e organizar os sentimentos.

Este será o momento de os aquarianos tirarem o foco de si e distribuírem sua energia (Imagem: Stellar_bones | Shutterstock)

Aquário

Após um período em que o setor profissional e as ações foram voltados para os seus desejos futuros, um novo ciclo se iniciará. Será o momento de tirar o foco de si e distribuir a sua energia. Você perceberá a importância do papel de cada um no coletivo. Com isso, poderá liderar movimentos em prol da sociedade.

Contudo, atente-se à tendência a impulsos, assim como atitudes impositivas e arrogantes. Por fim, haverá a possibilidade de se distrair com mais facilidade, cometer enganos ou ser enganado(a) por alguém. Logo, procure manter o senso de realidade e não criar muitas expectativas para si e para o outro.

Peixes

Será o momento de cuidar do que deseja para o futuro, bem como se dedicar à sua carreira e às conquistas que trazem realização, reconhecimento e sensação de pertencimento. Além disso, a tendência será que tenha mais coragem para batalhar pelo que deseja. Todavia, algumas situações poderão trazer limitações e empecilhos.

Apesar dos desafios, esses cenários serão importantes para poder desacelerar e ter mais maturidade e senso de realidade. No setor afetivo, haverá tendência a obstáculos. Você terá um contato maior com os seus traumas e medos. Portanto, caso precise, busque ajuda terapêutica.

Por Thaís Mariano