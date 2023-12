Horóscopo mensal: veja a previsão completa de dezembro para os 12 signos

No início de dezembro, o Sol em Sagitário fará conjunção com Marte, sugerindo uma fase energética para buscar objetivos e afirmar suas verdades. O espírito aventureiro estará em alta, mas será essencial direcionar essa energia com consciência para evitar excessos e inconsequências. No entanto, por volta da metade do mês, Sol e Marte formarão quadratura com Netuno. Isso, por sua vez, exigirá atenção devido a tendências ilusórias.

Desafios nos relacionamentos e conflitos mentais

Mercúrio estará em Capricórnio e iniciará o movimento retrógrado em 13 de dezembro. Além disso, fará quadraturas com Netuno em alguns momentos, indicando possíveis confusões mentais e desafios de foco, exigindo cautela. Vênus estará em Escorpião durante o mês, promovendo a ressignificação de traumas e dores nos relacionamentos. No entanto, estará em oposição a Urano na maior parte do mês, aumentando a tendência a rompimentos e ações precipitadas.

Marte, começando em conjunção com o Sol e em seguida formando conjunção com Mercúrio e quadratura com Netuno, aponta para uma fase confusa com conflitos e disputas de poder sem clareza. Para equilibrar essas tendências, é aconselhável recorrer a ferramentas como psicoterapia, arteterapia, práticas espirituais e buscar o autoconhecimento de maneira estruturada.

Influências astrais estáveis

Júpiter e Urano em Touro sinalizam mudanças no sistema econômico e na busca por segurança e estabilidade. Já Saturno em Peixes promove realismo e ajuda a evitar promessas milagrosas que possam nos desestabilizar.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Neste mês, os arianos passarão por uma fase transformadora em seus relacionamentos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Áries

Energia geral

Após um período desafiador vivido no mês anterior, agora você se sentirá renascendo, podendo contar com uma dose extra de otimismo e esperança, além de sentir motivação para realizar os seus sonhos. Bom momento para se dedicar ao autoconhecimento com coragem para se aventurar em novos projetos, especialmente voltados aos estudos profissionais, de filosofia de vida e de espiritualidade.

Relacionamento

Você passará por uma fase transformadora em seus relacionamentos neste mês. Isso porque estará em contato com o lado obscuro da sua alma, porém com a possibilidade de olhar para suas dores e feridas de forma mais acolhedora e amorosa, ressignificando-as. Haverá um forte desejo de transformar situações desconfortáveis, contudo será preciso acalmar os ânimos e evitar decisões precipitadas das quais se arrependerá depois.

Trabalho

Com tanta energia voltada para a realização dos seus sonhos, neste mês você poderá ter mais entusiasmo para se dedicar àquilo de que gosta, expandir os seus conhecimentos profissionais e batalhar por sua realização na carreira. Aproveite este momento, que poderá abrir várias portas e oportunidades. Cuidado com a tendência a ser prepotente e arrogante, porque tal comportamento poderá causar transtornos.

Este será um período para os nativos de Touro se dedicarem ao que traz realização e sensação de crescimento e expansão (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Touro

Energia geral

No início do mês, você viverá uma fase um tanto desafiadora devido ao contato com suas sombras, podendo tomar consciência de suas dores e medos, ressignificando-os. Procure se dedicar a essa tarefa: por volta do dia 20, uma nova fase começará e será o momento de renascer e se conectar com a sua própria luz, especialmente se conseguiu se libertar de padrões nocivos.

Relacionamento

Você buscará mais equilíbrio e harmonia nas relações. Entretanto, os desafios tenderão a continuar, com excesso de tensão e conflitos que poderão levar a rompimentos. Para lidar com essa tendência da melhor forma, procure olhar de maneira mais ampla para seus comportamentos nos relacionamentos, buscando compreender as dificuldades para respeitar a liberdade e a autenticidade do outro.

Trabalho

Período com entusiasmo para se dedicar ao que te traz realização e a sensação de crescimento e expansão, mas tenderá também a se deparar com sentimentos de insatisfação que podem ser difíceis de enxergar com clareza. A verdade é que sua alma te chamará a caminhos que te realizem. Porém, as coisas poderão não acontecer na velocidade que você espera. Procure ter cautela com seu dinheiro, especialmente no início do mês.

É importante que os geminianos procurem encarar os acontecimentos com a mente aberta (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Gêmeos

Energia geral

Haverá a oportunidade de fazer mudanças em sua vida cotidiana de forma que ela fique mais prazerosa. Porém, as coisas acontecerão de forma inesperada e imprevista, podendo gerar bastante tensão. Procure encarar os acontecimentos com a mente aberta, pois são movimentos necessários para que você possa se alinhar mais com os propósitos da sua alma e busque formas de gerenciar o estresse e a tensão.

Relacionamento

Você se dedicará mais a sua vida afetiva. Entretanto, conflitos poderão ocorrer pela sua dificuldade em respeitar a individualidade do outro. Atente-se à tendência a querer fazer tudo a seu modo, impondo sua vontade. Além disso, você terá a oportunidade de perceber a importância de demonstrar o amor no cotidiano, mas o excesso de afazeres tornará tudo mais tenso.

Trabalho

Você terá a oportunidade de encontrar formas mais prazerosas para realizar o seu trabalho neste mês, mas isso acontecerá a partir de situações imprevistas. Procure usar a criatividade e confiar em sua intuição para conseguir encontrar novos caminhos que poderão te fazer perceber diferentes formas de trabalhar que fazem mais sentido.

Pessoas do signo de Câncer viverão uma fase emocionante na vida afetiva, com a tendência a se apaixonar com mais facilidade (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Câncer

Energia geral

Você se envolverá mais com a sua rotina e seus afazeres neste mês, que tenderá a ser de bastante movimento. Todavia, será possível que você se envolva em atividades em excesso, prejudicando a sua saúde e levando a inflamações. Logo, procure respeitar os seus limites e liberar o excesso de energia por meio de atividades físicas com alto gasto calórico.

Relacionamento

Você viverá uma fase emocionante em sua vida afetiva, com a tendência a se apaixonar com mais facilidade, pois haverá um forte desejo de viver emoções intensas. Toda essa energia poderá te levar a dar muita importância a algo passageiro, por isso tenha cautela em suas ações e observe a tendência a agir de forma precipitada e impulsiva. Poderão acontecer rompimentos, causando insegurança e tensão

Trabalho

Você estará com muita energia e disposição para se dedicar ao seu trabalho. Porém, haverá também a tendência a se deparar com conflitos e aumento da competitividade — que pode vir tanto de sua parte como da parte de seus colegas. Tudo isso poderá gerar tensão desnecessária; procure compreender que cada um tem seu lugar e se dedique a fazer o que é possível sem se sobrecarregar.

Este será um bom momento para os leoninos saírem da rotina e criarem uma atmosfera mais apaixonante (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Leão

Energia geral

Você tenderá a viver tudo com mais intensidade, sentindo a força da paixão vibrar e buscando por situações que façam seu coração bater mais forte. Será o momento de se conectar com o amor-próprio, de se dedicar a atividades que trazem conexão com a sua essência, e o desejo de se divertir estará em alta. Período para assumir quem realmente é. Entretanto, será importante ficar atento(a) à tendência a agir de forma egocêntrica, o que poderá gerar conflitos.

Relacionamento

Com todo esse desejo de viver emoções intensas, os relacionamentos passarão por uma fase em que você buscará a força da paixão e do encanto — bom momento para sair da rotina e criar uma atmosfera mais apaixonante. Contudo, procure respeitar os limites do outro sem querer impor a ele seus desejos e expectativas, pois isso poderá gerar desentendimentos e conflitos. Um movimento importante será o de se apaixonar por quem você é.

Trabalho

Você poderá ter a oportunidade de descobrir um talento antes desconhecido, o que trará alegria aos seus dias. Será possível também que encontre finalmente a força e a coragem de que precisa para se dedicar a algo de que gosta muito e que poderá ser uma forte de gerar dinheiro. Apesar disso, você tenderá a ter dificuldade para lidar com as questões da vida prática, já que o desejo de se divertir falará mais alto.

Neste mês, virginianos terão a oportunidade de flexibilizar seus ideais e encontrar novas formas de trabalhar (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Virgem

Energia geral

No início do mês você se envolverá mais com as questões do seu lar, com a necessidade de se recolher um pouco para organizar os aprendizados recentes. É possível que haja mais demanda de atenção por parte dos seus familiares e isso te gere tensão, além da tendência de que os ânimos estejam exaltados e mais conflitos aconteçam. Já no final do mês, você irá caminhar para um período voltado para sua relação consigo, sentindo a necessidade de nutrir o seu amor-próprio e sua individualidade.

Relacionamento

Neste mês você poderá se aproximar mais dos seus irmãos e parentes próximos com a intenção de harmonizar esses relacionamentos. Entretanto, imprevistos podem gerar conflitos e até mesmo algum tipo de rompimento. Será necessário respeitar a individualidade e liberdade de cada um para que possam encontrar o equilíbrio. Além disso, na vida afetiva o seu desejo será de sair da rotina, mas tenha cuidado com a forma que conduz esse movimento para evitar desentendimentos.

Trabalho

Você terá a oportunidade de flexibilizar seus ideais e assim poderá encontrar novas formas de trabalhar que saiam da rotina e te gerem mais prazer, além da possibilidade de fazer parcerias que te impulsionem para realizar tarefas que estejam mais conectadas com seus valores e propósitos. Haverá também um forte desejo de adquirir novos conhecimentos e de inovar, mas procure ter cautela, pois poderá buscar uma liberdade que ainda não é possível neste momento e poderá gerar desentendimentos.

Neste mês, a tendência será que os nativos de Libra se deparem com imprevistos e conflitos que dificultem o alinhamento com seu par (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Libra

Energia geral

Você viverá um período bem movimentado em sua vida, com o forte desejo de sair da rotina, conhecer novos lugares e pessoas e com a mente mais aberta e flexível para novos aprendizados. É um bom momento para se dedicar a aprender algo novo e que fortaleça sua autoconfiança. Já por volta do final do mês, a tendência será que você comece a diminuir o movimento e sinta a necessidade de desacelerar, estar mais em casa.

Relacionamento

Você valorizará mais o que te traz segurança e estabilidade nos relacionamentos, além de buscar alinhar os valores pessoais com o de seu par. No entanto, a tendência será que se depare com imprevistos e conflitos que dificultem esse alinhamento. Porém, será possível também que consiga romper com comportamentos nocivos para iniciar uma nova fase na relação.

Trabalho

Apesar da disposição a organizar sua vida financeira, será possível que aconteçam situações que te levem a gastos inesperados. Você poderá se deparar com conflitos em relação ao que está valorizando e o que é realmente importante para você. Procure usar a criatividade para encontrar soluções que te ajudem neste momento.

Será o momento de os escorpianos olharem de forma mais amorosa para si, buscando compreender as suas necessidades (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Escorpião

Energia geral

Você valorizará mais as suas conquistas neste mês e terá energia e disponibilidade para batalhar por sua segurança financeira e por tudo que traz conforto. Além disso, haverá o desejo de viver de forma mais prazerosa, de se valorizar, reconhecendo as suas qualidades e se sentindo mais confiante. Contudo, procure observar a tendência a valorizar demais as coisas materiais e a tentar manter situações que já finalizaram por puro apego e comodismo.

Relacionamento

Um novo ciclo se iniciará em sua vida afetiva neste mês. Momento de olhar de forma mais amorosa para si, buscando compreender as suas necessidades e o que você espera de uma relação. Será provável que haja alguns desafios por uma forte necessidade que sentirá de poder se relacionar da forma que faz mais sentido para você. Isso poderá entrar em conflito com as expectativas e desejos do outro. Poderão acontecer rompimentos necessários de situações ou comportamentos.

Trabalho

Este será um mês importante para tomar consciência da forma como lida com o seu dinheiro, seus recursos e como tem se dedicado às conquistas materiais que busca. Você terá mais ânimo e disposição para batalhar em prol de sua independência financeira. Apesar disso, será possível que se sinta pressionado(a) de alguma forma por esses desejos, gerando ações impulsivas que poderão te desestabilizar. Procure ter clareza do que quer para direcionar seu foco.

Pessoas do signo de Sagitário terão mais disposição para enfrentar as batalhas que surgirem em prol de suas realizações (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Sagitário

Energia geral

Haverá muita energia disponível, com a forte tendência à realização de coisas que precisavam de uma dose extra de coragem e determinação. Você terá mais disposição para enfrentar as batalhas que surgirem em prol de suas realizações pessoais, especialmente no início do mês. Entretanto, toda essa energia poderá te levar a agir por impulso e se envolver em diversas atividades diferentes.

Relacionamento

Fase de encerramentos em sua vida afetiva. Portanto, o momento pedirá que faça um balanço das situações que vivenciou no último ano e compreenda os ciclos que precisam ser finalizados. Será possível que se sinta um tanto confuso(a) no começo. Porém, quanto mais você voltar o seu olhar internamente, mais clareza poderá encontrar. O momento demandará acolher as suas emoções, compreendê-las melhor para poder eliminar o que produz desconforto e fortalecer o que te faz bem.

Trabalho

Com tanta energia disponível para batalhar pelo que quer, você poderá desfrutar de um bom momento de conquistas profissionais se conseguir direcionar seu foco com consciência neste mês. Você viverá uma fase movimentada em seu trabalho com tendência a mudanças, mas também a obter maior crescimento e reconhecimento de pessoas que admira. Portanto, poderá aproveitar essa energia para mostrar suas ideias, confiante do que sabe e do que quer conquistar.

Os capricornianos viverão uma fase importante em que poderão encontrar mais prazer na vida profissional (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Capricórnio

Energia geral

Você viverá uma fase de finalização neste mês e irá se deparar com o desejo de se recolher mais, voltar sua atenção internamente, fazendo um balanço de tudo o que viveu no último ano. Reflita sobre o que quer levar para o seu próximo ciclo e o que precisa ser encerrado. Haverá mais coragem para olhar para seus fantasmas internos e seus medos mais profundos. Com isso, poderá tomar consciência deles e enfrentá-los.

Relacionamento

No início do mês, você desfrutará um momento com maior foco em seus relacionamentos. Busque encontrar o equilíbrio, compreendendo o que é importante para você e o tipo de relação que quer para o seu futuro ou, ainda, o que espera da relação em que está. Entretanto, algumas coisas que te incomodavam tenderão a causar ainda mais incômodo, e isso pode levar a atitudes um tanto repentinas e rebeldes da sua parte, gerando bastante tensão.

Trabalho

Você viverá uma fase importante em que poderá encontrar mais prazer em sua vida profissional ou se dedicar a algum trabalho de que gosta, além da possibilidade de fazer boas parcerias. Entretanto, poderá sentir a necessidade de ir além e um forte desejo de liberdade que será capaz de gerar conflitos e desentendimentos. Esteja atento(a) e procure controlar os ânimos, agindo quando tiver clareza do que quer.

Neste mês, os aquarianos sentirão como se estivessem renascendo, se deparando com mais otimismo e confiança (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Aquário

Energia geral

Um novo ciclo se iniciará neste mês. Será o momento de descentralizar sua energia e fortalecer a importância dos trabalhos e movimentos coletivos e sociais. Você terá ainda mais habilidade para reconhecer a importância que cada um tem no grupo — e isso te ajudará a expandir a sua potência e a dos outros. Será um bom momento para estar com os amigos e com pessoas que compartilham de ideais em sintonia com os seus.

Relacionamento

Após uma fase um tanto desafiadora em sua vida afetiva, você sentirá agora como se estivesse renascendo, se deparando com mais otimismo e confiança, além do desejo de viver novas aventuras ao lado de quem ama. Será possível que você se apaixone por alguém que mora distante ou durante alguma viagem. Haverá um forte desejo de se sentir mais livre e de inovar na forma como se relaciona, buscando que ela esteja em sintonia com as suas verdades.

Trabalho

Você viverá um bom momento para realizar trabalhos coletivos e poderá encontrar bastante crescimento e autovalorização. Além disso, é uma ótima fase para se conectar mais com seus propósitos e ideais de vida, podendo ter coragem para se dedicar a algo que realmente acredita e que traz realizações em níveis mais elevados. Se dedique ao que faz sentido para você e colherá bons resultados.

Os nativos de Peixes poderão desfrutar de um momento com maior possibilidade de receber reconhecimento profissional (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Peixes

Energia geral

Mês bem movimentado e com muita energia. Você se sentirá mais confiante de si, com coragem e determinação para batalhar pelo que deseja. Será importante que aproveite este momento para ter mais clareza do que quer em sua vida. Apenas tenha cuidado para não se envolver em muitas atividades ao mesmo tempo, pois acabará desperdiçando energia.

Relacionamento

No início do mês, você ainda viverá um período desafiador em sua vida afetiva, com a tendência a se deparar com suas sombras e traumas vividos nos relacionamentos. Apesar de ser desconfortável, será também uma oportunidade para encarar suas feridas com mais amorosidade, buscando ressignificá-las e se libertar de comportamentos nocivos. Por volta da metade do mês, o cenário mudará e começará uma nova fase, que tenderá a ser de renovação e esperança.

Trabalho

Sua vida profissional estará em foco neste mês, e você poderá desfrutar de um momento com maior possibilidade de receber reconhecimento de seus superiores e de pessoas que admira. Haverá a tendência a ter mais confiança e determinação para batalhar pelo que quer e com aumento da sua produtividade. Porém, será importante ter cuidado para que seu espírito empreendedor e de liderança não te leve ao excesso de competitividade e a ações arrogantes e autoritárias.

Por astróloga Thais Mariano