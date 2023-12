Confira as previsões do tarot para cada mês de 2024

De acordo com Mannu, taróloga do Astrocentro, o tarot funciona como um oráculo, uma ferramenta simbólica e subjetiva utilizada a fim de obter revelações e orientações para aqueles que buscam seu auxílio. No entanto, é importante ressaltar que a interpretação das cartas é influenciada pelo contexto e pelas situações individuais.

Sendo assim, Mannu realiza uma tiragem específica para cada mês de 2024, oferecendo uma orientação simbólica para tendências, inclinações e possíveis desafios do próximo ano, permitindo que se perceba encerramentos de ciclos, transformações, vitórias, conflitos e busca por equilíbrio. Confira!

Janeiro

O mês de janeiro trará a energia da carta 10 de Espadas, muito propícia para o primeiro mês. Isso porque ela está ligada a inícios e encerramento de ciclos, ou seja, chegam os planos para 2024 e se encerram os projetos de 2023. Por isso, aproveite essa energia para se livrar de tudo aquilo que não faz bem para você.

Fevereiro

Assim como em janeiro, o mês de fevereiro trará a energia do 10 de Espadas, porém, nesse período, ela estará mais ligada ao sentimento de perda e decepção. Entretanto, será possível usar esse momento para tirar um aprendizado importante de cada evento de sua vida, tanto os alegres quanto os tristes.

Março

Ao prever o futuro para o mês de março, o tarot revela a carta do Imperador. Assim, esse é um indício de que muitas pessoas buscarão assumir o controle de suas vidas e, com isso, poderão se deparar com decisões importantes, que precisarão ser tomadas com confiança e eloquência. Aqui existe uma forte inclinação para trabalho, negócios e projetos. Se você tem alguma ideia na gaveta, é provável que ela terá êxito no terceiro mês de 2024.

Abril

O mês de abril será marcado pelo 6 de Paus, que simboliza vitória, triunfo e reconhecimento público. Em outras palavras, seus esforços serão reconhecidos e poderão trazer vários elogios. Será um momento de festa e de comemoração, em que as pessoas irão enxergar seus resultados e confiar no seu potencial.

Maio

Maio trará com ele a energia da carta do Eremita. Sendo assim, esse será um período de reflexão e busca por conhecimento (principalmente de si). Além disso, essa carta também representa um processo de cura interior, então aproveite o momento para cuidar de você! Retire um tempo para meditar, fazer consultas e colocar a saúde mental e física em dia.

Junho

Após a análise interior de maio, o mês de junho chegará com a energia do 2 de Ouros, que trará a necessidade de fazer escolhas sábias para manter a harmonia em várias áreas da vida, mesmo diante de escolhas difíceis. Mas, se você precisar de ajuda com essas escolhas, as Runas poderão lhe dar uma resposta objetiva e clara para o seu problema.

O mês de julho será marcado pela carta “Cavaleiro de Espada”, que indica disposição para enfrentar desafios (Imagem: Pavel_Kostenko | Shutterstock)

Julho

Em julho, o Cavaleiro de Espada trará ação e determinação. Com isso, ele também indica disposição para enfrentar desafios de forma direta e assertiva. Mas lembre-se de pensar bem antes de agir, pois toda ação tem sua consequência. E, a partir do momento em que você toma atitudes, é comum que pessoas se espantem com suas capacidades, sendo este um efeito positivo ou negativo. Fato é, este será um momento limiar, em que você separará o joio do trigo.

Agosto

Com a carta 3 de Ouros, o mês de agosto favorecerá (e muito) o trabalho em equipe. Isso porque ele sugere a colaboração e a cooperação em projetos de grupo. Portanto, para quem possui projetos que dependiam de mais de uma pessoa, talvez será o momento certo de buscar por parcerias e fixar fortes aliados em sua busca por sucesso, sendo ele no trabalho ou em seu próprio negócio.

Setembro

No mês de setembro, teremos o 7 de Ouros, relacionado à paciência e avaliação. Assim sendo, ele sugere uma necessidade de avaliar seu progresso e ter paciência para colher os frutos do seu trabalho. Lembre-se que nem tudo é imediato, logo tudo dependerá de sua capacidade para gerenciar o tempo e fazer escolhas sábias. Se trocar os pés pelas mãos, haverá uma grande chance de colocar seu progresso em risco.

Outubro

O mês de outubro será representado pelo Carro, que sugere movimento e direção. Em outras palavras, a energia será propícia para avançar em direção aos seus objetivos e assumir o controle com determinação. Será a hora de agir para valer!

Novembro

Apesar da movimentação de outubro, o mês de novembro trará com ele a energia do 5 de Paus, que sugere conflito e competição. Então, para evitar perdas importantes em suas relações interpessoais, tenha muito cuidado emocional durante esse mês. Guarde o coração, pois as armadilhas emocionais poderão estar te esperando.

Dezembro

Finalmente, para fechar 2024, teremos o mês de dezembro representado pelo 9 de Paus. Assim, essa carta sugere resiliência e força para superar adversidades, indicando a determinação necessária para enfrentar os desafios do final do ano.

Por Alice Veloso