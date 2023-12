Veja as previsões de dezembro para o signo de Sagitário

Ao longo deste mês, especialmente no início dele, haverá muita energia para você, sagitariano. Além disso, a tendência será que uma dose extra de coragem e determinação te ajude a realizar algo que estava esperando há um tempo. Por fim, você se sentirá mais confiante para enfrentar as batalhas que surgirem em prol das suas realizações. Desse modo, aproveite para dar andamento aos seus projetos e se posicionar no setor pessoal e profissional.

No entanto, toda essa energia poderá te levar a agir por impulso, bem como te levar a se envolver em mais atividades do que consegue cumprir, prejudicando assim a vitalidade. Portanto, se comprometa a fazer somente o que é possível, buscando sempre priorizar as questões importantes.

Ainda nesta fase, você tenderá a se comportar de forma prepotente e arrogante, querendo impor ao outro as suas vontades. Ademais, seu espírito de liderança estará em alta. Logo, será preciso usá-lo de maneira consciente e ponderada.

Período de finalizações e reflexões nos relacionamentos para Sagitário

Você viverá uma fase de encerramentos no setor afetivo. Logo, procure se interiorizar, fazer um balanço das situações que vivenciou no último ano e compreender os ciclos que precisam ser finalizados. Ao longo desse processo, poderá se confundir. Contudo, quando voltar o olhar para o seu interior, sagitariano, terá a chance de encontrar mais clareza.

Ainda neste período, busque acolher as suas emoções. Desse modo, conseguirá compreendê-las melhor, eliminar os desconfortos e fortalecer o que lhe faz bem. Por fim, só tome decisões quando se sentir preparado(a), pois tenderá a se iludir e embarcar em expectativas irreais.

No mês de dezembro, Sagitário poderá desfrutar de conquistas profissionais (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Fase importante no setor profissional e financeiro

Com tanta energia para batalhar pelos seus desejos, poderá desfrutar de momentos de conquistas profissionais. Entretanto, para isso, será preciso direcionar o seu foco com consciência. Ainda nesta fase, você irá se deparar com dias movimentados em seu trabalho. Haverá tendência a mudanças, crescimento e o reconhecimento de pessoas que admira. Portanto, aproveite essa energia para mostrar as suas ideias.

Por volta da metade do mês, você viverá um período importante no setor financeiro. Será a hora de fazer um balanço sobre como lida com o seu dinheiro. Por fim, evite tomar decisões por impulso, pois poderá se iludir com algum negócio.

Por astróloga Thais Mariano