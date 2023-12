Confira as profissões mais indicadas para cada signo

A busca por uma carreira que proporcione realização pessoal e profissional é um desafio enfrentado por muitos. Nesse contexto, a astrologia surge como uma ferramenta que, para alguns, pode oferecer ideias valiosas na tomada de decisões relacionadas à escolha de carreira.

Ao explorar as conexões entre os posicionamentos astrológicos e características individuais, a astrologia propõe uma abordagem única, proporcionando reflexões profundas sobre aptidões naturais, preferências e desafios a serem considerados no caminho profissional.

“A astrologia oferece uma perspectiva holística, considerando não apenas as aptidões, mas também os momentos astrais que podem influenciar escolhas e decisões ao longo da vida”, explica a astróloga, magista, numeróloga, cartomante, bruxa e ocultista Sara Koimbra.

A seguir, Sara Koimbra explica as profissões ideais para cada nativo do zodíaco. Confira!

Áries

Pessoas de Áries – ou com muita energia desse signo no Mapa Astral – costumam ser insubordinadas. Elas precisam ter um alto grau de autonomia e liderança no que fazem ou ser donas do próprio negócio. Os arianos são regidos por Marte e podem ter uma certa agressividade.

São pioneiros, bons líderes e corajosos. Aqueles que vão lá e fazem, que trazem coisas novas para o mercado. Então, podem trabalhar com o mercado financeiro, vendas, engenharia, mecânica etc. Essas profissões são muito voltadas para pessoas desse signo, porque tem a ver com Marte. O planeta também tem relação com instrumentos cortantes e com ferro. Então, os nativos podem trabalhar com martelo e mecânica, por exemplo.

Touro

Touro é regido por Vênus, planeta da beleza, da riqueza e dos valores pessoais. Ele representa a forma como você se expressa afetivamente. Esse é um signo de Terra, ou seja, busca muita estabilidade. Para esse nativo, é difícil se adaptar a situações.

Os taurinos geralmente são pessoas que gostam de trabalhar como CLT ou como servidor público. Isto é, gostam de ter uma garantia. Além disso, pela influência de Vênus, apreciam trabalhar com aquilo em que podem colocar suas preferências. Dessa maneira, podem atuar em áreas como estética, cuidado, beleza, arquitetura, decoração, eventos ou culinária.

Os geminianos são pessoas que curtem muito contato social e têm aptidão para a área da comunicação (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Gêmeos

Gêmeos é um signo de ar, mutável e regido por Mercúrio. O nativo é muito ligado à comunicação, escrita, fala, aprendizado, contato social e dinamismo. Geralmente, os nativos desse signo – ou com muita energia de Gêmeos no Mapa Astral –, podem ter mais de uma profissão. São pessoas que não gostam de rotina. Podem ter um emprego tradicional e outro que complemente a renda.

Além disso, no geral, esses nativos começam muitos projetos, mas não terminam todos por causa da indecisão. Podem ser jornalistas, advogados, redatores, escritores e professores. Ademais, esses nativos gostam de dar cursos, pois são pautados pela comunicação.

Como Gêmeos também fala muito e pertence à casa três (dos pequenos transportes), esses nativos podem trabalhar viajando dentro do próprio país. Dessa maneira, podem atuar com turismo local ou como agente de vendas.

Câncer

Câncer é regido pela Lua. Com isso, as pessoas desse signo gostam de cuidar – inclusive, podem amar cozinhar para os outros ou trabalhar como doula, enfermeiras, médicas, pediatras, obstetras etc. Também é um signo de Água. Assim, os nativos são fluídos, emocionais e passionais.

São pessoas que podem trabalhar com os negócios da família, pois é um signo muito ligado à ancestralidade e à casa. Também podem atuar em áreas que envolvam lar, imobiliária, construtoras ou cuidado com a casa. Além disso, podem ter profissões voltadas ao cuidado com o público feminino.

Todavia, os cancerianos tendem a levar o trabalho para casa ou podem até trabalhar um pouco mais em home office. Ademais, são pessoas de fase: hora estão muito envolvidas em relação ao trabalho, hora não estão. Têm momentos em que estão muito animadas com a carreira, em outros, pegam repulsa pelo trabalho.

As profissões ideais para os leoninos são as que envolvam lazer, games, eventos e coisas divertidas (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Leão

Leão é do elemento Fogo e brilha muito! O signo é um regente natural da casa cinco, que está relacionada a filhos, recreação, lazer e relacionamentos. Os leoninos – ou pessoas com Leão muito presente no Mapa Astral – gostam de ser reconhecidos no que fazem. Caso contrário, perdem a vitalidade. Além disso, esses nativos precisam se divertir enquanto trabalham.

As profissões ideais para Leão envolvem lazer, games, eventos, cinema, arte e dramaturgia. Profissões que envolvam contato com outras pessoas também podem ser vantajosas para os leoninos. Além disso, quando Leão está bem aspectado no Mapa Astral, o nativo coloca a alma naquilo que precisa fazer e, até mesmo, inspira outras pessoas – sendo, inclusive, admirado por elas.

Virgem

Virgem é um signo de Terra e regido por Mercúrio, por isso busca estabilidade. Ele também é mutável e a regente natural da casa seis, relacionada à rotina, saúde, alimentação e dia a dia de trabalho. Dessa maneira, os virginianos – ou pessoas com Virgem no Mapa Astral – são extremamente detalhistas, minuciosas e gostam de se sentir úteis.

Geralmente, esses nativos têm uma capacidade analítica muito alta, gostam de servir e ajudar os outros e estabelecem rotinas. Nesse sentido, podem trabalhar como psicólogos, terapeutas, nutricionistas, fisioterapeutas ou personal trainer.

Por outro lado, a influência de Mercúrio pode interferir na comunicação de Virgem. Assim, as pessoas desse signo podem atuar com contratos ou em cartórios, tratando assuntos burocráticos.

Os librianos podem atuar em áreas com apelo estético mais elevado, como decoradores, arquitetos e pintores (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Libra

Libra é do elemento Ar e, com isso, é muito mental. Além disso, é cardinal, logo, tem muita iniciativa. É regido por Vênus, planeta do amor, da beleza e da riqueza. É regente natural da casa sete, ligada ao relacionamento com outro, à forma como você enxerga as outras pessoas, ao que espera do outro, ao casamento, à sociedade e à justiça.

Dessa maneira, os librianos – ou aqueles que têm muito Libra no Mapa Astral – são pessoas muito cultas. Geralmente, têm uma visão das coisas um pouco mais erudita. Além disso, são nativos que buscam o equilíbrio tanto energético quanto estético, são ponderados, gostam do que é belo, são sociáveis e fazem mediações.

Nesse sentido, Libra pode trabalhar como advogado, juiz e promotor, isto é, atuar com leis em um contexto geral. Ademais, pela influência da regência de Vênus, carreiras em áreas com apelo estético como decoração, arquitetura e artes combinam com os librianos.

Escorpião

Escorpião é um signo de Água e regido por Plutão. É fixo e regente natural da casa oito. Por isso, para esse nativo, tudo é voltado a grandes transformações, intensidade, profundidade e superação. São pessoas mais reservadas e com capacidade investigativa muito forte. Dessa forma, vão a fundo em tudo que se prestam a fazer.

Como a casa oito está relacionada a sexualidade, finanças compartilhadas, subconsciente e mistérios, os escorpianos podem trabalhar com terapias holísticas, magia e astrologia. No entanto, também podem atuar como psicólogo, terapeuta e psiquiatra. De forma geral, eles se sentem atraídos por áreas em que superam desafios.

Pessoas do signo de Sagitário gostam de aprender e de ter contato com outras culturas (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Sagitário

Sagitário é do elemento Fogo e, com isso, é entusiasmado, mutável e dinâmico. É um signo regido por Júpiter e regente natural da casa nove, relacionada ao ensino superior e viagens longas. Dessa maneira, são pessoas que gostam de aprender e de estar em contato com outras culturas.

Por conta disso, podem trabalhar como professores, sacerdotes e religiosos. Esses nativos também podem seguir carreira em áreas de importações e comércio exterior. Ademais, os sagitarianos não gostam de rotina.

Capricórnio

Capricórnio é do elemento Terra, cardinal, regido por Saturno e natural da casa dez. Os nativos desse signo são tradicionais, responsáveis e geralmente buscam estabilidade, mas em cargos de comando. Geralmente, começam a se pronunciar em termos de carreira depois do primeiro retorno de Saturno, aos 28 anos, ou no outro marco, aos 35.

São pessoas bastante exigentes. Então, no geral, lidam bem com coisas mais pragmáticas. Dessa forma, podem trabalhar como políticos e administradores. Às vezes, até como empresários, mas de ramos que exigem concentração. Os capricornianos implementam métodos. Assim, costumam ser engenheiros, pessoas que estruturam eventos ou grandes corporações.

Os aquarianos são pessoas que gostam de trabalhar com horário fixo (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Aquário

Aquário é regido por Urano. É um signo muito mental e regente natural da casa onze. Os aquarianos definitivamente são voltados ao coletivo, à política, ao social, à informática e à tecnologia. Não são pessoas que gostam de trabalhar com horário fixo, ao contrário dos capricornianos que têm hora para entrar e para sair. Além disso, esses nativos não seguem sempre uma mesma rotina.

Peixes

Peixes é do elemento Água, mutável e regido por Netuno, que corresponde à abstração, à criatividade e à empatia. Os nativos desse signo são atores, poetas, músicos e psicólogos. Podem trabalhar em hospitais (como médicos e enfermeiros) ou com arte, astrologia e abstrato. Se identificam com causas sociais ou exercem um papel de empatia muito grande naquilo que fazem.